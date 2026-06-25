“Alex Valera es un jugador importantísimo que puede aportar muchísimo”: Jorge Bermúdez sugiere a América de Cali que fiche al delantero de la ‘U’

Jorge Bermúdez espera que América de Cali recapacite y presente una propuesta seria para fichar a Alex Valera. - Crédito: Difusión

El América de Cali se ha empeñado en reforzar su aparato ofensivo después de un primer semestre plomizo en distintos frentes. Para dar un paso importante en su reconstrucción de plantel, los altos mandos del club colombiano se han interesado en Alex Valera, aunque ejerciendo un movimiento muy curioso.

La cúpula de los ‘diablos rojos’ ha presentado una iniciativa de cesión a Universitario de Deportes con un monto económico muy debajo de lo esperado y con directrices de pago compartido entre las instituciones. La postura inicial del tricampeón de la Liga 1 fue una rotunda negativa.

A Jorge Bermúdez, referente de la época de oro de la Selección Colombia y leyenda de Boca Juniors, no le sorprendió la operación del histórico equipo caleño, ya que suele ser un método de mercado al que están acostumbrados. Sin embargo, cree que en el caso del ‘Cholo’ se debería hacer una excepción y plantear una negociación formal y definitiva.

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“Valera es un jugador importante que puede aportar muchísimo, pero América de Cali siempre busca sacar ventaja en sus negociaciones”, dijo el ‘Patrón’ en Mano a Mano, añadiendo que “a diferencia de una apuesta, Valera es una realidad. América necesita un jugador que compita por ser el goleador del torneo. Si realmente lo quieren, tienen los recursos para ficharlo”.

Crisis

El América de Cali está deseoso del inicio del nuevo ejercicio de la Liga BetPlay 2026 para presentar una imagen distinta y remozada. Durante la primera parte del año sufrió una serie de desastres deportivos que alteraron el orden de la institución y confirmaron un fracaso más en su historia actual.

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A todas luces, el mayor caos para los ‘escarlatas’ sucedió en el Torneo Apertura, donde fueron eliminados con mucho bochorno del Cuadro Final a manos del Independiente de Santa Fe. En los cuartos de final, los de David González vieron la puerta de salida tras encajar un 5-1 como resultado global.

Otro golpe más llegó en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026. Allí, el América de Cali quedó eliminado luego de ser incapaz de sacar adelante un partido contra el Macará, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Un insulso empate sin goles provocó que acabase en la tercera plaza de su serie y con acabó ello desmarcado del certamen.

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Para el Torneo Finalización, los ‘diablos rojos’ tendrán la complicada tarea de rehacerse y postularse como un rival serio. Aunque será algo difícil, el área deportiva ha comenzado a moverse en la refacción del plantel, contratando a Luis Quiñones y se espera un movimiento más para con Alex Valera.