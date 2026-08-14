Puno enfrenta un brote de sarampión que ya supera los 1.100 casos en lo que va de 2026

Una persona muestra un sarpullido rojizo característico del sarampión en su cuello, pecho y brazos, ilustrando la manifestación cutánea de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Puno enfrenta uno de los principales brotes de sarampión registrados en el país durante 2026. Según el último reporte difundido por la Dirección Regional de Salud (Diresa), la región acumula 1.113 casos confirmados y registra pacientes en las 13 provincias. La provincia de San Román, cuya capital es Juliaca, concentra la mayor cantidad de contagios.

La situación también mantiene pacientes hospitalizados. Actualmente, ocho personas reciben atención médica por esta enfermedad en distintos establecimientos de la región, mientras que 155 pacientes fueron dados de alta, de acuerdo con información proporcionada por la Diresa a RPP Noticias. En el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca permanecen internados dos niños y un adulto.

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El avance del brote ocurre mientras las autoridades buscan cerrar una brecha de vacunación que todavía persiste en la región. En San Román, la cobertura alcanza el 76 % de la población objetivo, por lo que 24 de cada 100 personas todavía no cuentan con la protección requerida. Para las autoridades sanitarias, elevar esta cifra resulta clave para contener la transmisión.

Equipos de salud mantienen vigilancia epidemiológica en varias regiones del país. (FOTO: Proceso HN)

Juliaca concentra la mayor cantidad de casos de sarampión en Puno

Los primeros casos del brote aparecieron en Juliaca durante abril y la ciudad se convirtió en uno de los principales focos de transmisión en el sur del país. Según cifras difundidas por RPP, la provincia de San Román concentra cerca de 763 casos de los 1.113 registrados en Puno. En una conferencia de prensa posterior, la Red de Salud San Román informó una cifra de 809 casos confirmados dentro de su jurisdicción.

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La jefa de Epidemiología de la Red de Salud San Román, Miriam Rodríguez Oviedo, señaló que los casos recientes corresponden principalmente a personas sin vacunación. “El 90 % de los casos que se nos vienen presentando últimamente es población que no está vacunada”, afirmó durante la conferencia de prensa.

La Red de Salud San Román anunció nuevas jornadas de vacunación para elevar la cobertura y frenar los contagios de sarampión en Juliaca y San Miguel. Fuente: Facebook / Red de Salud San Román

Entre los casos que generaron mayor preocupación figura el de un joven de 20 años que acudió a una fiesta de promoción mientras presentaba fiebre y erupciones. Tras dar positivo, las autoridades realizaron seguimiento epidemiológico y posteriormente informaron que presentó encefalitis. Rodríguez Oviedo advirtió que el sarampión también puede generar complicaciones como neumonía.

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La brecha de vacunación dificulta el control del brote

La cobertura de inmunización permanece como uno de los principales desafíos para las autoridades. En San Román, el 76 % de la población objetivo cuenta con la vacuna, mientras que el promedio regional supera apenas el 50 %, según los responsables de la Red de Salud. En Juliaca, la vacunación de la población escolar alcanzó el 87 %, de acuerdo con la información brindada durante la conferencia.

Guatemala registró 27,145 casos confirmados de sarampión y 26 muertes hasta el 5 de julio de 2026, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. (Ministerio de Salud Guatemala) (Ministerio de Salud Guatemala)

El médico Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú, explicó a Latina Noticias que el problema de las coberturas también se observa a nivel nacional. “El año pasado hemos vacunado con una dosis al 90 % y con dos dosis el 82 %”, señaló. A su juicio, la cobertura debería llegar al menos al 95 % para reducir el riesgo de nuevos brotes.

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En Puno, las autoridades sostienen que existe disponibilidad suficiente de vacunas. El principal obstáculo identificado está relacionado con la resistencia de algunas familias a inmunizar a sus hijos. Las brigadas realizaron visitas casa por casa y campañas en instituciones educativas para convencer a los padres. La vacunación contra el sarampión es gratuita y está disponible en los establecimientos de salud para la población objetivo.

ARCHIVO – La enfermera Lauren Ellenburg prepara una vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola para un paciente en Tiger Pediatrics, en Easley, Carolina del Sur, el 17 de marzo de 2026. (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

Autoridades preparan nuevas jornadas para cerrar la brecha

Ante el avance de los contagios, la Red de Salud San Román anunció nuevas jornadas masivas de vacunación para los días 15 y 22 de agosto. La estrategia contempla movilizar al personal de los establecimientos de salud y de las microredes hacia Juliaca y San Miguel, además de realizar intervenciones casa por casa.

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La coordinadora de Inmunizaciones de la Red de Salud San Román, Judith Quiza Aedo, explicó que la campaña busca intensificar la vacunación en los sectores que todavía presentan población sin inmunizar. El objetivo es elevar progresivamente la cobertura y reducir las condiciones que favorecen la propagación del virus.

Las autoridades sanitarias también pidieron atención ante síntomas como fiebre, tos, malestar general y erupciones. Rodríguez Oviedo recordó que una persona con sospecha de sarampión debe acudir a un establecimiento de salud y utilizar mascarilla para evitar nuevos contagios. Mientras continúan las jornadas de vacunación, Puno mantiene el reto de cerrar la brecha que permitió la expansión del brote durante 2026.

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