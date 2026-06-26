Venezuela no participará en la Copa Latina de vóley tras tragedia: el nuevo participante y fixture del torneo con la selección peruana

Venezuela no participará en la Copa Latina de vóley tras tragedia: el nuevo fixture del torneo con la selección peruana. Créditos: Dosis de Voleibol.

El viernes 26 de junio, la Federación Peruana de Vóley (FPV) informó que la selección de Venezuela no participará en la Copa Latina, torneo amistoso previo a la Copa Sudamericana, debido a los recientes temblores que afectaron al país y provocaron daños significativos.

A través de sus redes sociales, la FPV comunicó que la selección peruana sub 19 ocupará el lugar de la ‘vinotinto’ en la competencia que comenzará el sábado 27 de junio. De este modo, el certamen contará con la presencia de tres equipos peruanos, además de la selección de Argentina.

“Ante la imposibilidad de Venezuela de participar por los lamentables sucesos que atraviesa el país, nuestra selección U19 de vóley ocupará su lugar en la Copa Latina. Junto a Argentina, las chicas peruanas se medirán del 27 al 29 de este mes en el Coliseo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador”, publicó la entidad.

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La Federación también expresó su apoyo a Venezuela ante la difícil situación que atraviesa tras los movimientos sísmicos y el derrumbe de varios edificios. “Toda nuestra solidaridad con Venezuela. Esperamos verlas pronto de vuelta en la red”, manifestó la FPV en su mensaje.

Nuevo fixture de la Copa Latina de vóley 2026

Sábado 27 de junio

- Argentina vs Perú Sub 19 (17:00 horas)

- Perú Mundialista vs Perú Olímpico (19:00 horas)

Domingo 28 de junio

- Perú Mundialista vs Perú Sub 19 (15:00 horas)

- Perú Olímpico vs Argentina (17:00 horas)

Lunes 29 de junio

- Perú Olímpico vs Perú Sub 19 (16:00 horas)

- Perú Mundialista vs Argentina (18:00 horas)

Nuevo fixture de la Copa Latina de vóley 2026 tras la ausencia de Venezuela.

Dónde ver los partidos de la Copa Latina de vóley 2026

Los partidos de la Copa Latina 2026 se transmitirán en todo el Perú a través de la señal abierta de Latina Televisión, en los canales 2 y 702 en HD.

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El torneo también podrá seguirse por streaming en la página web de Latina y en su aplicación móvil, lo que permitirá el acceso desde diferentes dispositivos y ubicaciones.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral, con información en tiempo real, resúmenes de las jugadas más destacadas y todos los detalles de cada encuentro, para que los aficionados no se pierdan ningún aspecto del certamen.

Perú afrontará cuadrangular internacional con Argentina y Venezuela de cara a la Copa Sudamericana. (Latina TV)

Las convocadas de Perú Mundialista y Perú Olímpico

La lista del equipo Perú Olímpico incluye a Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia), Diana de la Peña (Alianza Lima), Ingrid Herrada (Universitario de Deportes), Aixa Vigil (Universitario de Deportes) y Sandra Ostos (Alianza Lima). También fueron citadas Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano), Mirian Patiño (Universitario de Deportes), Kiara Montes (Regatas Lima), Claudia Palza (Universitario de Deportes) y Jade Cuya (Jacksonville Dolphins de Estados Unidos).

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La convocatoria se completa con Saskya Silvano (Atlético Atenea), Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos), Thaisa McLeod (Atlético Atenea), Pamela Cuya (San Martín) y Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos). Ese grupo será conducido por Antonio Rizola a lo largo de las tres fechas del torneo en Lima.

Antonio Rizola ya definió a las 15 voleibolistas que integrarán Perú Olímpico. El equipo buscará aprovechar la Copa Latina como una vitrina para consolidar nombres rumbo a los próximos desafíos. (FPV)

El equipo Perú Mundialista quedó integrado por Brenda Lobatón (San Martín), Ginna López (San Martín), Lucia Magallanes (Universitario de Deportes), María José Rojas (Atlético Atenea) y Alexandra Machado (San Martín). A ellas se suman Karla Ortiz (Universitario de Deportes), Xina Cortez (Deportivo Soan), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano) y Daniela Muñoz (Universitario de Deportes).

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La lista continuó con Anghela Barboza (Deportivo Géminis), Rachell Hidalgo (Regatas Lima), Alondra Alarcón (UNLV de Estados Unidos) y Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano). Completaron la relación Jeissy Chía (Rebaza Acosta) y Camila Pineda (Deportivo Soan). Este plantel será dirigido por Walter Lung durante el cuadrangular.

Con una convocatoria equilibrada y la mirada puesta en el Sudamericano, Perú Mundialista buscará aprovechar cada partido de la Copa Latina para afianzar su funcionamiento colectivo. (FPV)