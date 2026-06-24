Melanie Martínez exige retractarse a Janet Barboza por declaraciones sobre su hija con Christian Domínguez: “Que se disculpe”

Melanie Martínez pide que se retracte a Janet Barboza sobre declaraciones de hija con Christian Domínguez. YouTube: 'Q'Bochinche'.

Melanie Martínez pidió públicamente que Janet Barboza se retracte y se disculpe por afirmar que ella habría hablado de supuestos videos íntimos vinculados a su hija Camila Domínguez.

La cantante se presentó en el streaming Q’Bochinche la tarde del 24 de junio y negó de manera tajante haber mencionado ese tema, al sostener que, de haberlo sabido, su reacción habría sido otra.

El reclamo se da después de la participación de Martínez en América Hoy, donde acudió —según explicó— para pronunciarse sobre clips que se venían comentando en redes, pero aseguró que no le dieron espacio suficiente para desarrollar su versión.

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“Quiero que Janet se retracte y se disculpe”

En el programa digital, Melanie Martínez sostuvo que su objetivo es concreto: una retractación pública. “Lo que yo quiero es de que Janet se retracte de lo que ha dicho y se disculpe”, afirmó.

La cantante explicó que su visita a 'América Hoy’ se originó precisamente por los clips que venían circulando, pero dijo que no pudo exponer su posición como esperaba. “Yo fui al programa, América Hoy, precisamente por estos clips… No fui por otra cosa, pero no me dieron chance, no hubo tiempo”, declaró.

Martínez también señaló que percibió una postura favorable hacia Christian Domínguez en el set. “La señora es defensora del señor Domínguez, así que es muy difícil conversar con ellos”, sostuvo, al referirse a la dinámica del programa y a la forma en que, según ella, se le cortaban las ideas.

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Melanie Martínez exige retractarse a Janet Barboza por declaraciones sobre su hija con Christian Domínguez. YouTube: 'Q'Bochinche'.

“Nunca he sabido que ha existido un video”: el punto central de su descargo

La afirmación que, según Melanie, no está dispuesta a dejar pasar es la que la vincula con supuestos videos de índole sexual relacionados con su hija.

“Lo que no me parece es de que tú hayas dicho que yo he hablado sobre videos de índole sexual de mi hija… Tú estás afirmando algo que no es verdad, porque que yo sepa, yo nunca he sabido que ha existido un video”, dijo.

En ese momento, Ric La Torre intervino para subrayar un punto sensible: “Y además habla de una menor de edad”. Martínez coincidió y remarcó que esa es parte de la gravedad del asunto: “Exactamente. Y sobre videos de mi hija”.

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“Si yo hubiera sabido…presa estaría”

Melanie Martínez aseguró que, si hubiera tenido conocimiento de la existencia de ese tipo de material, su comportamiento habría sido completamente distinto y habría iniciado denuncias.

“¿Tú crees de que si yo hubiera sabido que existen estos videos y que estas personas lo están repartiendo, yo voy a estar tan tranquila? Yo no pongo denuncia. Yo presa estaría”, afirmó, al expresar que no entiende cómo se le atribuye una postura pasiva ante una situación que involucra a su hija.

La declaración buscó desmontar la idea de que ella “sabía” y lo comentó en TV, y reforzar su argumento: su reclamo es, justamente, porque considera que le imputaron algo grave sin sustento.

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Melanie Martínez pide una rectificación pública y advierte medidas si Janet Barboza no se retracta por lo dicho sobre Camila Domínguez. YouTube: 'Q'Bochinche'.

Janet Barboza y lo que le respondió: “Es lo que a mí me pautearon”

La expareja de Christian Domínguez también relató una conversación fuera de cámaras. Según contó, cuando terminó el programa y ya no estaban al aire, se acercó a Barboza para reclamarle por lo dicho.

“Y me dijo: ‘Discúlpame. No, no sabía, es que eso es lo que a mí me pautearon’”, sostuvo Martínez.

Sin embargo, añadió que una pauta no justifica afirmar algo tan sensible. “Uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Primero tiene que averiguar. A mí muéstrame un video, un documento, uno solo en el que yo hable sobre videos”, expresó.

Ultimátum y advertencia legal: “Vamos a tener que proceder legalmente”

Melanie Martínez afirmó que su entorno ya tomó acciones para exigir una retractación. Según contó, su hija mayor —a quien describió como su representante y quien gestiona su prensa— habló con la producción para pedir disculpas públicas.

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“Les dijo que tenían hasta el día de ayer para que ella se disculpe”, relató. Indicó que, ante la falta de una rectificación, su hija publicó un post el martes 23 de junio y que continuará haciéndolo hasta que Barboza se retracte.

“Mi hija mayor… va a seguir subiéndolo hasta que ella (Janet Barboza) se retracte, porque si no, vamos a tener que proceder legalmente”, advirtió.