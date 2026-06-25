Fernando Muñiz defiende a Edson Dávila de sus críticos y celebra los resultados del programa: "Es un éxito"

Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia, se muestra satisfecho con el estreno del programa 'Edson Pa' Qué Más'. El ejecutivo destaca el talento y carisma del conductor, Edson Dávila, asegurando que los buenos resultados de sintonía superan cualquier crítica inicial. Video: América TV / América Espectáculo

Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América Multimedia, salió al frente para respaldar públicamente a Edson Dávila y su programa ‘Edson Pa’ Qué Más’, estrenado hace un par de semanas en el horario estelar de los sábados del canal.

En una entrevista con ‘América Espectáculos’, el ejecutivo calificó el lanzamiento como un éxito y defendió la apuesta del canal por el popular ‘Giselo’, pese a las críticas que precedieron al debut del formato.

“Me encanta cuando la gente critica un producto que vamos a lanzar y empiezan a criticar el contenido y critican a Edson, por ejemplo. Y los resultados son diferentes, los resultados son buenos. Me encanta eso porque habla de que la gente tiene calidad en lo que hace", afirmó Muñiz durante la entrevista.

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El ejecutivo fue enfático al referirse al conductor: “Edson es un excelente conductor de televisión, tiene mucha chispa. Ponerlo en este programa fue una idea muy acertada del equipo de contenidos y ha sido un éxito“.

Las declaraciones del CEO llegaron en el marco de una entrevista más amplia sobre la cobertura del Mundial 2026 y los planes de la señal para el segundo semestre del año, pero el respaldo explícito a Dávila fue el fragmento que más resonó, dado el contexto de cuestionamientos que ha rodeado al programa desde antes de su estreno.

Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América Multimedia, expresa su gratitud a los televidentes por la masiva sintonía durante el Mundial 2026. La cobertura del canal ha logrado cifras históricas, consolidándose como líder de audiencia. Video: América TV / América Espectáculo

El respaldo llega tras un aluvión de críticas

Las palabras de Muñiz adquieren mayor peso si se consideran las voces que se alzaron contra el programa y su conductor antes y después del lanzamiento. Magaly Medina fue la crítica más persistente: cuestionó la designación de Dávila en el horario estelar de los sábados, argumentó que no contaba con la experiencia ni el recorrido suficiente como conductor principal y llegó a calificarlo de “copia barata” de Gisela Valcárcel.

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La conductora de ATV también apuntó contra la producción del programa, al que describió como “precario” y “bien barato”, señalando que América TV no realizó una inversión adecuada para el horario.

María Pía Copello también expresó su malestar, al revelar que el formato que terminó en manos de Dávila originalmente iba a ser conducido por ella. La presentadora no ocultó su inconformidad con la decisión del canal, pero le deseo lo mejor al conductor.

Desde el propio entorno del programa, las respuestas no tardaron en llegar. Janet Barboza, compañera de Dávila en América TV, salió en su defensa y contraatacó a Medina señalando que Dávila lidera en rating con un presupuesto mínimo, mientras que la conductora de ATV, con mayor inversión, no logra igualar ese resultado en el mismo horario.

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El propio Dávila optó por responder de manera indirecta, agradeciendo la oportunidad y defendiendo el respaldo del público. Gisela Valcárcel, por su parte, marcó distancia personal con Dávila al ser consultada sobre su relación con el conductor.

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Afirmó que “nunca ha tenido una amistad directa” con él, aunque reconoció su respeto por su talento y le deseó éxito en el nuevo reto. Medina reaccionó a esas declaraciones recordando momentos en que ambos compartieron reuniones y viajes, y cuestionó que Valcárcel negara una cercanía que, según la periodista, sí existió durante años de colaboración televisiva.

