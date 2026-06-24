Samantha Batallanos reacciona a la oficialización de su ex con Suheyn Cipriani y la minimiza: “Soy el amor de su vida, ella un capítulo más”

El video presenta a Samantha Batallanos ofreciendo declaraciones sobre la oficialización de una nueva relación entre su expareja, Luis Felipe Zapata, y Suheyn Cipriani. Batallanos aparece en tomas de primer plano hablando a un micrófono y en una pantalla dividida junto a la imagen borrosa de un hombre. Banners de texto en pantalla identifican a los individuos y el tema principal. Este contenido se presenta como un segmento del programa de televisión 'America Hoy'. Video: América TV / América Hoy

Samantha Batallanos no tardó en pronunciarse tras la oficialización del romance entre el empresario Luis Felipe Zapata y la modelo Suheyn Cipriani. La exreina de belleza y participante de ‘El Reventonazo de la Chola’ concedió declaraciones al programa América Hoy en las que minimizó el vínculo entre su expareja y la nueva novia, aseguró que Zapata siempre ha formado parte de su vida y se proclamó como “el amor de su vida”, pese a que la relación entre ambos terminó hace aproximadamente diez años.

Las declaraciones de Batallanos llegaron luego de que Cipriani confirmara públicamente, en el programa digital ‘Sin más que decir’, que su vínculo con el empresario minero —primo del modelo Mario Irivarren— había pasado a ser oficial. “Sí estamos juntos. Es oficial. Lo estamos intentando como pareja. No por miedo a fallar me quito la oportunidad de seguir intentándolo. Yo sí creo en el amor”, expresó la exreina de belleza, quien fue captada besándose con Zapata semanas atrás por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

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“Hoy una, mañana otra”: el historial del empresario según Batallanos

Lejos de mostrarse incómoda con la noticia, Batallanos respondió con una mezcla de distancia y afecto que no pasó desapercibida. La modelo aseguró que su separación de Zapata —tras una relación de casi cinco años— nunca significó una ruptura real en términos emocionales, pues el empresario siempre mantuvo presencia en su vida.

“Terminamos muy bien. De hecho, ni siquiera siento que alguna vez terminamos. Siempre hemos estado juntos, siempre. Nunca ha habido un periodo donde yo diga: ‘¿Qué será de Luis?’. Siempre lo he tenido en mi vida”, afirmó ante las cámaras del magazine de América Televisión.

La modelo también describió a Zapata como un hombre con un extenso historial sentimental y deslizó que el romance con Cipriani podría no prosperar.

Samantha Batallanos reaccionó en América Hoy a la oficialización del romance entre su ex Luis Felipe Zapata y Suheyn Cipriani.

“El cariño y el amor que le tengo es forever, a pesar de que él ha estado con todo tipo de chicas, porque Luis tiene una variedad increíble de mujeres. Hoy una, mañana otra. Luis es así. Ya no sé si cambiará, la verdad. Pero yo lo adoro, lo amo”, declaró Batallanos, quien también confirmó que ya estaba al tanto de las salidas de su ex con la exreina de belleza antes de que se hicieran públicas.

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Sobre la posibilidad de que el romance entre Zapata y Cipriani resulte duradero, la modelo fue directa: “Una pareja se tiene que conocer poco a poco y ya después darse más cosas. De repente sí funciona, y si no, pues va a ser un capítulo más de la vida de Luis”.

El consejo a Cipriani y la proclamación como “amor de su vida”

El momento que más comentarios generó llegó cuando Batallanos se refirió directamente a Suheyn Cipriani y le ofreció un consejo cargado de sobreentendidos. La modelo le recomendó a la nueva pareja de Zapata que no se dejara deslumbrar por los gestos materiales del empresario y que manejara la situación con madurez.

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“Que no se desespere por regalos, por cosas materiales. Entiendo que pueda deslumbrarse porque es la primera persona que hace algo por ella, pero que tenga paciencia para saber manejar la situación como una mujer madura”, expresó.

La frase más comentada, no obstante, fue la que Batallanos reservó para definir el lugar que ocupa en la vida de su expareja: “Definitivamente, yo soy el amor de su vida. Es la persona con la que yo mejor me he llevado después de haber terminado. Yo lo respeto, lo quiero mucho y siempre voy a velar por su felicidad. No creo que eso sea molestia para ella, todo lo contrario”.

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La modelo confirmó que su vínculo con Zapata va en serio, destacó su carácter detallista y romántico, y expresó su deseo de mantener la relación lejos de la exposición mediática. Sin más que decir/ YouTube

Batallanos también precisó que no busca interferir en la nueva relación de Zapata y que sus palabras no deben interpretarse como una amenaza para Cipriani. Desde su perspectiva, el cariño que mantiene con el empresario es compatible con cualquier vínculo que él pueda iniciar con otra persona.

La nueva pareja y el ampay que lo inició todo

El romance entre Luis Felipe Zapata y Suheyn Cipriani se hizo público luego de que ‘Magaly TV: La Firme’ los captara besándose en un local. Cipriani explicó que conocía a Zapata desde hace varios años, pero que las circunstancias nunca habían permitido que coincidieran en soltería.

“Siempre pasaba que cuando él tenía pareja, yo estaba soltera, o al revés. Hemos conversado un par de veces, pero no se daba porque no era el momento”, relató la exreina de belleza.

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Por su parte, Zapata es conocido en el entorno mediático peruano como primo de Mario Irivarren. Su vínculo previo con Batallanos duró cerca de cinco años y, según la propia modelo, concluyó en buenos términos. El empresario no ha emitido declaraciones públicas sobre los comentarios de su expareja ni sobre su actual relación con Cipriani.