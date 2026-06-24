Rafael López Aliaga: “¿Querían joderme? Pues ahí tienen a Keiko Fujimori. Esa es la peor pesadilla para un rojo”

Rafael López Aliaga responsabilizó a sus adversarios políticos por la victoria de Keiko Fujimori en el balotaje, considerándola virtual presidenta electa frente a Roberto Sánchez

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, responsabilizó este miércoles a sus adversarios políticos por el resultado electoral, que coloca a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, como virtual presidenta electa tras vencer en el balotaje a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

En diálogo con el canal PBO, el exalcalde capitalino manifestó estar “contento” por el desenlace y calificó a Fujimori como “la peor pesadilla para un rojo”, expresión que utiliza de manera despectiva para referirse a personas o movimientos de izquierda.

“¿Querían joder a ‘Porky’? Ahora tienen a Keiko. Ahí está, pues. ¿Querían joderme a mí? Ahí tienes a tu Keiko, esa es la peor pesadilla para un rojo. Se la han ganado a pulso. Yo estoy contento”, afirmó.

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“Me han reventado la vida, mi campaña ha sido matadora, me he metido donde nadie ha entrado, casi ningún candidato ha hecho campaña de tierra. He hecho redes, tiktok, vivos, he hecho de todo. Me he sacado el ancho. He dormido dos, tres horas en toda la campaña”, agregó.

Expresó satisfacción por el resultado y calificó a Fujimori como “la peor pesadilla para un rojo”, en referencia despectiva a sectores de izquierda

Mencionó además que enfrentó una campaña “criminal y premeditada” y, en ese contexto, reiteró —sin ofrecer pruebas— su acusación de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habrían orquestado un fraude en su contra.

Consultado sobre un posible acercamiento reciente con Fujimori, el excandidato rechazó un vínculo directo, aunque explicó que su prioridad fue evitar una manipulación contra ella. “He estado más preocupado es que no le hagan fraude”, indicó.

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Detalló que se comunicó con Luis Dyer, jefe del comando de personeros de Fuerza Popular, a quien entregó “más de veinte peritajes”, insumos que derivaron en denuncias penales y constitucionales por parte de Renovación Popular. No obstante, reconoció que los plazos legales para revertir los resultados llegaron a su fin.

“Ya concluyeron todos los plazos, ya es leche derramada”, enfatizó al expresar su deseo que en los próximos años no se repita la misma situación. “(Quiero) que toda esta gente de la ONPE esté en la cárcel, que la gente del Jurado también esté en la cárcel, en la misma celda, que se acompañen”, deslizó.

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Negó haber mantenido un vínculo directo reciente con Fujimori, aunque admitió que su principal preocupación fue evitar una manipulación del proceso en su contra

Fujimori aseguró más temprano que espera que en los próximos días el JNE proclame oficialmente los resultados para comenzar a componer su gobierno y preparar las primeras medidas de su gestión.

“Es importante que en los próximos días podamos tener ya la proclamación de los entes electorales”, dijo en un pronunciamiento junto a un montón de cajas con más de 82.500 actas recabadas por sus más de 90.000 delegados desplegados el día de la votación de la segunda vuelta presidencial, del pasado 7 de junio, con el objetivo de vigilar el sufragio y poder acreditar su triunfo.

“Queremos mostrar las pruebas”, señaló la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) al negarse a responder a Sánchez, quien denuncia sin pruebas un supuesto fraude y reclama anular la votación en el exterior, lo que revertiría los resultados y le daría la victoria a él, que tiene más votos en el territorio nacional.

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