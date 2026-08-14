Perú
Agregar Infobae enGoogle

‘Separada, pero nunca sola’: trailer oficial, fecha de estreno, reparto y más detalles de la nueva película peruana

El largometraje dirigido por Ani Alva Helfer destaca la belleza de la Amazonía y la fuerza de la amistad femenina, sumando talento local y paisajes de Tarapoto en una propuesta que promete diversión y aventuras para todo público

El largometraje dirigido por Ani Alva Helfer destaca la belleza de la Amazonía y la fuerza de la amistad femenina, sumando talento local y paisajes de Tarapoto en una propuesta que promete diversión y aventuras para todo público. AV FILMS/ YouTube
Guardar

El cine peruano suma una nueva propuesta al panorama de la comedia con el anuncio del afiche oficial de ‘Separada, pero nunca sola’, una película que apuesta por el humor, la celebración de la amistad y la belleza natural de la Amazonía. La cinta, que se estrena en salas a nivel nacional el próximo 3 de septiembre, reúne a reconocidos actores como Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso, Nicolás Galindo, Armando Machuca y Ximena Palomino bajo la dirección de Ani Alva Helfer.

El afiche oficial, presentado en medio de gran expectativa, marca el inicio de la cuenta regresiva para el lanzamiento de esta producción que promete convertirse en uno de los títulos más entretenidos de 2026. La imagen promocional refleja el tono festivo y disparatado de la historia, anticipando “risas, alegrías y muchas aventuras” para los espectadores que busquen una experiencia ligera y divertida en la gran pantalla.

PUBLICIDAD

‘Separada, pero nunca sola’ fue rodada durante varias semanas en la región San Martín, utilizando paisajes de la selva peruana como escenario principal. Esta elección no solo aporta frescura visual al relato, sino que también dota a la película de un aire auténtico y cercano. El equipo de producción encontró en la hospitalidad de la gente de Tarapoto un aliado fundamental para el desarrollo del proyecto. Según los realizadores, el especial cariño y la calidez de la comunidad local crearon un ambiente de trabajo similar al de una gran familia, lo que se refleja en la naturalidad de las escenas.

Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso y Nicolás Galindo encabezan la historia dirigida por Ani Alva Helfer, una celebración del humor y la amistad en la Amazonía peruana.
Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso y Nicolás Galindo encabezan la historia dirigida por Ani Alva Helfer, una celebración del humor y la amistad en la Amazonía peruana.

Casting regional

Uno de los aspectos destacados de la película es la participación de actores y habitantes de la región, seleccionados tras un casting masivo. Este componente local añade una dosis de autenticidad y enriquece la trama, aportando espontaneidad y una energía particular a las secuencias. Según la productora, estas incorporaciones “brindaron autenticidad enorme a la película” y sumaron “mucha más locura a la historia”.

PUBLICIDAD

La dirección de Ani Alva Helfer se orienta a capturar el espíritu de las mejores comedias contemporáneas, con énfasis en el humor cotidiano y la celebración de la amistad femenina. El guion explora situaciones disparatadas y el valor de apoyarse en los vínculos personales durante los cambios de la vida adulta, todo enmarcado en escenarios naturales que muestran la riqueza de la Amazonía peruana.

Rodada en paisajes de la región San Martín, la película destaca la hospitalidad de la gente de Tarapoto y la autenticidad de los actores locales seleccionados en casting.
Rodada en paisajes de la región San Martín, la película destaca la hospitalidad de la gente de Tarapoto y la autenticidad de los actores locales seleccionados en casting.

¿Qué actores actúan en ‘Separada, pero nunca sola’?

El elenco principal está compuesto por figuras de amplia trayectoria en el cine y la televisión nacional. Emilia Drago, reconocida por su versatilidad, comparte protagonismo con Joaquín de Orbegoso, Armando Machuca y Nicolás Galindo, quienes aportan carisma y experiencia al conjunto. Ximena Palomino y un grupo de actores locales completan el reparto, reforzando la diversidad y el dinamismo de la propuesta.

La trama, aunque mantenida bajo reserva en sus detalles específicos, se anticipa como una combinación de enredos, situaciones inesperadas y momentos de camaradería. El título de la película insinúa un relato sobre la capacidad de reinventarse tras una ruptura, pero recurriendo siempre al apoyo y la complicidad de los amigos, un mensaje que apunta a conectar con públicos de diferentes edades.

