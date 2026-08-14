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Día del Niño 2026 en Perú: Eventos gratuitos y actividades para disfrutar con los pequeños

El Día del Niño 2026 en Perú llega con una variada agenda de eventos gratuitos y promociones, invitando a las familias a disfrutar de actividades culturales, recreativas y descuentos especiales en distintos puntos del país

Día del Niño 2026 en Perú: Eventos gratuitos y actividades para disfrutar con los pequeños
Eventos gratuitos y actividades para disfrutar con los pequeños por el Día del Niño - MML
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El Día del Niño 2026 en Perú llega con una agenda de actividades que combina tradición, celebración y acceso a múltiples eventos gratuitos y promociones en distintos puntos del país. Esta fecha, dedicada a la infancia, tiene sus raíces en iniciativas internacionales orientadas a la protección de los derechos de los niños, promovidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, cada año se busca poner en valor el papel de la niñez en la sociedad y garantizar su bienestar, educación y recreación.

El Día del Niño se celebra en Perú el tercer domingo de agosto, en línea con la recomendación global de la ONU para visibilizar la importancia de la infancia a nivel mundial. Instituciones públicas y privadas organizan actividades especiales, mientras las familias peruanas aprovechan la jornada para compartir y reflexionar sobre los derechos fundamentales de los niños. La efeméride se ha convertido, además, en una oportunidad para que empresas, museos, parques y organizaciones sociales impulsen iniciativas inclusivas y accesibles.

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Día del Niño 2026 en Perú: Eventos gratuitos y actividades para disfrutar con los pequeños
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Semana del Niño en el Humedal Pantanos de Villa

Una de las principales novedades de este año es la “Semana del Niño” en el Humedal Pantanos de Villa (PROHVILLA), donde las niñas y niños menores de 12 años tienen ingreso gratuito mostrando su DNI hasta el 16 de agosto. El espacio natural, ubicado en Lima, ofrece paseos acuáticos en catamarán, bote, pedalón y kayak, facilitando el contacto directo con la biodiversidad local. El sábado 15 se proyectará una función de cine al aire libre a las 3:00 p. m., mientras que el domingo 16, desde las 2:00 p. m., se realizará el Show de Tachuris y un bingo de aves, actividades diseñadas para estimular la curiosidad y el aprendizaje en contacto con la naturaleza.

Circuito cultural en el Centro Histórico de Lima

El Centro Histórico de Lima también se suma a la celebración con un circuito cultural que inicia el sábado 15 de agosto a las 3:00 p. m. en la Plazuela del Teatro Segura, ubicada en Jr. Huancavelica 265. La Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima presentará un espectáculo artístico a cargo de Sacite Perú, que incluye animación, actos circenses y un show de payasos enfocado en brindar diversión y participación a las familias asistentes.

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Promociones y actividades en el Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas presenta una campaña de descuentos del 15 al 31 de agosto, con entradas a mitad de precio para niños de 3 a 12 años en sus sedes de San Miguel y Huachipa. Las entradas se pueden adquirir tanto de manera presencial como en la web y aplicación móvil del parque. Para el domingo 16 de agosto, la sede San Miguel ofrecerá, de 12:00 m. a 5:00 p. m., el evento “Día del Niño y la Animadora Infantil” junto a CAPAI Perú, que incluye pasacalle, batucada, desfile de animadoras y tres horas de espectáculo infantil. En la sede Huachipa, el show interactivo “Feliz Día del Niño” se desarrollará en la Explanada Principal de 3:30 p. m. a 4:30 p. m., con actividades enfocadas en el entretenimiento y la participación de los pequeños visitantes.

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Entretenimiento en el Circuito Mágico del Agua

El Servicio de Parques de Lima (SERPAR) organiza una programación especial el domingo 16 de agosto en el Circuito Mágico del Agua, frente a la Fuente de la Fantasía. De 4:00 p. m. a 7:00 p. m., niñas y niños podrán disfrutar del Bailetón Kids, una Búsqueda del tesoro, el Show mágico de Aventuras School con la Prof. Rocío Montalvo y el show central de Yulimania – Eventos & Catering. Además, se dispondrán estaciones de caritas pintadas y dinámicas lúdicas, favoreciendo la integración de la familia en uno de los parques más visitados de la capital.

Castillo de Chancay: ingreso gratuito y experiencias especiales

El Castillo de Chancay se suma a las celebraciones con ingreso gratuito para niños de 3 a 12 años el sábado 15 y domingo 16 de agosto. Durante ese fin de semana, los visitantes podrán recorrer el nuevo Bosque de Espejos y participar en actividades como caritas pintadas, shows infantiles y tours temáticos diseñados para crear una experiencia distinta en uno de los destinos turísticos más populares del país.

Castillo de Chancay
Castillo de Chancay

Experiencias con los Bomberos Voluntarios

La Compañía de Bomberos Voluntarios Los Olivos Nº161 y la Compañía de Bomberos Voluntarios La Molina N.º 96 “Andrés Avelino Cáceres” han preparado jornadas especiales para el domingo 16 de agosto. Los niños podrán participar en actividades bomberiles, juegos, prácticas simuladas y conocer de cerca la labor de los bomberos, en eventos gratuitos abiertos a toda la comunidad.

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