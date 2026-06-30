Perú

Jefe de personeros de Fuerza Popular tras el conteo al 100 %: “Ganamos con pruebas, no con ideas de fraude”

Luis Dayer destacó la participación de miles de personeros y voluntarios que supervisaron el proceso electoral y recopilaron actas en todo el país

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Dayer destacó la participación de miles de personeros y voluntarios que supervisaron el proceso electoral y recopilaron actas en todo el país (Créditos: Latina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó este lunes 29 de junio el cómputo del 100% de las 92.766 actas correspondientes a la elección presidencial de 2026. El resultado oficial confirmó la victoria de Keiko Fujimori, quien obtuvo el 50,135% de los votos válidos, equivalentes a 9.223.396 respaldos. En tanto, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, alcanzó el 49,865%, con 9.173.755 apoyos.

Tras conocerse el cierre definitivo del escrutinio, el jefe de personeros de Fuerza PopularLuis Dayer, calificó la jornada como el cumplimiento de un objetivo colectivo y destacó la labor de los representantes de su organización política en el territorio nacional. “Solo me queda decir: misión cumplida”, afirmó durante una entrevista con el programa 24/7 de Latina Noticias.

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El dirigente expresó su reconocimiento a quienes participaron en la vigilancia del proceso electoral y sostuvo que la estrategia desplegada permitió consolidar el resultado. “Agradecer a los 900 mil personeros a nivel nacional, peruanos y peruanas que se fajaron realmente para salvar la democracia. (...) Lo logramos. Hoy se ha podido contabilizar ya el cien por ciento de las actas y realmente nos sentimos contentos (...) y muy felices de que Keiko Fujimori sea nuestra nueva presidenta electa”, manifestó.

El dirigente señaló que el partido mantuvo la calma durante la noche electoral porque las proyecciones mostraban un empate técnico y luego confirmaron los resultados con documentación oficial - Créditos: Andina/Latina.
El dirigente señaló que el partido mantuvo la calma durante la noche electoral porque las proyecciones mostraban un empate técnico y luego confirmaron los resultados con documentación oficial - Créditos: Andina/Latina.

Dayer precisó que más de 90.000 ciudadanos colaboraron como voluntarios en las labores de supervisión y recolección de documentos oficiales. Según indicó, ese esfuerzo permitió recuperar 82.514 registros de distintas mesas de sufragio. A su juicio, ese material respaldó el triunfo de Fuerza Popular con evidencia verificable y descartó las acusaciones de fraude formuladas por otros sectores.

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Durante la conversación también explicó por qué los partidos políticos cuentan con copias de las actas de sufragio. Señaló que se trata de un procedimiento contemplado en la legislación electoral y que cada personero recibe un ejemplar oficial al finalizar el escrutinio en la mesa. “La ley lo manda (...) esa acta es la que nosotros hemos acopiado a nivel nacional. Eso es un procedimiento normal, está dentro de la ley y es el derecho que tiene un personero”, sostuvo.

Respecto de las primeras proyecciones difundidas la noche de la segunda vuelta, Dayer aseguró que en Fuerza Popular mantuvieron la calma debido a que los sondeos reflejaban un empate técnico. Añadió que, una vez iniciado el acopio de la documentación, el equipo efectuó un conteo basado en cifras oficiales y no en estimaciones estadísticas.

Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú, según conteo al 100% de la ONPE. (Foto: INFOBAE PERÚ/IA)
Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú, según conteo al 100 % de la ONPE - Créditos: INFOBAE PERÚ/IA.

“Trabajamos esa noche y esa madrugada sin parar (...) simplemente lo que hacíamos era acopiar todas nuestras actas para finalmente tener data verdadera, sin proyección. De ahí tuvimos la tranquilidad de que realmente los números estaban favoreciendo”, declaró.

Consultado sobre las acciones legales que buscan impedir la proclamación de la candidatura vencedora, el jefe de personeros indicó que esos recursos ya no forman parte del ámbito de los organismos electorales. En ese sentido, afirmó que el proceso se desarrolló conforme a las normas vigentes y expresó confianza en que las siguientes etapas se cumplirán según el cronograma establecido.

Dayer invocó a las autoridades competentes a evaluar un eventual adelanto de la proclamación y la entrega de credenciales, previstas para los primeros días de julio. Argumentó que el país necesita acelerar la transferencia gubernamental para atender asuntos prioritarios, como la seguridad ciudadana y las medidas de prevención frente al fenómeno de El Niño. “El país necesita ya un equipo que esté trabajando (...) no deberíamos estar esperando hasta quincena de julio”, concluyó.

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