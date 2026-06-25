Reportero de Ouke no se retracta y espera cartas notariales de María Pía Copello, ‘Salandela’ y Michelle Onetto. YouTube.

Reportero vinculado a Ouke, Christian Bayro Delgado, no se retractó tras el anuncio de acciones legales por parte de la creadora de contenido Andrea del Águila, conocida como ‘Salandela’, y de Michelle Onetto, quienes exigieron una rectificación luego de que él insinuara que ambas habrían sido contratadas por María Pía Copello tras su salida de Zaca TV.

En lugar de dar marcha atrás, el comunicador —según lo relatado por Pao La Viterri— dijo que esperará cartas notariales para conocer, en detalle, qué parte de sus dichos consideran difamatoria y cuál sería el daño al honor de las personas aludidas.

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El tema escaló en redes y streams luego de que Del Águila difundiera un comunicado en el que negó “de manera tajante” haber recibido dinero o mantener un vínculo con otro programa o productora, y anunciara que iniciará acciones legales contra Bayro Delgado por declaraciones que considera falsas y “presuntamente difamatorias”.

En paralelo, María Pía Copello también dio señales de una posible demanda, mientras defendía su versión de lo ocurrido y cuestionaba la rapidez con la que el público cree versiones difundidas en internet.

De acuerdo con el testimonio que La Viterri atribuyó al reportero, su postura no apunta a una disculpa pública, sino a trasladar la discusión al terreno formal: primero, que se presenten documentos y, después, responder con defensa legal.

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“Yo solamente quiero... que me manden las cartas notariales, nada más. Quiero ver la redacción de esa carta notarial que señale cuál ha sido la difamación”, se le escucha decir en el fragmento citado.

Luego de que Andrea del Águila (‘Salandela’) negara haber recibido pagos y anunciara acciones legales, el reportero Christian Omar Bayro Delgado —según Pao La Viterri— afirmó que no se retractará y que espera cartas notariales para responder por la vía formal.

El origen de la controversia: un “chisme corporativo” y un comunicado que anuncia acciones legales

La controversia nació a partir de un fragmento de transmisión difundido en redes oficiales de un canal, donde el reportero planteó un escenario sobre un presunto “jale” de integrantes del entorno de Zaca TV hacia un supuesto proyecto vinculado a María Pía Copello.

En la versión descrita por Del Águila, la insinuación principal fue que ella habría recibido dinero y que existiría un vínculo con “otro programa/productora”.

En su pronunciamiento público, ‘Salandela’ sostuvo que esas afirmaciones eran “completamente falsas” y precisó: “No he recibido dinero alguno, no tengo relación con dicho programa ni con la Sra. María Pía Copello como se especula en el programa emitido el día de ayer 22 de junio del 2026”.

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En esa misma línea, también lamentó que las acusaciones hayan derivado en ataques hacia su persona y hacia sus compañeras, y pidió a su comunidad “actuar con responsabilidad” para no difundir información no verificada.

El comunicado marcó un quiebre porque dejó de tratarse de un intercambio habitual en el circuito del streaming y pasó a una advertencia explícita: “He decidido iniciar las acciones legales que correspondan frente a estas declaraciones, que considero falsas y presuntamente difamatorias”.

En el mismo fragmento que ‘Salandela’ citó, el reportero también mencionó fechas y un supuesto esquema de pagos. “Me cuentan que estas chicas van a salir recién después de 28 de julio, o sea, en agosto, después que pase el tema electoral…”, dijo.

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Luego agregó la parte central del rumor: “El chisme es que desde enero que se desarmó ese programa, hasta agosto que aparecerían estas chicas en su nuevo programa en el canal de María Pía, María Pía les ha estado pagando el sueldo”.

El relato insistió en la idea de un pago sostenido, incluso sin estar al aire: “Que las han estado manteniendo a las tres… su sueldo por contrato. Más de la mitad del año para que no salgan y recién aparezcan después de las elecciones”.

‘Salandela’, ex integrante de Zaca TV, anuncia medidas legales contra reportero de Ouke.

“Que manden su carta notarial”: retó el reportero

Luego de la reacción pública, La Viterri se comunicó con el reportero y trasladó su versión sobre la estrategia que seguirá Bayro Delgado. Según lo difundido, él no se retractará por ahora y, en cambio, esperará que llegue el primer documento formal.

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En el fragmento citado, el reportero apunta a que desea ver “cuál ha sido la difamación” y cuál sería el daño al honor, y cuestiona que en el propio pronunciamiento se use el término “presunta” difamación.

“Porque, el mismo comunicado de la chiquita esta, Salmonela, dice que presunta presunta difamación. O sea, que ella misma dice que seguro que no puede”, afirmó, manteniendo un tono despectivo al referirse a la influencer.

La Viterri resumió así la posición que le atribuye: “En conclusión, él no se va a retractar, va a esperar las cartas notariales. No ha habido dolo según él, tampoco hay difamación. Él dice que simplemente fue un chisme corporativo, así que mande su carta notarial, porque él no va a salir a decir disculpe”.

Conductor de Ouke deslizó que sacaría programa con las exintegrantes de Zaca TV, Salandela, Miranda Capurro y Michelle Oneto

La respuesta de María Pía Copello

María Pía Copello también se refirió al tema en su streaming ‘Sin +Q decir’. Según su explicación, hubo una broma previa relacionada con el lanzamiento de Más Que TV y el contexto de la salida de las chicas de Zaca TV, pero sostuvo que se “salió de las manos”.

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“Cuando nosotros lanzamos Más Que TV y haciendo una mea culpa, efectivamente cometimos un montón de errores. Uno de esos errores fue justamente cuando ocurre todo esto de Zaca TV y las chicas anuncian que no iban a estar”, dijo. Luego añadió: “Pedimos disculpas… no debimos hacer [la broma]… porque en verdad nunca hubo una comunicación como tal, pero nada más”.

Copello también cuestionó la lógica de consumo de contenido en internet y la búsqueda de viralidad: “Hay que ver también a quién le creemos… Como le creen a cualquier persona que va ahí por el mundo, queriendo hacer vistas, queriendo tener likes, reproducciones. No pues, por favor”.

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Mientras tanto, la exigencia pública de rectificación sigue vigente por parte de las aludidas, y la figura de la carta notarial aparece como el siguiente paso, si cumplen con lo anunciado.

María Pía Copello habla sobre la supuesta contratación de exintegrantes de Zaca TV, sentada frente a un micrófono en un estudio de televisión.