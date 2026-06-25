El Estadio Nacional quedó listo para el fútbol, pero la selección peruana no lo usará este 2026: el principal motivo de la FPF

El titular del Instituto Peruano del Deporte, Sergio Ludeña, afirmó en Radio Ovación que el recinto limeño está habilitado para recibir partidos, pero la federación mantendrá su agenda en otras sedes (IPD)

El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, sostuvo que el Estadio Nacional de Lima se encuentra en condiciones competitivas para volver a albergar encuentros, tras un periodo de trabajos orientados a recuperar el campo y el entorno del escenario.

Sin embargo, precisó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no llevará partidos de la Selección al recinto durante el resto de 2026, debido a la programación de compromisos fuera de la capital.

En declaraciones difundidas en Radio Ovación, Ludeña remarcó que el coloso ya está habilitado desde el punto de vista físico y que las tareas actuales se concentran en la implementación y en dejar el recinto preparado para el próximo año. En paralelo, abrió la puerta a que algunos clubes puedan utilizarlo en fechas puntuales del torneo local.

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El estadio ya está apto, según el IPD

Sergio Ludeña afirmó que el Estadio Nacional superó la etapa de recuperación y se encuentra en condiciones competitivas. El IPD ahora concentra esfuerzos en su implementación futura. (IPD)

Ludeña afirmó que el Estadio Nacional “ya está en óptimas condiciones” y que el IPD continúa con labores vinculadas a la implementación para preparar el escenario con miras al año siguiente. “El Estadio Nacional ya está en óptimas condiciones, seguimos trabajando con lo que significa la implementación y preparar el escenario para el próximo año”, declaró.

El directivo subrayó que llegar a este punto exigió un proceso de recuperación exigente por el estado en el que fue hallado el recinto tras el periodo crítico que atravesó. “Ha sido un gran reto sacar adelante el estadio, por la forma en la que lo encontramos, sin embargo hoy podemos decir que ya estamos listos para que vuelva el fútbol al Estadio Nacional”, señaló.

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De acuerdo con el propio IPD, el campo de juego es considerado “apto” y se encuentra en condiciones competitivas luego de una fase de mantenimiento y trabajos sobre el terreno para devolverle sus estándares.

Por qué la FPF no lo usará en lo que queda de 2026

Pese a la disponibilidad del recinto, Ludeña adelantó que la FPF no lo tomará como sede para la Selección en el cierre de 2026. Al ser consultado por el uso del estadio por parte del combinado nacional, explicó que existieron conversaciones con la federación y que la decisión está asociada a la agenda ya definida.

“Hemos hablado con la FPF y no va a utilizar el Estadio Nacional este semestre, ya que tienen partidos programados afuera”, sostuvo el presidente del IPD.

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En la misma línea, indicó que la Selección no disputará encuentros allí durante este año y que los compromisos se dirigirán a otros escenarios alternos, dentro de una planificación que apunta al 2027.

Del cierre municipal a la reapertura para el torneo local

Tras una clausura temporal y severas observaciones sobre su estado, el Estadio Nacional completó un proceso de recuperación. Ahora podría volver a recibir partidos del campeonato local. (IPD)

El estadio atravesó un periodo crítico que tuvo como antecedente una clausura temporal dispuesta a finales de marzo de 2026 por la Municipalidad Metropolitana de Lima. La medida se adoptó luego del festival de música “Una Noche de Salsa 14”, señalado por exceder los horarios permitidos, provocar ruidos molestos extremos y generar aglomeraciones vecinales masivas.

Tras ese episodio, un informe de la Contraloría advirtió un mal estado y daños sobre el césped y la pista atlética, atribuidos al exceso de eventos masivos ajenos a la actividad deportiva. Si bien las sanciones administrativas iniciales fueron levantadas con rapidez para actividades bajo condiciones técnicas estrictas, el IPD ejecutó un proceso de recuperación de la cancha que incluyó mantenimiento intensivo y movimiento de tierras.

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Con el recinto ya disponible para la competencia, Ludeña planteó que Sporting Cristal o Sport Boys podrían jugar allí en algunas jornadas específicas. “Sí tenemos algunas posibilidades que puedan jugar Sport Boys o Sporting Cristal en algunas fechas”, indicó.

En paralelo, las autoridades comunicaron una nueva política para evitar que se repitan episodios como los registrados este año: el Estadio Nacional priorizará al 100% el fútbol a partir de 2027 y durante ese año quedará totalmente prohibida la realización de conciertos musicales en su interior.