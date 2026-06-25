Reniec: así puedes verificar por internet si tu acta de nacimiento, matrimonio o defunción está registrada

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que los ciudadanos pueden verificar de manera virtual si sus actas de nacimiento, matrimonio o defunción se encuentran registradas en su sistema, sin necesidad de acudir a una agencia. Este servicio está disponible a través de la plataforma web institucional y permite realizar la consulta desde cualquier lugar.
La entidad precisó que el acceso se realiza mediante la sección “verificar acta/partida”, disponible en el portal oficial de actas certificadas, donde el usuario puede ingresar los datos solicitados para conocer si el documento figura en la base de datos de Reniec.
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De acuerdo con la institución, si el acta se encuentra registrada, el ciudadano puede continuar el proceso en línea para solicitar una copia certificada digital, lo que permite obtener el documento sin necesidad de trámites presenciales.
¿Cómo verificar si tu acta está en el Reniec?
Para realizar la verificación, los usuarios deben ingresar a la plataforma de actas certificadas del Reniec y completar un formulario con información básica del titular del documento. El sistema responde de manera inmediata si el acta está registrada en la base de datos.
En el caso de actas de nacimiento, se debe ingresar la fecha de nacimiento, nombres completos y apellidos del titular. Para las actas de matrimonio, el sistema solicita el año y mes del matrimonio, además de los nombres completos de los contrayentes. En el caso de actas de defunción, se requiere el año del fallecimiento y los datos completos de la persona registrada.
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Reniec también informó que este servicio está disponible desde dispositivos móviles o computadoras con acceso a internet, lo que facilita el trámite sin necesidad de desplazamientos.
¿Qué hacer si el acta no está en Reniec?
Si al realizar la consulta el sistema indica que el acta no se encuentra en la base de datos, el ciudadano debe acudir a la entidad donde se realizó el registro original. En el caso de registros dentro del país, corresponde dirigirse a la municipalidad distrital, provincial o de centros poblados y comunidades nativas.
Para los registros realizados en el extranjero, el trámite debe gestionarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que coordina con los consulados correspondientes la remisión del acta solicitada.
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Reniec precisó que algunos consulados automatizados ya cuentan con registros integrados a su sistema desde el año 2022, lo que permite la consulta directa en determinados casos.
Verificación también en Agentes Reniec
Además de la plataforma web, la verificación de actas también puede realizarse en los Agentes Reniec, que funcionan como módulos de atención descentralizados. En estos puntos, el ciudadano debe seleccionar el tipo de acta y completar los datos del titular en el sistema de autoservicio.
El sistema mostrará el mensaje “acta ubicada en Reniec” si el documento está registrado. En caso contrario, indicará que no se encuentra en la base de datos de la institución.
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Estos agentes permiten realizar el mismo procedimiento de consulta que en la web, ofreciendo una alternativa presencial para quienes no tienen acceso a internet o prefieren realizar el trámite de manera asistida.
Costo y solicitud de copias certificadas
Reniec indicó que, una vez verificado que el acta está en su sistema, los ciudadanos pueden solicitar la copia certificada digital del documento a través de la misma plataforma o en los Agentes Reniec.
El costo del trámite es de S/ 10.30, y el pago puede realizarse en línea con tarjeta de crédito o débito, o de manera presencial en el Banco de la Nación, Págalo.pe, agentes BCP o mediante Yape.
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Luego del pago, el usuario debe ingresar los datos del titular del acta para completar la solicitud y descargar el documento certificado desde la plataforma virtual del Reniec.
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