Quién es Fernando Muñiz y cómo se hizo conocido en el Perú

Fernando Muñiz Bethancourt es un ejecutivo con más de 30 años de trayectoria en la industria del entretenimiento y los medios de comunicación en América Latina. Antes de llegar a América TV, ocupó cargos directivos en compañías como TV Azteca, HBO Latin America, Sky México, el Cisneros Television Group y Televisa, donde estuvo a cargo de funciones de dirección, distribución, alianzas estratégicas y gestión de contenidos a nivel internacional.

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Fue designado CEO de América Multimedia en agosto de 2024, en el marco de una nueva etapa del canal orientada a consolidar su liderazgo local y ampliar su proyección regional. Su llegada fue recibida como una apuesta de renovación para el medio.

Sin embargo, su nombre se instaló en la conversación pública peruana de manera inesperada en agosto de 2025, cuando Gisela Valcárcel denunció en vivo que le habían prohibido el ingreso a las instalaciones del canal, medida que ella atribuyó directamente a una orden de Muñiz.

La productora, quien ya no conducía en América TV desde 2023 pero mantenía su empresa GV Producciones ligada al canal a través del programa ‘América Hoy’, protagonizó un tenso episodio transmitido en directo.

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“Has dado una orden y has dicho que estoy prohibida de ingresar. Lo podrás aclarar y podré escucharte, pero creo que no, que desde tu lugar tan alto no vas a querer descender”, afirmó Valcárcel en aquella oportunidad.

La productora anunció el retiro de su producción del canal dejando una frase que se convirtió en titular: “Cuando tú te vayas, yo seguiré”. El conflicto generó reacciones divididas en el medio: figuras como Nicola Porcella respaldaron a Muñiz apelando al respeto por las jerarquías y la experiencia del ejecutivo, mientras que otros defendieron a Valcárcel.

Meses después, ambos compartieron escenario en la Teletón sin referencias explícitas al incidente, lo que fue leído como una tregua pública. Sin embargo, la alianza entre Valcárcel con su productora GV Producciones y América TV llegó a su fin en diciembre de 2025.

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‘Chapa tu money’, el Mundial y los planes para el segundo semestre

Además del respaldo a Dávila, Muñiz aprovechó la entrevista para adelantar detalles sobre los próximos lanzamientos de América Multimedia. El ejecutivo mostró especial entusiasmo por ‘Chapa tu money’, nuevo programa que será conducido por Mateo Garrido Lecca y que combina contenidos de televisión y plataformas digitales.

Descubre los nuevos contenidos que prepara América Multimedia para su audiencia. Fernando Muñiz detalla la propuesta fresca y dinámica de 'Chapa Tu Money' y asegura que vienen muchas sorpresas para el público más exigente.

“Va a ser un hitazo para nosotros. Va a llamar mucho la atención, ese crossover de plataformas va a funcionar muy bien. Tenemos mucha expectativa con respecto a este programa. Es fresco, dinámico, tiene mucho de los dos mundos y Mateo es espectacular”, afirmó.

Sobre la cobertura del Mundial 2026, celebrado de forma simultánea en Estados Unidos, México y Canadá, Muñiz destacó los resultados históricos de audiencia que ha registrado el canal. Según el ejecutivo, América Multimedia transmite 40 partidos del torneo de forma gratuita, de los cuales ocho son exclusivos de la plataforma TV GO.

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“En promedio, tenemos arriba de 500 mil personas por minuto viendo el canal. Ha habido partidos con 82% de share de audiencia en ese momento. El partido de Argentina fue visto por más de tres millones de personas. Ninguno de los partidos ha bajado de un millón de personas viéndolo a través de América Multimedia”, detalló.

El CEO también elogió al equipo periodístico y de producción desplegado para la cobertura del torneo y adelantó que el canal prepara nuevos contenidos y sorpresas para el resto del año. “No solo es el Mundial en América Multimedia. Tenemos programas nuevos que vienen, se vienen contenidos nuevos. Estamos preparando muchas sorpresas para el segundo semestre del año”, concluyó.

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