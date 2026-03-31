Sergio Ludeña afirma que la selección volverá a usar el Estadio Nacional en unos 30 días: “La prioridad la tendrá el fútbol”

ras la clausura por problemas durante recientes conciertos, el presidente del Instituto Peruano del Deporte anunció que ya se están haciendo todos los trámites para devolverle el estadio al fútbol lo antes posible (IPD)

El Instituto Peruano del Deporte, presidido por Sergio Ludeña, se encuentra en medio de gestiones para habilitar nuevamente el Estadio Nacional luego de que la Municipalidad de Lima ordenara su clausura temporal y aplicara una multa de S/ 110.000.

La sanción fue consecuencia de los excesos ocurridos durante dos presentaciones musicales, que superaron el horario permitido y provocaron disturbios, acumulación de residuos y molestias a los vecinos cercanos al recinto deportivo.

Ludeña remarcó que la empresa organizadora, Tropimusic Entertainment SAC, deberá asumir los costos de la penalización y que el IPD ya entregó la documentación requerida para agilizar la reapertura, con el objetivo de recuperar la operatividad del estadio en el menor tiempo posible.

Sanción municipal y responsabilidades contractuales

La clausura del Estadio Nacional abrió un frente legal que apunta a responsabilidades contractuales, donde el IPD sostiene que la empresa organizadora deberá asumir la multa tras incumplir normas. (GEC)

La clausura temporal del Estadio Nacional fue dispuesta luego de que la Municipalidad de Lima determinara que los conciertos de salsa realizados el 27 y 28 de marzo infringieron múltiples disposiciones municipales. Las faltas incluyeron ruidos elevados y aglomeraciones, además de la prolongación del evento más allá de las 23:00, horario establecido en el permiso.

De acuerdo con Sergio Ludeña, el contrato firmado con la empresa organizadora estipula que Tropimusic Entertainment SAC deberá cubrir íntegramente la sanción económica, lo que exime al IPD de asumir esos gastos.

El directivo subrayó que la garantía contractual de aproximadamente S/ 480.000 fue diseñada para responder ante cualquier desperfecto en la infraestructura del estadio.

Ante la medida municipal, el IPD tramitó la entrega de los documentos exigidos para revertir la clausura, con la expectativa de que el recinto quede disponible para actividades deportivas en un plazo muy breve. “Estamos entregando todos los documentos necesarios… tenemos 48 horas para ingresarlos y ya lo hemos hecho en el transcurso de la mañana”, indicó Ludeña a RPP. El presidente del IPD expresó su confianza en que la reapertura podría concretarse en las próximas horas.

Eventos no deportivos limitados y prioridad al fútbol

La agenda del Estadio Nacional se ajusta con una consigna clara: cumplir compromisos previos, pero dar prioridad al fútbol y preservar el campo de juego tras los recientes daños. (Willax TV)

Durante 2024 se llevarán a cabo únicamente los conciertos y espectáculos previamente acordados, según reconoció Ludeña. El ejecutivo explicó que existen al menos 10 contratos firmados con antelación, cuyos términos legales impiden su anulación unilateral. “Estos eventos se concretan con 10 a 12 meses de anticipación. Cuando la empresa ya hace el abono, no hay mucho que hacer, porque existe una estabilidad jurídica y no podemos romper esos contratos”, sostuvo el titular del IPD en declaraciones a RPP.

El periodista Gustavo Peralta, en el programa Hablemos de Max, confirmó que la actual administración del IPD ha decidido no autorizar nuevos conciertos durante el año, limitándose a cumplir con los compromisos heredados de gestiones previas. El foco de la entidad estará puesto en la recuperación del césped, que resultó afectado por las recientes actividades no deportivas. Ludeña insistió en que la prioridad es restaurar el campo de juego para que la selección nacional pueda utilizarlo en menos de 30 días.

Nuevos planes para el uso del Estadio Nacional

El futuro del Estadio Nacional se redefine con medidas que refuerzan su uso deportivo, en una estrategia que apunta a garantizar condiciones óptimas para la selección y el torneo local. (Andina)

La política de limitar el uso del Estadio Nacional a eventos deportivos se reforzó tras la denegatoria al concierto de la banda coreana BTS, lo que obligó a los promotores a trasladar la presentación al Estadio de San Marcos, según informó Peralta en el canal L1 Max. El IPD comunicó a la Federación Peruana de Fútbol que ha solicitado información sobre el calendario de partidos y actividades que requieran el uso del recinto, garantizando que la programación de fútbol profesional tendrá prioridad absoluta en el corto y mediano plazo.

Desde la institución se puntualizó que, a partir de este año y con vistas a 2027, el fútbol será el principal beneficiario de la infraestructura del estadio. Ludeña advirtió que, si la realización de espectáculos no deportivos pone en riesgo la calidad del césped, se cancelarán dichos eventos para preservar las condiciones requeridas por el deporte profesional. “Para 2027, la prioridad la va a tener el fútbol, absolutamente. Y si para que el césped esté adecuadamente se tienen que cancelar los eventos no deportivos, los cancelaremos sin ninguna duda”, manifestó el titular del IPD.

La gestión actual busca fortalecer la integridad y disponibilidad del Estadio Nacional, procurando que la selección peruana y los equipos profesionales cuenten con un campo en óptimas condiciones para sus compromisos oficiales.