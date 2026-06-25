UNAM suspende clases presenciales en Moquegua por caso de sarampión y activa virtualidad, vacunación y cerco epidemiológico

La confirmación de un caso de sarampión dentro de una institución de educación superior motivó la adopción de medidas sanitarias extraordinarias en la región Moquegua. La decisión busca reducir el riesgo de nuevos contagios en una comunidad académica que reúne diariamente a cientos de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.
Las autoridades universitarias activaron protocolos de respuesta en coordinación con el sector Salud luego de recibir la confirmación oficial del diagnóstico. La situación generó la implementación de acciones orientadas a la vigilancia epidemiológica, la identificación de posibles contactos y el fortalecimiento de la cobertura de vacunación dentro del campus.
La medida se produce en un contexto en el que las instituciones educativas mantienen especial atención frente a enfermedades transmisibles. La concentración de personas en espacios académicos constituye un factor que exige respuestas rápidas cuando se detecta un caso confirmado.
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Universidad suspende clases presenciales tras caso confirmado
La Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) anunció la suspensión temporal de las actividades académicas presenciales de pregrado en su sede de Moquegua entre el 25 y el 30 de junio de 2026. Durante ese periodo, las clases continuarán bajo modalidad virtual para garantizar la continuidad del servicio educativo.
Según informó la propia universidad mediante un comunicado oficial, la Dirección Regional de Salud de Moquegua (DIRESA), a través de su Dirección de Epidemiología, confirmó un caso de sarampión en una estudiante que desarrolla actividades académicas en el campus de la sede Moquegua.
La casa de estudios precisó que la decisión responde a la aplicación de protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos para situaciones de esta naturaleza. La institución señaló que el objetivo principal consiste en limitar las posibilidades de propagación del virus dentro de la comunidad universitaria.
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Acciones sanitarias se activan en coordinación con DIRESA
Tras la confirmación del caso, la universidad puso en marcha diversas medidas de control sanitario. De acuerdo con el comunicado institucional, las acciones incluyen un cerco epidemiológico, seguimiento de casos sospechosos e intervención coordinada con las autoridades de salud.
La UNAM informó que estas disposiciones buscan “cortar la cadena de transmisión, identificar contactos y proteger la salud de toda la comunidad universitaria”.
De forma paralela, se inició el rastreo epidemiológico relacionado con el denominado caso índice. La universidad indicó que la vigilancia se concentra especialmente en la escuela profesional donde fue identificado el caso confirmado, en coordinación con la autoridad sanitaria competente.
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El vicerrector académico de la institución, Alejandro Manuel Ecos Espino, confirmó la adopción inmediata de estas medidas preventivas, según la información difundida por la universidad.
Jornada de vacunación obligatoria para la comunidad universitaria
Como parte de la estrategia de contención, la UNAM dispuso una campaña de vacunación preventiva dirigida a estudiantes, docentes, personal administrativo y trabajadores de servicio hasta los 60 años de edad.
La jornada se desarrollará los días 25 y 26 de junio de 2026 en el Servicio de Salud de la Dirección de Bienestar Universitario del campus de Moquegua. La atención se realizará entre las 08:00 y las 13:00 horas y entre las 14:00 y las 16:00 horas.
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La universidad indicó que la vacunación se ejecutará conforme a los lineamientos establecidos por el sector Salud. Asimismo, exhortó a toda la comunidad universitaria a participar de esta medida preventiva, considerada clave para interrumpir la transmisión de la enfermedad y evitar la aparición de nuevos casos.
Medidas de bioseguridad continuarán en actividades administrativas
Mientras las clases de pregrado pasarán temporalmente a la virtualidad, el personal administrativo continuará con sus labores de forma presencial.
La universidad informó que estas actividades deberán desarrollarse bajo medidas de bioseguridad obligatorias. Entre ellas figuran el uso de mascarilla, la higiene frecuente de manos, la ventilación permanente de los ambientes y la reducción de aglomeraciones.
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Además, la institución precisó que las actividades académicas y administrativas en la filial Ilo y en el edificio administrativo de la universidad continuarán con normalidad, aunque bajo las disposiciones preventivas establecidas por las autoridades sanitarias.
La UNAM también informó sobre una medida adicional relacionada con el contexto local. Según el comunicado institucional, la Oficina de Recursos Humanos dispuso una tolerancia de una hora en el horario de ingreso para el personal administrativo.
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