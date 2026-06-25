Día Mundial Antitaurino: la fecha global que rechaza a las corridas y desde cuándo se conmemora

La fecha concentra protestas y campañas que piden la abolición de la tauromaquia, con llamados a no asistir a espectáculos, sumarse a acciones presenciales y digitales, y reclamar normas que frenen su continuidad (EFE)

El Día Mundial Antitaurino se conmemora el 25 de junio como una jornada anual de denuncia contra la tauromaquia. La fecha se eligió por su cercanía con las fiestas de San Juan, periodo en el que se programan corridas en distintos lugares. El objetivo es visibilizar el sufrimiento del animal durante la lidia y promover leyes que prohíban estos espectáculos.

La conmemoración se presenta como un llamado a no respaldar ni asistir a festejos taurinos y a participar en acciones públicas y digitales que buscan frenar su continuidad. En ese marco, el rechazo se dirige, sobre todo, a los eventos que culminan con la muerte del toro, aunque también alcanza a celebraciones donde el animal resulta herido o lesionado.

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El debate se apoya en dos ejes: la consideración de la lidia como crueldad y la discusión sobre su lugar en la cultura. Para los colectivos que impulsan esta efeméride, la corrida no debe tratarse como entretenimiento ni tradición, sino como un acto de violencia que exige regulación o prohibición.

Por qué el 25 de junio se convirtió en la fecha de referencia

El calendario no fue elegido al azar. El Día Mundial Antitaurino surgió como una plataforma de protesta que coincide con una época de alta exposición para las corridas de toros. (Gaudencio Garcinuño)

El calendario del Día Mundial Antitaurino ubica la conmemoración el 25 de junio y la vincula con una estrategia de visibilidad: su proximidad con las celebraciones de San Juan, un periodo que, en varios países, coincide con la organización de festejos taurinos. Al colocarse cerca de esas fechas, la jornada busca interceptar la conversación pública cuando la programación de corridas gana presencia.

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El día se describe como una convocatoria anual de sensibilización y protesta. El planteo central es doble: exponer el daño físico que atraviesa el animal y reclamar cambios normativos que impidan la realización de corridas. En esa línea, se promueve la participación ciudadana mediante manifestaciones y campañas en redes sociales.

En los materiales que difunden la efeméride se repite una idea: el objetivo es desarmar el argumento de “acto cultural” y reemplazarlo por una lectura centrada en el sufrimiento del toro. La conmemoración, entonces, funciona como un punto de reunión para acciones coordinadas, desde marchas hasta llamados a boicotear espectáculos.

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En paralelo, el enfoque incorpora un componente pedagógico. Se impulsa la difusión de información básica sobre la lidia, su dinámica y su impacto, con la intención de sumar adhesiones por fuera de los círculos activistas tradicionales. Ese marco explica por qué la fecha se sostiene como un hito anual, incluso en países con legislaciones dispares.

Desde cuándo se conmemora y qué propone el movimiento antitauromaquia

Detrás del Día Mundial Antitaurino existe un movimiento internacional que cuestiona el uso de animales en espectáculos y reclama nuevas normas para proteger su bienestar. (Manuel González Olaechea y Franco)

El Día Mundial Antitaurino se define como una efeméride anual orientada a promover la erradicación de la tauromaquia. Su formulación más extendida la presenta como una fecha “mundial” de acción coordinada, con énfasis en reclamar la abolición de las corridas por vía legislativa y en desalentar la asistencia del público.

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El movimiento antitauromaquia, en términos generales, se entiende como el activismo que se opone al uso de toros en espectáculos y festejos. La objeción principal recae en los eventos que implican la muerte del animal, aunque también abarca prácticas en las que el toro puede resultar herido o lesionado. En esa caracterización, el rechazo no se limita a una discusión estética, sino que se formula como un debate sobre derechos de los animales y límites de la diversión pública.

Esa oposición tiene antecedentes históricos de larga data. En distintos momentos se registraron críticas, restricciones y prohibiciones, incluidas decisiones de autoridades civiles y religiosas. Con el tiempo, la discusión reapareció bajo argumentos cambiantes, desde objeciones morales hasta cuestionamientos por crueldad y por financiamiento público.

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En el plano contemporáneo, el impulso antitaurino se asocia con movilizaciones recurrentes y con intentos de modificar regulaciones. En algunos lugares se establecieron prohibiciones locales o restricciones, mientras que en otros la tauromaquia siguió vigente bajo normas específicas. Ese mosaico legal alimenta, año tras año, la convocatoria del 25 de junio como una fecha de presión pública.

Qué se cuestiona de la lidia y cómo describen sus etapas

Las corridas de toros vuelven al centro de la discusión cada 25 de junio. Las organizaciones antitaurinas señalan que las distintas fases de la lidia forman parte de una práctica violenta. (Asociación Animalista Libera!)

Las descripciones críticas de la tauromaquia la ubican como una práctica que se consolidó en la península ibérica en el siglo XII. La corrida se plantea como un enfrentamiento en un ruedo entre un torero y un toro o novillo, que culmina con su sacrificio. En ese esquema se mencionan implementos como espada, jabalinas y capote.

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En la caracterización de quienes rechazan la lidia, el proceso incluye momentos que suponen lesiones y pérdida de sangre. También se sostiene que el animal atraviesa estrés desde el traslado y que durante el espectáculo puede ser lacerado, acuchillado y cercenado. Otra descripción difundida sobre el desarrollo de la corrida señala tres fases: varas, banderillas y muleta.

El Día Mundial Antitaurino se apoya en esa narrativa para insistir en un punto: el daño no es accidental, sino parte del diseño del espectáculo. Bajo esa interpretación, la jornada busca instalar la idea de que la continuidad de las corridas depende del consumo cultural y del marco legal que las habilita.

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Entre los mensajes replicados en la fecha aparece una frase atribuida al escritor Eduard Punset: “No voy a los toros porque tenemos el mismo ADN”. La cita circula como un argumento de empatía y rechazo, alineado con la idea de que la corrida no debe ocupar el lugar de entretenimiento.

En redes sociales, las campañas de ese día suelen agruparse bajo etiquetas como #DiaMundialAntitaurinoy #BanBullfighting, que se usan para amplificar convocatorias, difundir materiales y coordinar acciones.