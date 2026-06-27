Expulsión de Raúl Ruidíaz por manotazo contra rival en Universitario vs Atlético Grau por Copa de la Liga 2026

Universitario de Deportes y Atlético Grau se enfrentaron el viernes 26 de junio por la tercera fecha de la Copa de la Liga 2026 . Sobre el cierre del encuentro, el trámite se volvió muy disputado y Raúl Ruidíaz fue expulsado de manera sorpresiva tras golpear en el rostro a un futbolista ‘crema’ con el brazo.

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