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Perú sigue luchando en el Mundial Sub 17 de Vóley tras derrota con Argentina: próximo rival y cuándo vuelve a jugar la ‘bicolor’

El equipo de Marcelo Bencardino no pudo con las ‘albicelestes’ y cayó por 3-2 en Chile. Sin embargo, seguirá peleando por quedar dentro de las 16 mejores selecciones

Rival confirmado de Perú por los puestos 12 al 16 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. (FPV)
Rival confirmado de Perú por los puestos 12 al 16 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. (FPV)
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Perú cayó frente Argentina por la pelea por obtener el mejor lugar del 9° al 16° del Mundial Sub 17 de vóley 2026. La ‘blanquirroja’ no pudo sostener el ritmo y perdió por 3-2 en duelos emocionantes que se extendió hasta el quinto set.

Pese a la derrota, la ‘blanquirroja’ sigue luchando en la cita mundialista, el objetivo cambió y ahora buscará quedar entre las 16 mejores selecciones.

Próximo rival de Perú por los puestos del 12° al 16°

Tras la ajustada derrota ante Argentina, Perú quedó sin chances de luchar por los puestos superiores del Mundial Sub-17 de Vóley 2026. Ahora, la selección nacional deberá medirse este sábado 15 de agosto con el perdedor del encuentro entre República Checa y República Dominicana para definir su posición final en el certamen.

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El prpoximo cotejo de la ‘blanquirroja’ definirá los lugares del 12° al 16° en la cita mundialista. El horario aún no está establecido, pero se presume que será a las 13:00 horas de Perú.

El objetivo del equipo dirigido por Marcelo Bencardino será recuperarse rápidamente y terminar su participación con un resultado positivo, buscando ubicarse lo más alto posible en la clasificación general. De este modo, la delegación peruana intentará cerrar su campaña mundialista con una actuación digna en el último compromiso del torneo.

Perú viene de caer en sets corridos ante Italia en octavos de final.
Perú viene de caer en sets corridos ante Italia en octavos de final. Crédito: Volleyball World

Así fue la derrota de Perú frente Argentina por el Mundial Sub 17 de vóley 2026

El choque entre Perú y Argentina por la reclasificación del Mundial Sub-17 de Vóleibol en Chile se vivió con máxima intensidad y equilibrio. El encuentro se extendió a cinco sets, con ambos equipos alternando el dominio y protagonizando parciales muy disputados. Perú arrancó con fuerza llevándose el primer set y, tras ceder en el segundo y tercero, logró igualar el marcador en el cuarto, forzando un tie-break decisivo.

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En el quinto set, Argentina aprovechó una racha positiva y mostró solidez defensiva para imponerse 15-11 y quedarse con la victoria. A lo largo del partido, el equipo de Marcelo Bencardino mostró variantes en ataque con jugadoras como Tamara Galdos, Kiara Lazo y Fernanda Pinto, mientras que las argentinas, lideradas por Baldo y Torres, sacaron ventaja de los errores en recepción peruana y fueron determinantes con el saque en los cierres del tercer y quinto parcial.

Revive el punto final con el que la selección argentina de vóley femenino Sub-17 derrotó a Perú en un reñido encuentro disputado en Santiago de Chile. La celebración de las ganadoras contrasta con la tristeza del equipo peruano. - Latina Noticias

Dónde ver el partido de Perú por el Mundial Sub 17 de vóley 2026

El partido de Perú por la reclasificación del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 estará disponible en varias plataformas para los aficionados. Quienes deseen verlo en televisión abierta podrán sintonizar Latina a través del canal 2, y quienes dispongan de alta definición, accederán al canal 702 para una imagen mejorada.

La opción digital también estará disponible: la señal podrá seguirse desde cualquier dispositivo con acceso a internet mediante la aplicación móvil o el sitio web oficial de Latina. Además, el canal oficial de YouTube de Volleyball World transmitirá todos los partidos de cuartos de final en directo, facilitando el acceso desde cualquier país sin restricciones de geolocalización.

Para quienes buscan cobertura periodística detallada, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento integral del duelo, con información previa, actualizaciones minuto a minuto y análisis posterior, incluyendo declaraciones de las protagonistas y los momentos clave del encuentro. Así, cada aficionado podrá elegir cómo seguir el partido y mantenerse informado de todo lo que ocurra en la jornada.

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