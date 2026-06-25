Adrián Quiroz cumplió su primer entrenamiento con Universitario de cara al Torneo Clausura de Liga 1 2026

El volante peruano se entrenó por primera vez bajo la dirección de Héctor Cúper en el complejo del sur de Lima, tras ser presentado el miércoles 24 de junio como incorporación para el Clausura 2026 (Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes inició la integración de Adrián Quiroz a su plantel profesional. El mediocampista peruano, anunciado como incorporación para el Torneo Clausura 2026, completó su primera sesión de trabajo en Campo Mar, en el sur de Lima, bajo las indicaciones del entrenador Héctor Cúper.

El retorno de Quiroz se produce luego de su etapa reciente en Los Chankas, club con el que compitió durante la primera parte del año. La planificación del equipo crema contempla su adaptación inmediata a la dinámica del grupo, aunque su estreno oficial deberá esperar, debido a su situación de inscripción en el campeonato.

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Primer día de trabajo en Campo Mar y plan deportivo inmediato

Adrián Quiroz ya se integró a los entrenamientos de Universitario y comenzó su preparación para el Clausura 2026. El mediocampista trabaja con Héctor Cúper mientras espera su debut oficial. (Universitario de Deportes)

En su primera práctica, Quiroz se sumó al trabajo del cuadro crema en Campo Mar con la mira puesta en el calendario cercano del club. Universitario tiene programado un compromiso frente a Atlético Grau este viernes por la Copa de la Liga, un encuentro que se disputará en el estadio Monumental de Ate.

Sin embargo, el volante no estará disponible para ese partido. La razón es administrativa: para este torneo, Quiroz figuró inscrito por Los Chankas, condición que le impide actuar ante los piuranos. En ese escenario, el club proyecta que su debut se produzca recién en el Torneo Clausura.

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Para el choque ante Atlético Grau, Universitario presentará un equipo conformado por futbolistas de la Liga 3 y jugadores formados en divisiones menores, y no al plantel principal. El partido está programado para el viernes 26 de junio a las 18:00 horas.

Un regreso con raíces en el club y un recorrido que lo trae de vuelta

Después de varios años de crecimiento en el fútbol peruano, Adrián Quiroz regresa a Universitario. Su vuelta conecta con una historia que comenzó en las divisiones menores cremas. (Universitario de Deportes)

El retorno de Quiroz a Universitario está vinculado a su historia formativa dentro de la institución. El mediocampista se formó en las categorías menores del club y perteneció a la “U” entre 2018 y 2020, periodo en el que llegó a integrar el primer equipo tras completar su proceso de desarrollo.

Su debut como futbolista profesional se produjo el 26 de junio de 2019, durante la Copa Bicentenario, por lo que ya conoce la rutina del club y sus instalaciones. En el anuncio oficial de su incorporación, Universitario publicó un mensaje dirigido al jugador: “Nuevamente en casa, Adrián”.

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En el video difundido por la institución, Quiroz también dejó sus primeras palabras tras ser presentado como refuerzo: “Mi historia comenzó aquí, hoy vuelvo a casa. Y dale U”.

En una comunicación institucional, el club formalizó el fichaje con el siguiente texto: “El Club Universitario de Deportes hace oficial la incorporación de Adrián Quiroz como nuevo futbolista del primer equipo para la presente temporada”.

Los ‘cremas’ ampliaron, además, el contexto del vínculo del jugador con la institución desde edades tempranas: “El mediocampista nacional regresa a la institución donde inició su vínculo con el fútbol desde muy pequeño. Su primera experiencia vistiendo los colores cremas fue a los 8 años, y posteriormente retornó a las divisiones menores del club a los 15, completando un proceso de formación que hoy lo encuentra de vuelta en el plantel profesional”.

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En la misma línea, el club describió su evolución competitiva y su llegada a convocatorias de la selección: “Con el paso de los años, Quiroz continuó su desarrollo deportivo, sumando experiencia en el fútbol peruano y consolidándose como un mediocampista con recorrido en la máxima categoría. Sus actuaciones le permitieron además integrar convocatorias de la selección peruana mayor bajo la dirección técnica de Mano Menezes”.

El comunicado cerró con una expectativa sobre su nueva etapa en Ate: “Ahora, con mayor madurez y recorrido profesional, Adrián vuelve a Universitario de Deportes para aportar su experiencia al plantel y defender nuevamente la camiseta crema”.

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Rendimiento reciente, mensaje de despedida y refuerzos del mercado

Antes de volver a Ate, Adrián Quiroz cerró una etapa destacada en Los Chankas y se despidió con un mensaje de gratitud. Ahora afrontará un nuevo desafío con la camiseta crema. (Universitario de Deportes)

Antes de concretar su retorno a Universitario, Quiroz defendió a Los Chankas en las últimas dos temporadas. En el Torneo Apertura de este año acumuló 1303 minutos en 16 partidos, con un registro de un gol y tres asistencias, números que sostienen su presencia en el mercado local.

Tras oficializarse su salida, el jugador publicó un mensaje de agradecimiento dedicado a su anterior club y al entorno que lo acompañó durante su estadía. En su cuenta de Instagram escribió: “Quiero agradecer al club Los Chankas por este año y medio compartido, a mis compañeros, cuerpo técnico y todo el staff del club, gracias linda tierra andahuaylina por todo el cariño a mi familia y a mí, los llevaré siempre en mi corazón. Gracias Dios por tantos momentos hermosos que viví ahí”.

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La llegada de Quiroz se enmarca en el movimiento de altas de Universitario para el Torneo Clausura. Con su incorporación, el club completó su tercer refuerzo en el actual mercado de pases, después de confirmar el retorno de Jordan Guivin y la llegada de Gianluca Lapadula, quien afrontará su primera temporada en la Liga 1.

En el plano del calendario, el primer equipo crema retomará la competencia en el inicio del Torneo Clausura, cuando enfrente a ADT el sábado 18 de junio a las 13:15 horas en el estadio Unión Tarma.