A 17 años del crimen de la cantante Alicia Delgado: el caso que sacudió el folclore peruano

La imagen ilustra la trayectoria de la cantante Alicia Delgado y el caso judicial de su muerte, a 17 años de la sentencia contra Abencia Meza en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trágica muerte de Alicia Delgado, conocida como la “Princesa del Folklore”, cumple un aniversario más este 24 de junio, una fecha que cada año vuelve a colocar en primer plano uno de los casos más conmocionantes del espectáculo peruano.

La cantante folclórica fue asesinada a puñaladas en 2009 dentro de su departamento en Surco, en medio de una investigación que terminó por involucrar a figuras públicas y que expuso un historial previo de conflictos, denuncias y acusaciones cruzadas.

Alicia Delgado tenía 50 años cuando murió de manera violenta. Su carrera artística, su popularidad y el vínculo con otra figura del folclore, Abencia Meza, convirtieron el caso en un episodio de alto impacto mediático.

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Con el paso de los años, el expediente judicial, los testimonios, el video que dejó la propia cantante y la sentencia a 30 años de prisión contra Meza y Pedro César Mamanchura han sostenido la narrativa del proceso, aunque la condenada ha insistido en su inocencia y, según los reportes, mantiene su negativa a aceptar responsabilidad.

Alicia Delgado, nacida en Cabana, Áncash, había consolidado una carrera en la música andina. En vida, el público la identificó como una de las voces más representativas del género, y su presencia en escenarios no se limitó al Perú: también se le reconoció en parte de Sudamérica. Su historia artística, sin embargo, quedó marcada por el desenlace del 24 de junio de 2009, cuando fue asesinada en su vivienda.

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Alicia Delgado, conocida como la 'Princesa del Folklore', fue brutalmente asesinada en 2009. La principal sospechosa, su expareja Abencia Meza, fue acusada de orquestar el crimen. (Diario Ojo)

La relación con Abencia Meza y un conflicto que terminó en denuncia

La historia entre Alicia Delgado y Abencia Meza —apodada “la Pistolita”— se remonta a 1999, cuando se conocieron y forjaron una cercanía que se volvió visible para el público, especialmente cada vez que compartían escenario.

Su complicidad se reforzó con presentaciones en tarimas y repertorios en común, que incluían canciones como “Cáncer de amor”, “La vida es una sola” y “Me enamoré”.

Esa exposición, sumada a los rumores sobre una relación sentimental, también las colocó bajo la mirada constante de la prensa y de un entorno que, según se relata, no veía con buenos ojos el vínculo.

En ese contexto, Abencia Meza se había declarado abiertamente homosexual, sin ocultarlo ante las cámaras, mientras el entorno de Alicia Delgado —de acuerdo con la información disponible en el caso— mostraba resistencia a la idea de una relación. En paralelo, ambas artistas llegaron a ser socias en una promotora de espectáculos, un vínculo que mezcló lo personal con lo profesional.

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En 2009, la tensión escaló a una instancia formal. Alicia Delgado denunció a Abencia Meza en una comisaría de La Molina por agresión física. Según su versión, la golpeó luego de reclamarle por haber llegado en estado de ebriedad a su departamento. En ese momento, la cantante grabó un video en el que dejó constancia de su temor y señaló a Meza como responsable si algo le ocurría.

Alicia Delgado grabó un video días antes de su asesinato, en el que expresaba su temor y acusaba a Abencia Meza si algo le pasaba. (Andina)

El hallazgo del cuerpo y los detalles de un crimen con extrema violencia

La mañana del 25 de junio de 2009, los olores que salían del departamento de Alicia Delgado, ubicado en Surco, alertaron a las autoridades. Al ingresar, la Policía encontró a la cantante muerta, boca abajo y en estado de descomposición. Vestía una casaca blanca, un pijama rosado y pantuflas. En la escena se describieron signos compatibles con estrangulamiento.

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De acuerdo con la información forense incluida en el expediente, el cuerpo presentaba signos de tortura y violación. Se reportaron nueve puñaladas y señales de que fue estrangulada con una correa. Además, se indicó que había tejido de piel bajo sus uñas, un elemento que llevó a la hipótesis de que intentó defenderse.

