Expulsión de Raúl Ruidíaz por manotazo contra rival en Universitario vs Atlético Grau por Copa de la Liga 2026

Universitario de Deportes y Atlético Grau se enfrentaron el viernes 26 de junio por la tercera fecha de la Copa de la Liga 2026. Sobre el cierre del encuentro, el trámite se volvió muy disputado y Raúl Ruidíaz fue expulsado de manera sorpresiva tras golpear en el rostro a un futbolista ‘crema’ con el brazo.
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