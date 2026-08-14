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Sheyla Rojas cuenta qué la convenció de darle una oportunidad a Joaquín Ramírez: "A rey muerto, rey puesto. Obvio"

La exparticipante de 'Esto es Guerra' reveló que todo empezó como una amistad y destacó la seguridad, la iniciativa y la sencillez del exsecretario general de Fuerza Popular en esta nueva etapa sentimental

Sheyla Rojas conversa con Magaly Medina y confiesa que ya superó su anterior relación. Con la frase "A rey muerto, rey puesto", habla de su nueva ilusión con Joaquín Ramírez. Video: YouTube Magaly Medina Podcast
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Poco después de poner fin a una relación de casi cinco años con el empresario mexicano conocido como Sir Winston, Sheyla Rojas confirmó que está conociendo al excongresista Joaquín Ramírez y lo hizo sin rodeos: cuando la conductora Magaly Medina le comentó que había dejado atrás a su expareja con rapidez, la modelo respondió con una frase que resumió su postura: “A rey muerto, rey puesto. Obvio”.

El intercambio ocurrió en el podcast de Medina, donde Rojas brindó los detalles más completos hasta ahora sobre el inicio de su acercamiento con Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular. La conductora fue la primera en lanzar el comentario —“Bien rápida”— ante lo cual la modelo no solo no se incomodó, sino que adoptó la frase como propia. “A rey muerto, rey puesto”, repitió entre risas, y agregó que con su expareja ya no estaba enamorada “para nada”.

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¿Cómo se inició el vínculo de Sheyla Rojas con Ramírez?

Según relató Rojas en el podcast de Medina, fue el propio Ramírez quien tomó la iniciativa. La modelo explicó que lo trataba como amigo, que las salidas iniciales fueron en plan amistoso y que él siempre se mostró respetuoso. Con el tiempo, el excongresista le planteó dar un paso más. “Me dijo que quería conocerme, que nos demos la oportunidad”, contó Rojas.

La exchica reality de ‘Esto es Guerra’ describió a Ramírez con términos que, según dijo, la convencieron de arriesgarse. “Súper decidido. Así hombres no hay tantos, estaba disponible, decidido, seguro. Y la vida es una. Me llevo bien con él, es trabajador, es un hombre que puedes conversar. Lo había tratado como amigo y me parece súper sencillo. Y dije hay que intentarlo. El que no arriesga, no gana”, afirmó en el podcast de Medina.

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Mujer rubia con vestido amarillo en primer plano y micrófono. Recuadro con hombre calvo y mujer rubia al aire libre. Recuadro con rostro de hombre
Sheyla Rojas confirmó en el podcast de Magaly Medina que está conociendo al excongresista Joaquín Ramírez tras su ruptura con Sir Winston.

Rojas aclaró que la relación aún está en una etapa inicial. “Siento que nos llevamos muy bien con Joaquín, obviamente recién nos estamos conociendo”, indicó. Pese a eso, en una entrevista previa en el streaming ‘Sin + Que Decir’, conducido por María Pía Copello, la modelo había dejado entrever que existe exclusividad: “Yo como que si salgo con alguien es con esa persona nada más”, señaló.

¿Por qué terminó Sheyla con Sir Winston?

Rojas explicó que su relación con Sir Winston llegó a un punto de quiebre tras casi cinco años. La razón que dio fue la sensación de que la relación retrocedía en lugar de avanzar. “Íbamos cinco años de relación y en vez de avanzar estábamos retrocediendo. Llegó un punto en el que no me sentía cómoda y él sí se sentía cómodo”, declaró ante Medina.

La conductora fue más allá en su análisis. Medina sostuvo que la falta de propuesta matrimonial no era un problema de disposición general del empresario hacia el matrimonio, sino algo más específico.

“No es que no se quiera casar, es que no se quiere casar contigo. Y ese es el mensaje que todas las mujeres tienen que tener en cuenta cuando no les llega el diamante, cuando no les llega la roca”, afirmó Medina en su podcast. La conductora también señaló que, según lo que Rojas habría dado a entender, lo que terminó por colmar su paciencia fueron algunas “saliditas” que el empresario habría tenido mientras ella visitaba Perú.

Rojas también reconoció en el espacio de Medina que, con el tiempo, entendió que Sir Winston no compartiría sus intenciones respecto al matrimonio y la familia, lo que la llevó a cerrar esa etapa.

Dos mujeres sentadas frente a micrófonos en un estudio. Una mujer rubia a la izquierda, una mujer pelirroja a la derecha. Ambas gesticulan con las manos
Sheyla Rojas respondió “A rey muerto, rey puesto” cuando Magaly Medina comentó la rapidez con la que dejó atrás a su expareja Sir Winston.

La rapidez que llamó la atención de Magaly

El ritmo con el que Rojas pasó de una relación a otra fue el punto que más comentó Medina durante la entrevista. “Bien rápida” le dijo la conductora, provocando la respuesta que ya circula en redes. Lejos de defenderse, Rojas reafirmó su postura: aseguró que ya no sentía nada por su expareja y que eso facilitó el proceso.

Rojas regresó a Perú tras su etapa en México y enfrenta una nueva etapa personal y profesional. Además del acercamiento con Ramírez, la modelo anunció el lanzamiento de un emprendimiento en el rubro de arreglos florales y regalos corporativos, con foco en la campaña navideña, y no descartó volver a la televisión si llega una propuesta que le llame la atención.

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