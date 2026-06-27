Universitario le ganó a Atlético Grau en partido amistoso: Gianluca Lapadula debutó con sorpresiva dupla en el ataque

Universitario de Deportes le ganó a Atlético Grau en partido amistoso. (Universitario)

Universitario de Deportes se impuso por 1-0 a Atlético Grau en un partido amistoso disputado en Campo Mar la mañana del sábado 27 de junio, como parte de su preparación para el inicio del Torneo Clausura 2026.

Héctor Cúper aprovechó la ocasión para probar a sus refuerzos y realizar variantes en la alineación inicial con un sorpresivo once.. Uno de los movimientos que generó más reacciones fue la dupla en el ataque.

El DT incluyó a Miguel Vargas en el arco; Aldo Corzo e César Inga como laterales; Williams Riveros y Matías Di Benedetto en la zaga central; Jorge Murrugarra, Jordan Guivin, Jairo Concha y Héctor Fertoli en la zona de volantes; y una delantera conformada por Edison Flores y Gianluca Lapadula.

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El único tanto del encuentro llegó gracias a Guivin, uno de los nuevos fichajes del equipo. El mediocampista nacional conectó de cabeza tras una jugada colectiva, superando al portero rival y estableciendo la diferencia en el marcador.

Fue la primera prueba de la ‘U’ que mantiene el objetivo de llegar en óptimas condiciones al arranque del campeonato nacional tras no haber alcanzado las metas propuestas en el Apertura ni en la Copa Libertadores. El plantel busca ahora conquistar el Clausura para pelear por el tetracampeonato a fin de año, apostando por la renovación y el impulso que aportan los refuerzos recientes.

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El mediocentro anotó el tanto que le dio el triunfo a la 'U' en duelo de preparación de cara al Torneo Clausura 2026. (Universitario)

¿Cuándo debutará Universitario en el Torneo Clausura 2026?

Universitario de Deportes afronta el Torneo Clausura 2026 con una meta ineludible: elevar su rendimiento para mantener la aspiración de conquistar el tetracampeonato. El plantel sabe que cada punto será decisivo en esta etapa y que la regularidad resultará esencial para sostener las posibilidades de alcanzar el título.

El debut del equipo en el Clausura tendrá lugar como visitante frente a ADT. El partido está previsto para el sábado 18 de julio a las 15:15 horas en el Estadio Unión Tarma. Esta presentación marcará el arranque de la segunda parte de la temporada, bajo la conducción de Héctor Cúper.

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El inicio del Clausura representa para la ‘U’ una nueva oportunidad de redimirse tras el desenlace del primer semestre, en el que los resultados no acompañaron las expectativas del club. El compromiso ante los tarmeños será el primer desafío en el camino hacia el objetivo del tetracampeonato, con la consigna de sumar desde el inicio y no ceder terreno frente a sus rivales directos.

Se revelaron los 2 jugadores de Universitario que cautivaron a Héctor Cúper. - créditos: Universitario

El número que usará Gianluca Lapadula en Universitario

La llegada de Gianluca Lapadula al fútbol peruano ha marcado el segundo mercado de pases, despertando expectativas entre los seguidores de Universitario de Deportes. El ‘Bambino’ afrontará por primera vez la Liga 1, generando curiosidad acerca de cada detalle de su incorporación, incluido el número que defenderá en el Torneo Clausura 2026.

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Durante una entrevista para UniversiRadio, el canal oficial de YouTube del club, Lapadula fue consultado sobre la posibilidad de lucir el dorsal ‘9’, históricamente ligado a Lolo Fernández. “No voy a usar la 9, por el respeto a Lolo Fernández, no podría hacer algo así, sé que está retirada”, aclaró el atacante. Además, señaló: “Estoy pensando en algo”, dejando en suspenso su elección definitiva.

La incógnita se resolvió el jueves 25 de junio, cuando la ‘U’ actualizó su plantilla oficial y confirmó que Lapadula utilizará la camiseta número 18. Esta elección, según trascendió, podría estar vinculada a la suma de dos nueves, aunque el jugador ha variado de dorsal a lo largo de su carrera. En la selección peruana vistió la 14 y, en su último club, Spezia, portó la 10. Ahora, con la 18 en la espalda, buscará convertirse en una pieza clave del ataque ‘crema’ durante el torneo nacional.

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Se reveló el número que usará Gianluca Lapadula en Universitario: ¿Llevará la ‘9′?