Héctor Cúper rechaza la salida de Alex Valera de Universitario y apunta a más fichajes: “Él no pidió a Gianluca Lapadula”

Héctor Cúper, DT de Universitario, se opondría a la partida de Alex Valera a Colombia porque quiere fortalecer la dupla con Lapadula. YouTube

Universitario de Deportes mantiene su protagonismo en el mercado de fichajes tras cerrar las incorporaciones de Jordan Guivin, Gianluca Lapadula y Adrián Quiroz. Sin embargo, la dirigencia y el técnico Héctor Cúper siguen atentos a posibles movimientos, tanto de llegada como de salida, en el plantel principal.

En las últimas horas, una noticia generó alivio en el entorno del club: Jairo Concha seguirá en el club. El periodista Gustavo Peralta informó que el mediocampista nacional estuvo en la mira de Independiente del Valle, que finalmente optó por contratar a otro futbolista extranjero. “El comando técnico estaba muy alerta a esta posibilidad de que algún dos o tres jugadores se pudieran ir. Independiente del Valle no contactó con Universitario por Jairo Concha, pero sí su nombre estaba puesto sobre la mesa con un paraguayo y otro jugador de otra nacionalidad; también estuvo otro peruano ahí. Concha y el paraguayo quedaron en la lista final e Independiente del Valle decidió por el paraguayo”, detalló en el programa de YouTube, Pepas de la PM.

PUBLICIDAD

La permanencia de Concha genera tranquilidad en el cuerpo técnico. Según la misma fuente, “para el comando técnico, no sé si fue un alivio, pero ha generado tranquilidad el hecho de que Jairo Concha no se vaya”. Así, Universitario logra mantener una pieza clave en la estructura de Cúper, en medio de un mercado donde la competencia por talentos peruanos es intensa.

Jairo Concha es uno de los generadores de juego que tiene Universitario y que Héctor Cúper confía. - créditos: Universitario

Héctor Cúper rechaza salida de Alex Valera de Universitario

Mientras tanto, Héctor Cúper se manifestó contrario a una posible transferencia de Alex Valera, quien fue objeto de una oferta por parte de América de Cali. La propuesta inicial del club colombiano fue considerada insuficiente. “Con Alex Valera, la propuesta de América de Cali fue muy baja. Dicen que la van a mejorar en las próximas horas. Pero tengo entendido que así hagan una mejor oferta, no lo van a dejar ir porque Cúper solo piensa en fortalecer su dupla de ataque: Valera y Lapadula”, comentó Gustavo Peralta.

PUBLICIDAD

La directiva de Universitario ya había recibido un acercamiento previo por parte de los representantes del delantero peruano. Ahora, ambas partes planean retomar conversaciones para negociar una renovación, considerando que su contrato vence a fin de año.

Cúper considera estratégica la dupla conformada por Valera y Lapadula, y rechaza cualquier posibilidad de debilitamiento en esa zona, incluso ante ofertas económicas tentadoras. El club, por su parte, coincide con el técnico en la necesidad de mantener el bloque ofensivo y evitar salidas que puedan afectar el rendimiento colectivo.

El 'Bambino' arribó a Lima y pasará exámenes médicos para unirse a los entrenamientos de Héctor Cúper. (Denganche)

El pedido de Héctor Cúper y la preocupación en Universitario

Más allá de las recientes incorporaciones, Héctor Cúper ha solicitado a la dirigencia un refuerzo específico: un delantero extranjero a pesar de la reciente llegada de Gianluca Lapadula. “Tengo entendido que Cúper sí quiere un ‘9′ extranjero porque él no pidió a Lapadula, sino que el club se lo propone: ‘Lapadula es un jugador que está a nuestro alcance, que nos gustaría por estos motivos’, y Cúper lo aceptó porque conoce quién es Lapadula, validó información en Italia y le parece un jugador interesante. Pero él quiere un jugador de su propio pedido, entonces todavía está terminando que se lo terminen de aprobar”, explicó Gustavo Peralta.

PUBLICIDAD

En paralelo, la principal preocupación en Universitario se concentra en el lateral derecho, una posición que todavía no ha sido reforzada como espera el comando técnico. Peralta detalló: “¿Cuál es la preocupación de la ‘U’? El lateral derecho. Se habló de Saba y Lora, este último con poquísimas chances. El primero está ahí desde hace dos semanas y no avanza. Cúper quiere el ‘6′ y el ‘9’, pero ahora en lo que hay preocupación es en el lateral derecho y habría que ver si hay una oportunidad de mercado en el extranjero”.