Martín Távara y el regreso de Adrián Quiroz a Universitario: “Las oportunidades que tenemos los jugadores de provincia son mínimas”

El mediocampista de Sporting Cristal valoró que un futbolista piurano vuelva a Ate para el Clausura 2026 y sostuvo que este tipo de traspasos amplía el horizonte profesional de jugadores del interior (Sporting Cristal)

Sporting Cristal atraviesa días de reajuste con el regreso de Roberto Mosquera a la dirección técnica y, en medio de ese escenario, Martín Távara puso el foco en dos frentes: la necesidad de corregir el rendimiento de la primera parte del año y los movimientos recientes del mercado de pases en la Liga 1.

El volante describió el cambio de rutina en el complejo del club y lo vinculó con una exigencia inmediata: modificar el rumbo tras un Torneo Apertura con resultados que el propio plantel considera por debajo de lo esperado.

En paralelo, al ser consultado por el retorno de Adrián Quiroz a Universitario de Deportes, el mediocampista resaltó el impacto que tiene para los jugadores del interior del país ver a futbolistas de su zona abrirse paso en la máxima categoría. Távara recordó que ambos comparten raíces en Piura y remarcó que ese tipo de traspasos alimenta expectativas en quienes buscan una carrera profesional.

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Ajustes en Cristal: exigencia física y giro tras el Apertura

Sporting Cristal inició una etapa de máxima exigencia con Roberto Mosquera al mando. Martín Távara aseguró que el plantel trabaja como en una mini pretemporada para cambiar la imagen dejada en el Apertura. (Sporting Cristal)

Távara explicó que el equipo inició una etapa de trabajo intenso desde el retorno de Mosquera, con sesiones que —según su descripción— se asemejan a un bloque de reacondicionamiento. “La semana ha sido muy buena. Estos entrenamientos han estado muy duros; se podría decir que es como una mini pretemporada. El equipo siempre está a disposición del nuevo comando técnico en este caso. Tenemos que revertir un Torneo Apertura que fue para el olvido para nosotros, sobre todo porque en este lugar estamos acostumbrados a otra cosa”, indicó el futbolista.

En su evaluación, el plantel asumió que el margen es corto y que la respuesta debe verse en el campo. Por eso, el mediocampista enlazó el cambio de dinámica con una meta concreta: elevar el rendimiento colectivo para sostener la intensidad en los partidos venideros, especialmente cuando toque jugar lejos de Lima.

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El futbolista sostuvo que en el club ya conocen el método del nuevo entrenador, Roberto Mosquera, y de quienes lo acompañan, y que esa familiaridad acelera la adaptación. “Creo que muchos lo conocen aquí; saben cómo trabaja él y la mayoría de los integrantes de su comando técnico. Así que nos estamos preparando físicamente para afrontar todos los duelos que se vienen y poder sacar ventaja en el tema de visita, ya que hemos perdido la mayoría de los encuentros ahí. Yo creo que la labor física va a ser el plus que nos va a dar el aire necesario para ir a afrontar los partidos fuera de casa”, explicó Távara.

El comentario de Távara sobre Quiroz: “Muy contento” por el salto de un paisano

Távara celebró el regreso de Adrián Quiroz a Universitario y resaltó lo que representa para los jóvenes de provincia. El volante consideró que estos casos alimentan sueños y generan nuevas oportunidades. (Sporting Cristal)

En el mismo diálogo, Távara se pronunció sobre una de las incorporaciones del mercado de pases: el fichaje de Adrián Quiroz por Universitario. La mirada del volante tuvo un matiz personal por el origen compartido: ambos son de Piura. Desde ese vínculo, valoró el crecimiento de futbolistas del interior y el significado de que puedan acceder a escenarios de mayor visibilidad.

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“Muy contento, porque las oportunidades que tenemos los jugadores de provincia a veces son mínimas; no llega tanto el fútbol competitivo por allá. Son pocos los futbolistas que tenemos esa oportunidad de poder salir adelante a nivel profesional. Si hay más proyectos en lo futbolístico y en lo deportivo en general, para todos los deportes, es una gran ilusión para todos los niños que sueñan con ser grandes”, comentó Távara.

La oficialización del regreso de Quiroz a la ‘U’

El regreso de Adrián Quiroz fue oficializado por Universitario con un mensaje cargado de simbolismo. El mediocampista retorna al club donde inició su formación y afrontará una nueva etapa profesional. (Universitario de Deportes)

Esta mañana Universitario oficializó la incorporación de Adrián Quiroz para el Torneo Clausura 2026. El mediocampista retornó a Ate tras una campaña con Los Chankas que le permitió alcanzar su primera convocatoria a la selección peruana.

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“Nuevamente en casa, Adrián”, fue el mensaje con el que Universitario anunció la llegada del volante de 27 años, junto con un video en el que el jugador apareció con la camiseta crema y dejó una frase de presentación: “Mi historia comenzó aquí, hoy vuelvo a casa. Y dale U”.

En una comunicación difundida en su sitio web, el club informó: “El Club Universitario de Deportes hace oficial la incorporación de Adrián Quiroz como nuevo futbolista del primer equipo para la presente temporada”.

Además, desarrolló el vínculo formativo del jugador con la institución: “El mediocampista nacional regresa a la institución donde inició su vínculo con el fútbol desde muy pequeño. Su primera experiencia vistiendo los colores cremas fue a los 8 años, y posteriormente retornó a las divisiones menores del club a los 15, completando un proceso de formación que hoy lo encuentra de vuelta en el plantel profesional”.

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