Petroperú denuncia nuevo ataque al Oleoducto Norperuano: sujetos armados dispararon contra un vigilante en Piura

Petroperú informó que detectó un nuevo ataque contra el Oleoducto Norperuano (ONP), luego de hallar una conexión clandestina en el kilómetro 806+260 del Tramo II, en el distrito y provincia de Sechura, en la región Piura. El hecho provocó un afloramiento de petróleo y activó de inmediato los protocolos de emergencia de la empresa estatal.

De acuerdo con el Comunicado N.° 024-2026, la intervención ilegal habría sido ejecutada por terceros, en un contexto que vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de una de las principales rutas de transporte de hidrocarburos del país. Petroperú detalló que movilizó personal especializado, herramientas, materiales y equipos de primera respuesta para atender la contingencia, mientras se realizaban las evaluaciones técnicas en la zona afectada.

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Conexión ilícita, disparos contra vigilante y denuncia ante la Fiscalía

Derrame de petróleo por corte de tubería no puede ser contenido por bloqueo de manifestantes en Amazonas. (Petroperú)

Según el reporte oficial, durante la inspección en campo se determinó que el incidente fue provocado por la manipulación de agentes externos mediante una conexión ilícita. La empresa precisó además que, pese al afloramiento registrado, no se identificaron impactos ambientales significativos en la zona intervenida. Como medida preventiva, también se verificó que las válvulas manuales ubicadas en los kilómetros 744 y 792 del Tramo II permanecían cerradas.

Sin embargo, el episodio no terminó allí. Mientras se desarrollaban las acciones de respuesta, alrededor de las 2:30 de la tarde, el vigilante de turno alertó sobre la presencia de dos sujetos armados a bordo de una motocicleta. Ante el riesgo inminente, el trabajador procedió a retirarse de inmediato del área. Pese a ello, los individuos lo persiguieron y efectuaron disparos en su contra. El vigilante logró ponerse a buen recaudo y no sufrió lesiones, de acuerdo con la información difundida por la estatal.

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El hecho fue comunicado a la Policía Nacional del Perú. Posteriormente, personal de la comisaría de Puerto Rico, en la región policial de Piura, tomó la declaración del vigilante en la misma zona de la contingencia y verificó la versión del afectado, lo que quedó consignado en el documento N.° 35527840, correspondiente al 23 de junio.

Petroperú lamentó que organizaciones ilícitas sigan ejecutando este tipo de acciones contra un Activo Crítico Nacional (ACN) como el Oleoducto Norperuano, una infraestructura considerada clave para la operación energética del país. En paralelo, el área de Legal y Asuntos Regulatorios presentó la denuncia penal ante la Fiscalía competente para que se inicien las investigaciones correspondientes.

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La empresa también señaló que este representa el cuarto evento provocado por terceros en lo que va del 2026, una cifra que refleja la persistencia de las conexiones clandestinas en el tramo comprendido entre Sechura y Olmos. Pese a los reiterados pedidos de Petroperú para reforzar la seguridad, los ataques continúan afectando esta ruta petrolera, que vuelve a quedar bajo presión por la acción de bandas ilegales que operan en la zona.

¿Qué es el Oleoducto Norperuano y por qué es una infraestructura estratégica para el Perú?

02-01-2022 Tramo del Oleoducto Norperuano, de Petroperú. La empresa estatal peruana Petroperú ha informado de un "atentado" contra el Oleoducto Norperuano (ONP) perpetrado en la tarde del pasado 31 de diciembre en el kilómetro 373,2 y que ha provocado un vertido de crudo. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ PETROPERÚ

El Oleoducto Norperuano (ONP) es la red de transporte de petróleo más extensa del país y una de las obras de infraestructura energética más importantes del Perú. Su construcción comenzó en 1972 y culminó en 1978 con el objetivo de trasladar el crudo extraído en los campos petroleros de la Amazonía hasta la costa norte para su almacenamiento y exportación. Actualmente, es operado por Petroperú y conecta las zonas de producción de Loreto con el terminal marítimo de Bayóvar, en Piura, atravesando regiones de selva, sierra y costa.

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Esta infraestructura cuenta con una extensión total superior a los 1.100 kilómetros, incluyendo el ducto principal y el Ramal Norte. A lo largo de su recorrido cruza territorios de difícil acceso y zonas geográficas complejas, como la cordillera de los Andes, donde el petróleo debe ser impulsado mediante estaciones de bombeo especializadas. Además, posee una capacidad de transporte de hasta 100 mil barriles diarios, lo que la convierte en una pieza clave para la industria de hidrocarburos y el abastecimiento energético nacional.

Debido a su importancia económica y estratégica, el Oleoducto Norperuano es considerado un Activo Crítico Nacional. Sin embargo, en los últimos años ha enfrentado diversos incidentes, entre ellos derrames de petróleo, actos de vandalismo y conexiones clandestinas realizadas por terceros.

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