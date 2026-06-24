Hernán Barcos prioriza el éxito colectivo en Sporting Cristal: “Si hago 15 goles y salimos segundos no me sirve”

Hernán Barcos iniciará su etapa en el tercer club peruano de su carrera. - Crédito: Sporting Cristal

Sporting Cristal busca pasar rápidamente la página de un Torneo Apertura para el olvido. El conjunto ‘celeste’ estuvo muy lejos de la pelea por el campeonato e incluso terminó observando de reojo la parte baja de la tabla, una situación poco habitual para una institución acostumbrada a competir por los primeros lugares. Con ese escenario como punto de partida, la dirigencia decidió reforzar el plantel con nombres de experiencia y jerarquía, siendo Hernán Barcos una de las apuestas más importantes para afrontar el Torneo Clausura 2026.

El delantero argentino afrontará una nueva etapa en el fútbol nacional tras vestir anteriormente las camisetas de Alianza Lima y FC Cajamarca. A sus 42 años, el ‘Pirata’ llega con el objetivo de aportar liderazgo, experiencia y goles, aunque dejó en claro que las estadísticas individuales pasan a un segundo plano cuando se trata de alcanzar los objetivos colectivos.

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“Espero jugar la mayor cantidad de minutos posibles, uno viene a tratar de jugar y sumar. Si hago 15 goles y salimos segundos no me sirve, prefiero hacer 10 y salir campeón”, manifestó Barcos en declaraciones recogidas por el programa 'Entre Bolas’.

Julio César Uribe le entregó la camiseta de Sporting Cristal a Hernán Barcos con el dorsal '29'. - captura: Cristal TV

La frase resume el enfoque con el que asume este nuevo desafío. Sporting Cristal necesita recuperar protagonismo y el experimentado atacante entiende que la prioridad pasa por devolver al equipo a la lucha por el título. Para ello, será fundamental construir una identidad colectiva sólida antes que depender exclusivamente de individualidades.

Barcos también destacó el recibimiento que tuvo en La Florida. Después de más de cinco años enfrentando a Cristal desde la vereda opuesta, ahora le toca defender sus colores y aseguró sentirse cómodo desde su llegada.

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“Me han recibido muy bien, uno lo único que tiene que hacer es trabajar y ponerse bien. Acá nos conocemos todos, lo bueno es que te respetan. Las veces que me ha tocado enfrentar a Cristal lo he hecho con mucho respeto, he ganado, perdido y empatado y siempre hemos terminado bien. Eso a la larga tiene sus frutos también”, comentó.

En una gran jugada colectiva, Hernán Barcos recibe un pase atrás y con un remate de primera intención marca el gol del empate 1-1 para FC Cajamarca frente a Sporting Cristal, desatando la alegría de la hinchada local.

Respecto a la competencia interna por un lugar en el equipo titular, el atacante dejó claro que nadie tiene ventajas. Actualmente compartirá plantel con delanteros como Irven Ávila y Felipe Vizeu, lo que abre distintas posibilidades para Roberto Mosquera.

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“Acá tenemos 30 jugadores y estamos todos luchando por un puesto. Es una competencia sana que hay entre todos y al que le toque jugar dará lo mejor de sí. Nadie tiene el puesto asegurado”, sostuvo.

Además, resaltó la importancia de contar con referentes dentro del vestuario como Yoshimar Yotún, Irven Ávila y Miguel Araujo, futbolistas que aportan experiencia en momentos de presión.

“Es lindo tener gente referente, que va para adelante, jugadores que tienen mucha trayectoria y jerarquía. A la hora de los momentos difíciles uno tiene que salir a mostrar jerarquía y es mejor tener varios en campo. Tenemos muchos jugadores buenos, un gran entrenador que viene trabajando bien y esperamos llegar al Clausura de la mejor forma”, añadió.

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Lejos de imaginar el retiro, Barcos afirmó que continúa entrenando con la energía de un joven futbolista. El atacante considera que su historia en las canchas aún no termina. (Sporting Cristal)

No hay apuro en refuerzos

Mientras el equipo continúa su preparación, Roberto Mosquera también se refirió a la posibilidad de incorporar nuevos futbolistas. El entrenador explicó que primero quiere conocer a profundidad el plantel antes de solicitar incorporaciones específicas.

“Voy a buscar directamente a lo que necesitamos cuando yo lo crea conveniente y conozca el equipo, que tampoco va a demorar tanto”, señaló el técnico, quien afronta su tercera etapa al frente de Sporting Cristal.

Barcos comparte esa visión y considera que el foco debe estar puesto en potenciar los recursos actuales. “Estamos pensando en Cristal, tratando de nosotros mismos potenciarnos como grupo y llegar al Clausura de la mejor forma posible. Los jugadores que lleguen van a ser bienvenidos y trataremos que se acoplen rápido. Queremos empezar con todo y no tenemos más margen”, afirmó.

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El técnico peruano habló de los fichajes del cuadro 'celeste' para la segunda mitad de la temporada. (Video: Raúl Chávez)

¿Cuándo comienza el Torneo Clausura para Sporting Cristal?

El debut oficial de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026 está programado para el próximo 17 de julio. Los dirigidos por Roberto Mosquera recibirán a Deportivo Garcilaso desde las 15:15 horas en el Estadio Alberto Gallardo.

Barcos espera estar disponible para ese compromiso y contribuir desde el primer día a la recuperación deportiva del cuadro celeste.

“Ojalá tenga la oportunidad de jugar, sumar minutos, convertir y ganar sería hermoso. Arrancar ganando va a ser fundamental porque da confianza para todo el grupo”, concluyó el experimentado delantero.