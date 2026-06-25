Día del Ceviche 2026: por qué se celebra cada 28 de junio en el Perú

El Día del Ceviche se celebra el 28 de junio en todo Perú como una fecha oficial dedicada a uno de los platos más representativos del país

El 28 de junio, Perú conmemora el Día del Ceviche, una fecha instaurada oficialmente para rendir homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía nacional. La celebración, reconocida a nivel estatal, pone en valor la herencia cultural y la importancia económica que representa el ceviche para el país sudamericano.

El ceviche ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Esta distinción, otorgada por el Ministerio de Cultura, subraya el papel fundamental del plato en la identidad peruana. Preparado a base de pescado fresco, jugo de limón, cebolla, ají y sal, el ceviche se consume en todo el territorio peruano y cuenta con diversas variantes regionales. La receta tradicional utiliza pescado blanco cortado en cubos y marinado en ácido cítrico por pocos minutos.

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El Día del Ceviche fue oficializado en el calendario nacional a mediados de la década de 2000. Desde entonces, cada 28 de junio, restaurantes, mercados y comunidades organizan actividades gastronómicas, concursos y ferias para fomentar el consumo del platillo. Miles de porciones se sirven durante la jornada, según estimaciones de organismos sectoriales, y la fecha contribuye al dinamismo del sector turístico y de la pesca.

El ceviche ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación y su preparación tradicional utiliza pescado fresco, jugo de limón, cebolla, ají y sal

La elección del 28 de junio responde a la necesidad de visibilidad para la gastronomía nacional en vísperas de la temporada de mayor afluencia turística. El ceviche representa un símbolo de encuentro entre culturas prehispánicas y tradiciones contemporáneas.

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Su preparación y consumo reflejan tanto la biodiversidad marina del litoral peruano como la creatividad culinaria de sus habitantes.

Diversos estudios señalan que el ceviche es uno de los platos más consumidos en ciudades como Lima, Trujillo y Piura. Además, la preparación se ha expandido a nivel internacional, donde restaurantes peruanos incluyen el ceviche en sus cartas como referencia obligada de la cocina del país. En 2023, Perú exportó productos marinos frescos y procesados por un valor superior a los 1.200 millones de dólares.

La fecha busca visibilizar el valor cultural y económico del ceviche, motor del turismo y la gastronomía local, con actividades y ferias en diversas regiones

La jornada del Día del Ceviche suele contar con la participación de destacados chefs y promotores de la cultura culinaria. Colegios, universidades y entidades públicas difunden campañas educativas sobre el origen y las características del plato.

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El plato ha sido reconocido en repetidas ocasiones en listas internacionales de gastronomía, consolidando al Perú como destino culinario de referencia.

La próxima edición, prevista para este domingo, incluirá actividades en mercados emblemáticos y zonas costeras. El platillo continúa generando identidad, fuente de ingresos y orgullo para millones de peruanos.