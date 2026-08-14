‘Separada, pero nunca sola’: trailer oficial, fecha de estreno, reparto y más detalles de la nueva película peruana

El largometraje dirigido por Ani Alva Helfer destaca la belleza de la Amazonía y la fuerza de la amistad femenina, sumando talento local y paisajes de Tarapoto en una propuesta que promete diversión y aventuras para todo público. AV FILMS/ YouTube

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El cine peruano suma una nueva propuesta al panorama de la comedia con el anuncio del afiche oficial de ‘Separada, pero nunca sola’, una película que apuesta por el humor, la celebración de la amistad y la belleza natural de la Amazonía. La cinta, que se estrena en salas a nivel nacional el próximo 3 de septiembre, reúne a reconocidos actores como Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso, Nicolás Galindo, Armando Machuca y Ximena Palomino bajo la dirección de Ani Alva Helfer.

El afiche oficial, presentado en medio de gran expectativa, marca el inicio de la cuenta regresiva para el lanzamiento de esta producción que promete convertirse en uno de los títulos más entretenidos de 2026. La imagen promocional refleja el tono festivo y disparatado de la historia, anticipando “risas, alegrías y muchas aventuras” para los espectadores que busquen una experiencia ligera y divertida en la gran pantalla.

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‘Separada, pero nunca sola’ fue rodada durante varias semanas en la región San Martín, utilizando paisajes de la selva peruana como escenario principal. Esta elección no solo aporta frescura visual al relato, sino que también dota a la película de un aire auténtico y cercano. El equipo de producción encontró en la hospitalidad de la gente de Tarapoto un aliado fundamental para el desarrollo del proyecto. Según los realizadores, el especial cariño y la calidez de la comunidad local crearon un ambiente de trabajo similar al de una gran familia, lo que se refleja en la naturalidad de las escenas.

Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso y Nicolás Galindo encabezan la historia dirigida por Ani Alva Helfer, una celebración del humor y la amistad en la Amazonía peruana.

Casting regional

Uno de los aspectos destacados de la película es la participación de actores y habitantes de la región, seleccionados tras un casting masivo. Este componente local añade una dosis de autenticidad y enriquece la trama, aportando espontaneidad y una energía particular a las secuencias. Según la productora, estas incorporaciones “brindaron autenticidad enorme a la película” y sumaron “mucha más locura a la historia”.

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La dirección de Ani Alva Helfer se orienta a capturar el espíritu de las mejores comedias contemporáneas, con énfasis en el humor cotidiano y la celebración de la amistad femenina. El guion explora situaciones disparatadas y el valor de apoyarse en los vínculos personales durante los cambios de la vida adulta, todo enmarcado en escenarios naturales que muestran la riqueza de la Amazonía peruana.

Rodada en paisajes de la región San Martín, la película destaca la hospitalidad de la gente de Tarapoto y la autenticidad de los actores locales seleccionados en casting.

¿Qué actores actúan en ‘Separada, pero nunca sola’?

El elenco principal está compuesto por figuras de amplia trayectoria en el cine y la televisión nacional. Emilia Drago, reconocida por su versatilidad, comparte protagonismo con Joaquín de Orbegoso, Armando Machuca y Nicolás Galindo, quienes aportan carisma y experiencia al conjunto. Ximena Palomino y un grupo de actores locales completan el reparto, reforzando la diversidad y el dinamismo de la propuesta.

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La trama, aunque mantenida bajo reserva en sus detalles específicos, se anticipa como una combinación de enredos, situaciones inesperadas y momentos de camaradería. El título de la película insinúa un relato sobre la capacidad de reinventarse tras una ruptura, pero recurriendo siempre al apoyo y la complicidad de los amigos, un mensaje que apunta a conectar con públicos de diferentes edades.

La producción resalta también la importancia de la Amazonía como escenario y como fuente de inspiración para el cine nacional. La región San Martín, con sus paisajes y su gente, se proyecta como un personaje más de la historia, dotando al largometraje de una identidad propia y contribuyendo a la descentralización de la industria cinematográfica peruana.

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‘Separada, pero nunca sola’ llega a las salas peruanas el 3 de septiembre, en medio de expectativas favorables por parte de la crítica y el público. El equipo detrás del filme confía en que la combinación de humor, actuaciones sólidas y un entorno natural excepcional atraerá a quienes buscan una comedia fresca y entretenida.

El elenco de “Separada, pero nunca sola” posa junto al afiche oficial de la comedia, que llegará a los cines de todo el país desde el 3 de septiembre.