Los hijos de Jair Bolsonaro, primeros políticos de la región en felicitar a Keiko Fujimori como “presidenta electa”

Conservative Keiko Fujimori waves to the media outside her home after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Los hijos del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se posicionaron este miércoles como los primeros líderes políticos de la región en felicitar públicamente a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, a quien reconocieron como “presidenta electa” del Perú cuando el escrutinio oficial alcanza el 99,871 % y ella suma el 50,120 % de los votos.

Flavio Bolsonaro, senador y candidato presidencial, expresó en su cuenta de X su deseo de “pleno éxito” a Fujimori “de conducir al pueblo peruano hacia la estabilidad, la prosperidad y la seguridad, fortaleciendo las instituciones democráticas y promoviendo el desarrollo económico y social de su país”.

PUBLICIDAD

El primogénito del exjefe de Estado resaltó que “el fortalecimiento de la cooperación entre las naciones sudamericanas es fundamental para enfrentar desafíos comunes, como la lucha contra el narcoterrorismo transnacional, la promoción de la libertad económica y la construcción de un entorno cada vez más favorable para la inversión, el crecimiento y la generación de oportunidades para nuestros pueblos”.

De igual modo, manifestó su expectativa de que este ciclo, “orientado hacia la derecha”, marque un periodo de paz y desarrollo para Perú y América del Sur.

FOTO DE ARCHIVO: El senador brasileño Flavio Bolsonaro pronuncia un discurso durante un acto en São Paulo, Brasil, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo

Por su parte, el exdiputado, tercer hijo del exmandatario y crítico de Luiz Inácio Lula da Silva, Eduardo Bolsonaro, declaró tener “la convicción” de que el “liderazgo de Fujimori traerá más estabilidad, prosperidad y seguridad al pueblo peruano, recolocando al país en el camino del crecimiento y enfrentando con firmeza el narcoterrorismo”.

PUBLICIDAD

“América del Sur vive un momento de cambio, con cada vez más países eligiendo gobiernos comprometidos con la libertad económica, la seguridad y los valores conservadores. Ahora, falta que Brasil haga su parte en octubre y se sume a esta nueva ola de esperanza y renovación”, añadió.

Lula, aliado del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), aún no se ha pronunciado sobre los resultados. Tampoco lo ha hecho el gobernante electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien no respondió al saludo que Fujimori le envió a través de la misma red social tras su victoria, a diferencia de lo ocurrido con otros mensajes.

PUBLICIDAD

En desarrollo.