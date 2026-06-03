Fixture de Universitario en el Torneo Clausura 2026: el camino de los ‘cremas’ en la Liga 1

Fixture de Universitario en el Torneo Clausura 2026

La consigna de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026 es clara: necesita elevar su rendimiento si pretende mantener vivas sus posibilidades de conquistar el tetracampeonato. El equipo se enfrenta a una etapa crucial, en la que cada punto será determinante para sostener la ilusión del título.

Fixture de Universitario en el Torneo Clausura 2026

El inicio del Torneo Clausura 2026, confirmado para el 17 de julio, llega en un contexto en el que la programación de los partidos aún no fue oficializada. Esta situación otorga a los clubes, y en particular a Universitario de Deportes, un margen temporal valioso para reforzar sus planteles y trabajar en nuevas propuestas tácticas que permitan encarar el certamen con mayor solidez.

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El club necesita mejorar su rendimiento, aprovechar el tiempo previo al inicio del torneo para ajustar su plantilla y buscar alternativas futbolísticas que le permitan competir con los principales candidatos al título nacional.

Fecha 1: ADT vs. Universitario (visita)

Fecha 2: Universitario de Deportes vs. Cusco FC (local)

Fecha 3: Cienciano vs. Universitario de Deportes (visita)

Fecha 4: Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal (local)

Fecha 5: FC Cajamarca vs. Universitario de Deportes (visita)

Fecha 6: Universitario de Deportes vs. Los Chankas (local)

Fecha 7: UTC vs. Universitario de Deportes (visita)

Fecha 8: Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos (local)

Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario de Deportes (visita)

Fecha 10: Deportivo Garcilaso vs. Universitario de Deportes (visita)

Fecha 11: Universitario de Deportes vs. Melgar (local)

Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes (visita)

Fecha 13 : Universitario de Deportes vs. Juan Pablo II (local)

Fecha 14: Universitario de Deportes vs. Sport Boys (local)

Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario de Deportes (visita)

Fecha 16: Universitario de Deportes vs. CD Moquegua (local)

Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes (visita)

Andy Polo, Edison Flores y Alex Valera fueron protagonistas del reciente tricampeonato nacional de la 'U'. - créditos: Universitario

Piero Quispe y Raúl Ruidíaz cerca de pegar la vuelta a Universitario

El final anticipado en el Torneo Apertura y la eliminación temprana de la Copa Libertadores golpearon fuerte a Universitario de Deportes. Tras estos resultados, la directiva ofreció disculpas a la hinchada y asumió el compromiso de renovar la pelea por el título nacional en el Clausura. El diagnóstico es claro: el equipo requiere una renovación urgente, tanto en nombres como en energías, para sostener la competitividad luego de tres temporadas de éxito consecutivo.

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En este nuevo escenario, el club ya inició gestiones para sumar refuerzos de peso. Las conversaciones se orientan a incorporar a figuras como Gianluca Lapadula, aunque su llegada se presenta compleja por razones familiares. En paralelo, las posibilidades de Raúl Ruidíaz y Piero Quispe asoman como opciones más factibles, dada la predisposición de ambos para regresar al fútbol peruano.

“Todavía. Ahí vamos a hablar. En cualquier momento va a haber noticias. Para el Clausura puede ser. ¿Quién no quisiera volver al club donde eres feliz? Quisiera seguir en el extranjero, pero no le cierro las puertas a nadie", declaró Quispe en su visita al estadio Monumental.

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La directiva de la ‘U’ se encuentra ante una disyuntiva clave: definir si aumentará su propuesta económica para competir con los clubes internacionales interesados en los refuerzos pretendidos o si optará por explorar otras alternativas para fortalecer el plantel en el segundo semestre del año.

El volante peruano analiza la posibilidad de Universitario, aunque tiene otras chances en el extranjero. (Video: L1 MAX / Al Límite)