En otra parte del registro del caso se precisa que las heridas determinantes estuvieron en la parte frontal del cuello, en ambos lados, y que los cortes tenían tres centímetros de largo cada uno. Esos detalles reforzaron, desde el inicio, la idea de un ataque con ensañamiento, lo que elevó el impacto público del crimen.

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Alicia Delgado denuncia a Abencia Meza de haberla agredido y amenazarla de muerte

La pista del vehículo, la captura del chofer y el giro judicial del caso

Tras el asesinato, el vehículo de Alicia Delgado —un Hyundai de 2007, de placa ROM 323— fue encontrado abandonado en Independencia, en la cuadra 1 de la calle Las Almendras con la avenida Túpac Amaru, frente a una llantería. La información sobre quién lo conducía abrió una línea de sospecha: se indicó que era manejado por un sobrino de Abencia Meza, lo que incrementó la atención policial sobre la cantante.

Abencia Meza fue interrogada en la comisaría de Independencia y, pese a los antecedentes del video grabado por Alicia Delgado y la denuncia previa por agresión, negó haber participado en el crimen. Esa posición, según se remarca, se mantiene incluso con la artista recluida en prisión.

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En ese mismo lapso, Pedro César Mamanchura, guardaespaldas y chofer, fue detenido en Tumbes. En su confesión, admitió haber asesinado a la cantante y señaló a Abencia Meza como autora intelectual. También se consignó que habría recibido 3.000 soles por el crimen. En una declaración atribuida a Mamanchura, afirmó: “Ella me dijo que la matara y me pagó por hacerlo”.

En julio de 2009, la fiscal Elizabeth Figueroa Cortez, entonces titular de la 50 Fiscalía Provincial de Lima, presentó denuncia penal ante el Poder Judicial: Mamanchura como autor material y Abencia Meza como autora intelectual. Meza estuvo presa seis meses y luego fue liberada por mandato judicial. Sin embargo, en octubre de 2011 volvió a prisión y permanece internada en el penal de Mujeres de Chorrillos, antes conocido como Santa Mónica.

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En febrero de 2012, la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel condenó a Abencia Meza y a Pedro Mamanchura a 30 años de prisión y al pago de 250 mil soles como reparación civil a los herederos de Alicia Delgado. Ambos anunciaron entonces que interpondrían un recurso de nulidad.

Pedro Mamanchura confesó ser el autor material del asesinato de Alicia Delgado, acusando a su exjefa Abencia Meza de ser la autora intelectual del crimen. (Poder Judicial)

El impacto familiar, el funeral y una historia que sigue generando debate público

Alicia Delgado dejó un hijo, Junior Retuerto Delgado, fruto de su matrimonio con Zenobio Delgado Santa Hilario. En el relato del caso se indica que el joven no aceptó a Abencia Meza como pareja de su madre, lo que profundizó tensiones familiares antes del crimen y derivó en un distanciamiento.

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El cuerpo de la cantante descansa en el cementerio Jardines del Buen Retiro, en Puente Piedra. En 2009, cientos de seguidores acudieron para despedirse de la artista. Según la información consignada, Abencia Meza no asistió al entierro.

Con los años, la situación de Meza volvió a aparecer en el debate público por acciones legales orientadas a acceder a beneficios penitenciarios. En el reporte más reciente incluido en el material, se indica que el Tribunal Constitucional dejó al voto un habeas corpus presentado por su defensa, que no busca reabrir la discusión sobre culpabilidad, sino el acceso a beneficios vigentes cuando la sentencia quedó firme en 2012. Además, se menciona una solicitud de conmutación de pena ante la Comisión de Gracias Presidenciales, presentada aproximadamente dos meses antes y aún en evaluación.

La muerte de Alicia Delgado sigue siendo un caso que, a más de una década, conserva vigencia en la memoria colectiva: por la brutalidad del crimen, por el material testimonial que dejó la propia víctima y por el recorrido judicial que terminó con una sentencia de 30 años. Cada 24 de junio, el aniversario vuelve a abrir preguntas sobre los hechos previos, las amenazas denunciadas y el peso simbólico de un expediente que no se ha extinguido del debate público.

Abencia Meza, con expresión seria y brazos cruzados, se presenta en una ilustración vibrante ante el Tribunal Constitucional del Perú, donde siete jueces están sentados en el estrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)