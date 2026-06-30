Miguel Araujo hizo inesperada confesión sobre los jóvenes de Sporting Cristal: “Si les metes un corrientazo, despiertan un poco”

Sporting Cristal atraviesa una etapa de renovación en la Copa de la Liga 2026, apostando fuerte por los jóvenes de la cantera. El club ‘celeste’ ha avanzado de ronda gracias al aporte de algunos referentes del plantel principal, quienes han acompañado a los nuevos talentos en el proceso de adaptación. Este escenario representa una oportunidad clave para que los futbolistas más jóvenes convenzan a Roberto Mosquera, quien analiza con detenimiento qué nombres integrarán el equipo para afrontar la segunda parte del año, con el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana como grandes desafíos.
En medio de este contexto, una inesperada confesión de Miguel Araujo en el programa Enfocados ha puesto el foco sobre el verdadero potencial de los canteranos ‘cerveceros’. El zaguero, experimentado tanto en el fútbol local como internacional, no dudó en señalar que en la plantilla hay chicos con condiciones físicas y técnicas sobresalientes, pero que aún no logran explotar todo su talento por una cuestión mental.
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“¿Al jugador peruano le falta esa hambre de creérsela para competir con equipos de alto nivel? Sí, 100%”. El defensor destacó que en La Florida ha visto jóvenes de gran estatura y capacidad, capaces de sobresalir en la Liga 1, aunque advirtió que la verdadera diferencia está en la mentalidad para dar el salto fuera del país.
El zaguero relató una anécdota en el camerino que, según él, refleja esa carencia: explicó que suele llegar temprano para desayunar y realizar terapia por molestias en la rodilla, y al entrar al vestuario, encuentra a varios jóvenes entretenidos con el celular, incluso ocultándose para no ser vistos. Araujo recordó que suele llamarlos la atención: “¿No van a entrenar o hay libre?”, y ellos, aunque obedecen, no siempre muestran iniciativa propia. Para él, ese es el síntoma de que aún falta despertar el sentido de responsabilidad y ambición.
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El propio Miguel Araujo compartió que, en su primer entrenamiento con Sporting Cristal, un joven lo sorprendió con su habilidad: “Un chico me enganchó como tres veces y remató, ya yo le bloqueé el remate, pero yo dije, ‘¿este por qué no juega?’”. Sin embargo, con el tiempo entendió que esos destellos de calidad son esporádicos y no siempre se traducen en rendimiento regular o en una actitud profesional constante.
Para el defensor, ese es el reto principal de la cantera: transformar el talento en determinación diaria para competir y consolidarse en el primer equipo. “Hay acciones pocas que se le ven a los jóvenes que son muy buenos, distintos”, comentó, pero considera que deben dar un paso más para marcar diferencia en el fútbol profesional.
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Hernán Barcos sobre los jóvenes de Sporting Cristal
La llegada reciente de Hernán Barcos a Sporting Cristal ha sumado otra voz autorizada en el análisis sobre los canteranos. El ‘Pirata’ valoró el trabajo formativo de la institución ‘bajopontina’ y la educación que reciben los jóvenes. “Eso es lindo porque hay una educación y una formación importante en el club. Se le da mucho interés a la formación”, reconoció en diálogo con L1 MAX.
El delantero argentino, sin embargo, coincidió con Miguel Araujo en que la formación por sí sola no garantiza el éxito en Primera División. Según el atacante, “en el mismo plantel hay un montón de jóvenes que tienen el sueño de jugar o que vienen jugando, que sí les falta. Solamente con la formación no juegas, sino que te falta un poquito más para poder sostenerte o afianzarte en Primera”.
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El atacante de 42 años enfatizó la importancia del profesionalismo y la disciplina diaria. “El ejemplo del profesionalismo, del llegar temprano todos los días, de no venir cinco minutos antes, sino de llegar temprano todos los días de verdad; andar al gimnasio todos los días, potenciar, fíjate lo que te falta, lo que no te falta, trata de mejorar lo que te falta”, aconsejó Barcos. Para él, la humildad y la capacidad de autocrítica son claves: “Porque si uno cree que ya sabe todo o tiene todo, obviamente le va a costar mucho más”.
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