Magaly Medina explica qué ocurrió en Chota tras viralizarse imágenes junto a Alfredo Zambrano: “Tenía varias horas sin dormir”

Luego de las imágenes que circularon en redes sociales, la periodista contó en vivo qué ocurrió realmente durante su visita a la Feria San Juan Bautista y descartó las especulaciones. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina volvió a convertirse en tema de conversación luego de que un video grabado durante su visita a Chota, en Cajamarca, comenzara a circular ampliamente en redes sociales. En las imágenes se observaba a la conductora aparentemente siendo sostenida por su esposo, Alfredo Zambrano, situación que dio pie a diversas interpretaciones entre usuarios y algunos medios digitales.

Ante la ola de comentarios y especulaciones, la periodista decidió aprovechar la emisión de ‘Magaly TV La Firme’ para explicar personalmente qué sucedió realmente durante su viaje a la Feria San Juan Bautista, descartando cualquier versión relacionada con un supuesto exceso de alcohol o algún problema de salud de mayor gravedad.

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La popular ‘Urraca’ explicó que las imágenes fueron sacadas de contexto y que el momento captado ocurrió después de una jornada particularmente agotadora, marcada por el poco descanso, el madrugador traslado y las largas horas de actividad que demandó su presencia en la celebración cajamarquina.

Magaly Medina rompe su silencio tras imágenes en Chota y descarta haber estado pasada de copas. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina explica que el cansancio y el dolor de espalda provocaron la escena

Al iniciar su programa, Magaly Medina se dirigió directamente a su audiencia para poner fin a las especulaciones que se generaron tras la difusión del video.

Según explicó, el viaje hacia Chota comenzó desde muy temprano, lo que implicó permanecer varias horas despierta antes incluso de abordar el avión. Esa falta de descanso, sumada al intenso ritmo de actividades, terminó afectando físicamente a la conductora.

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“Mis colegas pueden pensar cualquier cosa, pero la verdad es que ya tenía varias horas sin dormir; el vuelo salía a las 5 de la mañana y tuve que estar desde las 3 de la mañana.”

Con estas palabras, la periodista dejó claro que el agotamiento acumulado fue uno de los principales factores que influyeron en su estado físico durante la jornada.

Asimismo, explicó que, además del cansancio, sufrió una fuerte contractura en la espalda, motivo por el cual necesitó el apoyo de su esposo mientras permanecían en el evento.

Magaly Medina rompe su silencio tras imágenes en Chota y descarta haber estado pasada de copas. Captura: Magaly TV La Firme.

“Mi esposo me estaba haciendo masajes”: la aclaración sobre Alfredo Zambrano

Uno de los aspectos que más llamó la atención del video fue la presencia de Alfredo Zambrano, quien aparecía muy cerca de la conductora y, según algunos usuarios, parecía sostenerla para evitar que perdiera el equilibrio.

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Sin embargo, Magaly Medina explicó que la realidad era completamente distinta y que su esposo simplemente intentaba aliviar el intenso dolor muscular que presentaba.

Magaly Medina rompe su silencio tras imágenes en Chota y descarta haber estado pasada de copas. Captura: Magaly TV La Firme.

“Y como el DJ me hace renegar mucho, estaba realmente contracturada. Mi esposo trata de descontracturarme un poco y me hace masajes en la espalda, eso era.”

Con esta declaración, la conductora despejó cualquier duda sobre el comportamiento de su esposo y explicó que el gesto obedecía únicamente a una situación relacionada con su bienestar físico.

Incluso aprovechó el momento para bromear con el equipo de producción de su programa al responsabilizar, entre risas, al DJ por el estrés acumulado que terminó provocándole la molestia muscular.

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Sus palabras también evidenciaron la cercanía y complicidad que mantiene con Alfredo Zambrano, quien la acompañó durante toda su visita a Cajamarca.

Magaly Medina rompe su silencio tras imágenes en Chota y descarta haber estado pasada de copas. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly descarta que haya estado pasada de copas durante su visita a Chota

Además del supuesto problema de salud, otra de las versiones que comenzó a circular en redes sociales señalaba que Magaly Medina habría consumido bebidas alcohólicas antes del momento registrado en video.

La periodista rechazó tajantemente esas afirmaciones y aseguró que esa interpretación carece completamente de fundamento.

Magaly Medina rompe su silencio tras imágenes en Chota y descarta haber estado pasada de copas. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante su explicación, también descartó que el malestar estuviera relacionado con el soroche, una condición que suele afectar a algunas personas cuando visitan ciudades ubicadas a mayor altitud.

“No era soroche, siempre la paso bien en Cajamarca, excepto que suba cerros (...) Ya hubiera querido pasarme de copas, las copas fueron después de eso.”

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Con el sentido del humor que la caracteriza, Magaly Medina reconoció que sí disfrutó de la celebración posteriormente, aunque aclaró que eso ocurrió después del episodio que generó las especulaciones.

De esa manera, negó categóricamente que las imágenes correspondieran a un momento en el que hubiera consumido alcohol en exceso.

Magaly Medina rompe su silencio tras imágenes en Chota y descarta haber estado pasada de copas. Captura: Magaly TV La Firme.

El video viral generó diversas interpretaciones en redes sociales

La difusión del video provocó múltiples comentarios entre usuarios de distintas plataformas digitales, quienes intentaban explicar por qué la conductora aparecía apoyándose en Alfredo Zambrano.

Mientras algunos manifestaban preocupación por un posible problema de salud, otros comenzaron a difundir versiones relacionadas con un supuesto exceso de alcohol, hipótesis que finalmente fue descartada por la propia periodista.

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Magaly Medina rompe su silencio tras imágenes en Chota y descarta haber estado pasada de copas. Captura: Magaly TV La Firme.

Como suele ocurrir con personajes de alta exposición mediática, las imágenes circularon rápidamente y dieron lugar a diversas interpretaciones antes de que la conductora pudiera ofrecer su versión de los hechos.

Precisamente por ello, Magaly Medina decidió abordar el tema apenas inició su programa, convencida de que era la mejor forma de evitar que continuaran difundiéndose versiones incorrectas sobre lo ocurrido en Chota.

Magaly Medina rompe su silencio tras imágenes en Chota y descarta haber estado pasada de copas. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora disfrutó de la Feria San Juan Bautista y regresó satisfecha de Cajamarca

Más allá del episodio que generó comentarios en redes sociales, Magaly Medina aseguró que su experiencia en Chota fue completamente positiva.

La periodista había expresado previamente el enorme cariño que recibió durante su participación en la Feria San Juan Bautista, donde cientos de personas se acercaron para saludarla, tomarse fotografías y demostrarle su admiración.

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Incluso, durante la misma edición de ‘Magaly TV La Firme’, confesó que esas muestras de afecto le recordaron por qué continúa ejerciendo el periodismo de espectáculos a pesar de las demandas, amenazas y constantes cuestionamientos que enfrenta por su trabajo.

Ahora, con esta nueva aclaración, la conductora buscó poner punto final a las especulaciones que surgieron tras la difusión del video y dejó claro que todo obedeció al agotamiento físico, la falta de sueño y una fuerte contractura muscular producto del intenso ritmo que implicó su viaje a Cajamarca.

Magaly Medina rompe su silencio tras imágenes en Chota y descarta haber estado pasada de copas. Captura: Magaly TV La Firme.