Golazo de Adrián Cáceres al ángulo desde fuera del área en Universitario vs Atlético Grau por Copa de la Liga 2026

El volante puso la pelota en un lugar imposible para el portero del cuadro piurano en el Monumental - Crédito: Bicolor .

El viernes 26 de junio, Universitario de Deportes se midió ante Atlético Grau por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. En el estadio Monumental, el juvenil Adrián Cáceres adelantó a los ‘cremas’ con un remate desde fuera del área que se coló en el ángulo y abrió el marcador.

La ‘U’ salió decidida en su estadio, consciente de la necesidad de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda del torneo que reúne a equipos de Primera y Segunda División durante el parón mundialista.

Desde el inicio, Cáceres se mostró activo y participativo. A los 4 minutos, el volante de 19 años tomó el balón, avanzó sin marca, levantó la cabeza y, antes de pisar el área, conectó un potente remate con su pierna derecha.

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La pelota tomó altura y dirección, ingresando junto al primer palo. El arquero Fuentes voló, pero no logró desviar el disparo, sumando espectacularidad a la anotación que adelantó a los ‘merengues’ en el marcador.

Adrián Cáceres marcó su primer gol con Universitario y, a la vez, convirtió la primera anotación del equipo en el certamen, luego de que los ‘cremas’ debutaran con una derrota 2-0 ante Piratas FC en el estadio Mansiche de Trujillo.

El festejo se vivió únicamente entre los jugadores y el comando técnico, ya que el club optó por disputar el partido a puertas cerradas en el estadio Monumental, sin presencia de público en las tribunas.

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Golazo de Adrián Cáceres para el 1-0 de Universitario ante Atlético Grau en Copa de la Liga 2026.

Lo que necesita Universitario para clasificar

Universitario está obligado a derrotar a Atlético Grau y necesita una diferencia de gol amplia, ya que actualmente no suma puntos, mientras que su rival acumula tres tras su victoria frente a Pirata FC.

Atlético Grau presenta una diferencia de gol de +1, mientras que la ‘U’ registra -2 por la caída ante Pirata. Un triunfo le permitiría a Universitario escalar a la primera o segunda posición del Grupo D, según el marcador final.

Solo el primer lugar de cada grupo de tres equipos avanza directamente a la siguiente ronda de la Copa de la Liga. Además, los dos mejores segundos entre estos grupos también tendrán la posibilidad de clasificarse.

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Así va la tabla en estos momentos con la victoria parcial de Universitario sobre Atlético Grau:

- Pirata FC (3 pts / 2PJ / +1DG)

- Atlético Grau (3 pts / 2PJ / 0DG)

- Universitario (3 pts / 2PJ / -1DG)

Próximo partido de Universitario

Universitario afrontó el partido ante Atlético Grau con una formación integrada por futbolistas de la Liga 3 y jóvenes de las divisiones menores, ya que el plantel principal continúa centrado en su preparación para el Torneo Clausura.

Esta decisión responde al calendario ajustado y al receso por el Mundial, situación que llevó a varios clubes a recurrir a sus jugadores de proyección en la Copa de la Liga. El propósito es darles rodaje competitivo y mantener la actividad, mientras el primer equipo realiza la pretemporada.

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El retorno oficial del plantel profesional de la ‘U’ está previsto para el inicio del Clausura, cuando visite a ADT el sábado 18 de julio a las 13:15 horas en el estadio Unión Tarma. Con el regreso de los titulares, Universitario buscará mejorar su rendimiento y pelear por el campeonato nacional.