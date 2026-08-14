Michael Succar se quebró en vivo tras el triplete de su primo Matías Succar que hizo historia en la Sudamericana

El programa deportivo Desmarcados emite un informe en vivo desde Cusco con el periodista Michael Succar. Él se encuentra al aire libre, rodeado por un grupo de personas, algunas vistiendo prendas rojas y blancas. La pantalla presenta un formato dividido con tres comentaristas en estudio. Este segmento cubre el ambiente y las reacciones del público después de un evento deportivo, probablemente un partido de fútbol disputado por el club Cienciano, como se desprende del contexto.

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El periodista Michael Succar no pudo contener la emoción en vivo desde Cusco tras la goleada histórica de Cienciano por 6-1 sobre Botafogo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. La razón era doble: su primo, Matías Succar, firmó un triplete que lo convirtió en el primer jugador peruano en lograr un hat-trick en la historia del torneo.

Succar abrió el marcador al minuto 18 con un cabezazo tras un centro de Alejandro Hohberg, anotó el tercero al minuto 30 —aprovechando una mala salida del arquero de Botafogo— y cerró su noche perfecta al 78, con un remate de cabeza tras un centro desde la derecha de Cristian Souza. Entre medias, Neri Bandiera marcó dos veces (20′ y 62′) y Marcos Martinich sumó el cuarto (35′). Matheus Martins puso el descuento brasileño con un golazo de tiro libre al inicio del segundo tiempo (49′).

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Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Matias Succar celebrates scoring their first goal REUTERS/Martin Fonseca

El partido se disputó en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en altura, y el equipo dirigido por Horacio Melgarejo dominó de principio a fin. Al descanso, el marcador ya reflejaba un contundente 4-0. Fue la primera vez que un club peruano le anota más de cuatro goles a un equipo brasileño en torneos de la CONMEBOL, y ningún club extranjero había conseguido anotar seis tantos a un representante de Brasil en competiciones del organismo.

El periodista Michael Succar siguió el partido junto a su hermano Alex —quien regresó de Líbano especialmente para la ocasión—, su padre y su tío, todos reunidos en Cusco. Desde el espacio exterior del estadio, rodeado de hinchas con prendas rojas y blancas, el periodista habló en directo para el programa Desmarcados de YouTube con la voz entrecortada.

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Matías Succar, una tromba contra Botafogo. - Crédito: Cienciano

La emoción del primo en vivo

“Me parece que al final se quiebra”, dijo Michael sobre Matías al ver las imágenes desde la cancha. El periodista, que transmitía en vivo junto a tres comentaristas en estudio, reconoció que hacía tiempo no vivía un partido con esa intensidad emocional. “Es una de las noches más bonitas que me ha regalado el fútbol, por lo que hizo Cienciano como equipo, por cómo representó al Perú”, afirmó.

La emoción de Michael Succar no se limitaba al resultado. Antes de mencionar el marcador o los goles, el periodista volcó su relato hacia la trayectoria de su primo: “Sé cuánto merece él una noche como esta, sé cuánto la ha trabajado, sé cuánto la ha soñado”, señaló. Describió a Matías como alguien que “se comprometió con el fútbol, que trabaja la cabeza, que trabaja los pies, que descansa, que es muy profesional”.

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Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Botafogo's Matheus Martins in action with Cienciano's Matias Succar REUTERS/Martin Fonseca

Un delantero que venía de años difíciles

La actuación de Matías Succar tuvo un peso extra por el contexto. El delantero llevaba un par de temporadas complicadas de cara al gol, y su último hat-trick databa del 26 de febrero, con la camiseta de Carlos Mannucci, cuando anotó un doblete. Su último triplete antes de este había sido en 2020, en la goleada de Deportivo Municipal sobre Binacional en el Clausura. La noche del 13 de agosto en Cusco cerró ese ciclo de espera.

En el programa, uno de los comentaristas en estudio recordó esa dimensión: “A veces hay que perder para ganar”, dijo, en referencia a los partidos donde Matías no había podido destacar. Michael asintió: “Siempre que llega... No puede tener, es raro”, respondió, dejando la frase incompleta, aún procesando la magnitud de lo ocurrido.

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El luminoso Matías Succar se hizo grande con un hat-trick inolvidable contra Botafogo. - Crédito: Cienciano

Melgarejo y la convicción de un equipo que no bajó la guardia

Michael Succar también se refirió al rol del técnico Horacio Melgarejo en la construcción de este Cienciano. El periodista contó que el entrenador, incluso con el marcador abultado, exigía a sus jugadores que siguieran buscando el séptimo gol y se molestaba cuando la gente en las tribunas gritaba “olé”, porque temía que eso relajara al equipo. “Melgarejo desesperado para que corten los goles para buscar el séptimo. Ese es Cienciano, ese es su cabeza, ese es su líder”, afirmó el periodista.

Para Michael, esa actitud explica el rendimiento del equipo en partidos previos, como la victoria ante Lanús o la goleada a Botafogo. “Con sus virtudes y defectos, Melgarejo no se puede cuestionar. El tipo le transmitió una convicción al equipo, le transmitió una confianza al equipo”, sostuvo. Esa confianza, sumada al trabajo físico, fue lo que permitió que Cienciano anotara cuatro goles en los primeros 35 minutos.

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Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Matias Succar celebrates scoring their sixth goal with Cristian Souza REUTERS/Martin Fonseca

El sustento físico detrás de la goleada

Uno de los factores que Michael Succar subrayó con insistencia fue la condición física del plantel. En su análisis desde Cusco, el periodista señaló que la goleada no fue producto del azar, sino de un trabajo sostenido que permite al equipo mantener la intensidad durante los 90 minutos. “No es solamente quiero ganar. Hay que tener el sustento para hacerlo. Y parte del sustento es la parte física”, afirmó.

Esa preparación se vio reflejada en el campo: Cienciano anotó cuatro goles antes del descanso y no cedió el control del partido ni tras el descuento brasileño. “Mete un gol y busca el segundo, y mete el segundo y busca el tercero”, describió Michael, para graficar la mentalidad con la que el equipo cusqueño salió a la cancha ante un rival de la talla de Botafogo, campeón de la Copa Libertadores 2023.

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Matías Succar retirándose la máscara de protección facial tras concretar su memorable triplete contra Botafogo. - Crédito: Paloma del Solar

La vuelta, en Brasil

El partido de vuelta entre Cienciano y Botafogo se disputará el jueves 20 de agosto en el Estadio Nilton Santos, desde las 7:30 p. m. (hora peruana). Botafogo necesitará ganar por cinco goles de diferencia para igualar la serie y forzar la prórroga, una tarea que luce prácticamente imposible tras la debacle en Cusco.