Turismo en el Día de Santa Rosa de Lima: 5 destinos cerca de Lima para viajar el feriado

Un collage presenta paisajes andinos, rafting en un río, arquitectura colonial y la figura de Santa Rosa de Lima, ilustrando la diversidad turística de Perú.

Guardar

A pocos días del próximo feriado nacional por el Día de Santa Rosa de Lima, que se celebra cada 30 de agosto, la ciudadanía ya arma su itinerario para aprovechar la jornada de descanso con una escapada fuera de la capital. Para quienes buscan desconectarse sin realizar un viaje demasiado largo, existen diversos destinos turísticos a pocas horas de Lima, ideales para disfrutar de la naturaleza, la gastronomía y actividades al aire libre.

Entre paisajes de sierra, pueblos tradicionales, sitios históricos y actividades de aventura, existen alternativas para organizar un paseo sin necesidad de realizar un viaje demasiado largo. PROMPERÚ considera a destinos como Canta, Lunahuaná, Huaral, Antioquía y otros puntos de la región dentro de sus propuestas de rutas cortas desde Lima.

PUBLICIDAD

1. Santa Rosa de Quives: una escapada relacionada con la santa limeña

Un lugar apartado de la ciudad, donde Santa Rosa pasó parte de su juventud. Este santuario rural ofrece una experiencia más tranquila y espiritual para quienes buscan un momento de reflexión. (Santuario de Santa Rosa de Quives - Pagina Ofical)

Si la idea es aprovechar el feriado para conocer un lugar directamente vinculado con la vida de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Quives es una de las principales opciones.

Este distrito se encuentra en el valle del río Chillón, a la altura del kilómetro 64 de la carretera Lima-Canta. El trayecto desde Lima permite llegar en aproximadamente una hora y media, dependiendo del punto de partida y las condiciones del tránsito.

En el lugar se encuentra la ermita de Santa Rosa, relacionada con los años que Isabel Flores de Oliva pasó en esta zona. También existe un conocido pozo de los deseos, uno de los atractivos asociados a la tradición de la santa.

PUBLICIDAD

Pero el paseo no tiene que limitarse al aspecto religioso. Santa Rosa de Quives ofrece espacios campestres, restaurantes y opciones para realizar caminatas y paseos a caballo, por lo que puede convertirse en una alternativa para quienes buscan salir de la rutina sin alejarse demasiado de Lima.

2. Canta y Obrajillo: naturaleza, caballos y paisajes de la sierra de Lima

La sierra limeña te espera con paisajes enigmáticos.

Otra alternativa es continuar la ruta hacia Canta, un destino de la sierra limeña que combina paisajes rurales, montañas y actividades al aire libre.

PROMPERÚ señala que Canta se encuentra a unos 78 kilómetros de Carabayllo, con un tiempo aproximado de viaje de una hora y media desde ese punto. Entre las actividades que se pueden realizar figuran el trekking, camping y paseos a caballo.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos que puede incorporarse al recorrido es Obrajillo, ubicado a unos 2,2 kilómetros al norte de Canta. El poblado conserva calles estrechas y casonas tradicionales y permite realizar paseos a caballo hacia zonas cercanas, además de visitar cascadas y piscigranjas.

La ruta resulta especialmente atractiva para quienes quieren cambiar el paisaje urbano por un entorno de montaña y pasar el día entre naturaleza y gastronomía local.

3. Lunahuaná: aventura y gastronomía a pocas horas de Lima

Para quienes prefieren un feriado con actividades de aventura, Lunahuaná, en la provincia de Cañete, es una de las alternativas más conocidas.

Lunahuaná es uno de los destinos favoritos si vives en Lima. Foto: Miwayki

La ruta desde Lima hasta Lunahuaná comprende aproximadamente 181 kilómetros, con un tiempo estimado de tres horas por vía terrestre, según PROMPERÚ. El destino ofrece actividades como canotaje, canopy, cuatrimotos y ciclismo de montaña.

PUBLICIDAD

El distrito también destaca por su gastronomía y su tradición vitivinícola. La Municipalidad de Lunahuaná promociona el destino por sus actividades de aventura y por platos tradicionales de la zona, además de sus productos derivados de la uva.

Así, puede ser una opción para quienes buscan combinar naturaleza, adrenalina y comida en una misma salida.

4. Huaral: gastronomía, campo y atractivos históricos

Otra opción para escapar de Lima es dirigirse hacia Huaral, donde el visitante puede combinar turismo gastronómico con recorridos por atractivos históricos y naturales.

Las visitas al Castillo de Chancay crecieron 28,2% frente al mismo periodo de 2025, cuando registró 152.586 visitantes.

El Gobierno Regional de Lima destaca en esta zona lugares como la ciudadela preinca de Rúpac, el Complejo Arqueológico Añay, el Castillo de Chancay y el Eco Truly Park. También resalta la gastronomía de la provincia, con platos como la carapulcra con sopa seca y el chancho al palo.

PUBLICIDAD

Por ello, Huaral puede ser una alternativa para quienes prefieren una excursión que combine comida, historia y paisajes, sin necesidad de viajar fuera de la región Lima.

5. Antioquía: un pueblo entre paisajes y color

Si buscas una alternativa diferente, Antioquía, en la provincia de Huarochirí, también forma parte de las rutas cortas recomendadas para realizar desde Lima.

El destino puede incorporarse a un recorrido por los pueblos del valle y sus paisajes naturales. PROMPERÚ incluye a Antioquía entre las alternativas de rutas cortas desde la capital, junto con otros destinos como Lunahuaná, Marcahuasi, Canta, Caral y Huaral.

Su cercanía relativa a Lima lo convierte en una alternativa para quienes buscan un paseo distinto, alejado del movimiento de la ciudad y con un recorrido centrado en los paisajes y pueblos tradicionales de la sierra limeña.

PUBLICIDAD

¿El 30 de agosto de 2026 será feriado?

El 30 de agosto es feriado nacional por el Día de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, este año la fecha cae domingo, por lo que no debe confundirse con un feriado largo: el calendario oficial registra el descanso en esa misma fecha y no establece automáticamente el traslado del feriado al lunes 31 de agosto.

Por eso, si estás pensando en viajar, estas opciones pueden servir para organizar una escapada de un día desde Lima, teniendo en cuenta el tiempo de traslado, el estado de las carreteras y las condiciones climáticas antes de salir.