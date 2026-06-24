Perú

Roberto Sánchez: “No me voy a reunir para complotar o sacar como sea (a Keiko Fujimori)”

El candidato de Juntos por el Perú insistió en su rechazo a los resultados electorales y confirmó que avalúa acudir a instancias internacionales tras la decisión del jurado electoral sobre los votos en el exterior

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Roberto Sánchez considera acudir a instancias internacionales si no prospera su apelación contra la resolución que rechazó la anulación de votos en el exterior, lo que podría revertir el resultado electoral frente a Keiko Fujimori
Roberto Sánchez considera acudir a instancias internacionales si no prospera su apelación contra la resolución que rechazó la anulación de votos en el exterior, lo que podría revertir el resultado electoral frente a Keiko Fujimori

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, confirmó este miércoles que evalúa acudir a instancias internacionales si no prospera la apelación que prepara contra la resolución del jurado electoral que rechazó su solicitud de anular la votación en el exterior, hecho que revertiría los resultados y le daría el triunfo sobre Keiko Fujimori (Fuerza Popular), ganadora de los comicios.

“Los derechos políticos en el Perú tienen un capítulo importante de lo supranacional como parte de nuestra legislación. Si alguien se ve afectado en sus derechos políticos como ciudadano, está lícito poder acudir a esa instancia. Lo han hecho un montón de políticos”, señaló durante una entrevista en la radio Exitosa.

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“Si está en la ley, si está en nuestra Constitución y se respeta, nos reservamos ese derecho. Pero somos respetuosos. Si alguien querrá reconocer como fuere a la señora Keiko, pues habrá un pueblo también que no ha votado por ella y que siente esa discrepancia. Yo no los voy a aplastar”, añadió.

Sánchez manifestó que su agrupación sabrá ejercer su “derecho constitucional” y destacó que “hay una dinámica parlamentaria, una coalición que está en camino y un movimiento social que tiene bien en claro todas estas facturas y estas realidades que hemos sufrido en este tiempo”.

El candidato sostiene que recurrir a organismos supranacionales está contemplado en la legislación peruana y forma parte de los derechos políticos de los ciudadanos
El candidato sostiene que recurrir a organismos supranacionales está contemplado en la legislación peruana y forma parte de los derechos políticos de los ciudadanos

“Pero jamás vamos a sostener ni avalar la violencia, el terrorismo, la corrupción y el pacto mafioso criminal”, expresó. Seguidamente, el periodista Nicolás Lúcar le señaló que esa postura de desconocer el resultado se asemeja a la adoptada por la derecha frente al gobierno de su aliado, el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), hace cinco años.

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“Sí, pero yo no me voy a reunir para complotar, para sacar como sea (en referencia a Keiko Fujimori)”, respondió al recordar las declaraciones pasadas de Miguel Ángel Torres, fórmula vicepresidencial de Fujimori, quien dijo que la caída de Castillo fue “una gesta de contención”, con una “suma de esfuerzos” en la que participaron periodistas, congresistas y la Fiscalía.

Juntos por el Perú ha denunciado, sin aportar pruebas, que existe “un fraude en desarrollo” y anticipó que no reconocerá como presidenta a su rival, quien lo supera en el conteo de la segunda vuelta presidencial por 43.000 votos.

La solicitud de anular la votación en el exterior se basó en la presunta vulneración de la norma electoral tras modificarse para la segunda vuelta y la protección de los votos hasta su llegada a Lima. Según Sánchez, esto podría revertir los resultados y otorgarle la victoria, ya que obtuvo la mayoría de votos en territorio nacional.

Sánchez afirma que su agrupación ejercerá sus derechos constitucionales, pero descarta promover actos de violencia, corrupción o alianzas ilícitas
Sánchez afirma que su agrupación ejercerá sus derechos constitucionales, pero descarta promover actos de violencia, corrupción o alianzas ilícitas

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedente la solicitud de Sánchez para anular los votos en el exterior, dado que fue presentada de manera extemporánea y sin el pago de la tasa electoral correspondiente, lo que incumplió la normativa vigente.

Candidata desafortunada en tres elecciones presidenciales (2011, 2016 y 2021), Fujimori parecía condenada a seguir siendo la eterna finalista, pero su victoria anunciada corona más de quince años de intentos por acceder a la máxima magistratura.

Sus críticos le atribuyen gran parte de la inestabilidad política, dada la fuerte influencia que tiene en el poderoso Congreso su partido Fuerza Popular, hábil en tejer alianzas políticas. Se trata de la primera elección sin su padre, fallecido en 2024. Y con la ola de criminalidad que golpea al país, principal preocupación de los peruanos, ha apostado por su legado bajo la palabra “orden”.

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