La producción resalta también la importancia de la Amazonía como escenario y como fuente de inspiración para el cine nacional. La región San Martín, con sus paisajes y su gente, se proyecta como un personaje más de la historia, dotando al largometraje de una identidad propia y contribuyendo a la descentralización de la industria cinematográfica peruana.

‘Separada, pero nunca sola’ llega a las salas peruanas el 3 de septiembre, en medio de expectativas favorables por parte de la crítica y el público. El equipo detrás del filme confía en que la combinación de humor, actuaciones sólidas y un entorno natural excepcional atraerá a quienes buscan una comedia fresca y entretenida.

El elenco de “Separada, pero nunca sola” posa junto al afiche oficial de la comedia, que llegará a los cines de todo el país desde el 3 de septiembre.
El elenco de “Separada, pero nunca sola” posa junto al afiche oficial de la comedia, que llegará a los cines de todo el país desde el 3 de septiembre.

Temas Relacionados

Separada pero nunca solaEmilia DragoJoaquín de Orbegosoperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 14 de agosto de 2026

Según información difundida por el IGP, el epicentro se localizó a 58 kilómetros al suroeste de Sechura. En contraste con la actividad registrada, el 13 de agosto no se reportaron movimientos telúricos en ninguna región del país

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 14 de agosto de 2026

¿Qué es el DNId, el Documento Nacional de Identidad Digital que Reniec emitirá gratis para todo los peruanos?

El organismo registral aprobó los lineamientos del nuevo documento de identidad digital, cuya expedición debe iniciar este año y no tendrá costo durante todo el 2026

¿Qué es el DNId, el Documento Nacional de Identidad Digital que Reniec emitirá gratis para todo los peruanos?

Perú sigue luchando en el Mundial Sub 17 de Vóley tras caer frente Argentina: próximo rival y cuándo vuelve a jugar la ‘bicolor’

El equipo de Marcelo Bencardino no pudo con las ‘albicelestes’ y cayó por 3-2 en Chile. Sin embargo, seguirá peleando por quedar dentro de las 16 mejores selecciones

Perú sigue luchando en el Mundial Sub 17 de Vóley tras caer frente Argentina: próximo rival y cuándo vuelve a jugar la ‘bicolor’

Parque de las Leyendas anunció entradas a mitad de precio a este grupo: ¿Quiénes son los beneficiarios?

El beneficio podrá utilizarse en las sedes de San Miguel y Huachipa del recinto. Las entradas podrán comprarse por internet, mediante el aplicativo o en las boleterías físicas

Parque de las Leyendas anunció entradas a mitad de precio a este grupo: ¿Quiénes son los beneficiarios?

LINK para ver resultados SERUMS 2026-II: Minsa publicará HOY la lista de profesionales que aprobaron la evaluación

La evaluación SERUMS 2026-II contó con la participación de 23.382 profesionales de 12 carreras de ciencias de la salud, en una jornada desarrollada en 29 sedes del país

LINK para ver resultados SERUMS 2026-II: Minsa publicará HOY la lista de profesionales que aprobaron la evaluación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presenta moción para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por supuestos vínculos con Minera Poderosa

Presenta moción para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por supuestos vínculos con Minera Poderosa

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

Ángel Manero, exministro de Boluarte que dijo que “en Perú no se pasa hambre”, es el nuevo jefe de la SBN

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas no tiene problemas en decir que le gusta ser mantenida: “Me encanta”

Sheyla Rojas no tiene problemas en decir que le gusta ser mantenida: “Me encanta”

Justicia impone multa a América TV y ProTV por desfile de niñas en lencería en programa ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’

Stephanie Cayo revela detalles de cómo empezó su historia con Alejandro Sanz: “Hace muchos años, antes de que yo me casara”

Valeria Piazza estalla contra mujer que agredió a Naldy Saldaña en su llegada a la Depincri de SJL: “Ella es la víctima”

Magaly Medina le dice a Suheyn Cipriani que no idealice a su pareja y asegure que es su príncipe azul: “No hay que ser ingenua”

DEPORTES

Perú sigue luchando en el Mundial Sub 17 de Vóley tras caer frente Argentina: próximo rival y cuándo vuelve a jugar la ‘bicolor’

Perú sigue luchando en el Mundial Sub 17 de Vóley tras caer frente Argentina: próximo rival y cuándo vuelve a jugar la ‘bicolor’

Perú cayó ante Argentina 3 sets a 2 en partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final tras goleada a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026