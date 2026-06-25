Lucciana Pérez vuelve a la arcilla sudamericana tras conquistar en Italia su primer título de la temporada 2026

Lucciana Pérez regresa a la competencia en Sudamérica. Crédito: Instagram Lucciana Pérez.

El tenis sudamericano se prepara para recibir nuevamente a una de sus proyecciones más importantes. Lucciana Pérez, tras una destacada e intensa gira por territorio italiano, pegará la vuelta a la región para afrontar una exigente serie de torneos sobre polvo de ladrillo. La jugadora llega con el impulso anímico de haber levantado su primer trofeo del año en Europa, consolidando un proceso de maduración que combina la alta competencia con su exigente vida académica en Norteamérica.

El calendario para la tenista de cara a los meses de julio y agosto ya está completamente definido. Pérez iniciará su travesía en las canchas brasileñas, disputando el W35 de Sao Paulo y, posteriormente, el exigente W75 de Vacaria. Tras su paso por tierras amazónicas, la acción se trasladará a Argentina, donde medirá fuerzas en los torneos W35 de Pergamino y W35 de Chacabuco. Serán cuatro semanas consecutivas de altísimo nivel y desgaste físico.

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Esta planificación estratégica no es casualidad. El cuerpo técnico de la atleta priorizó el descanso y la puesta a punto, otorgándole dos semanas completas de entrenamiento previo para resistir la seguidilla de partidos que se avecinan en Sudamérica. La decisión de volver al continente también respondió a la necesidad de evitar la saturación: si el equipo de Lucciana se hubiese decantado por continuar una semana más en el ‘Viejo Continente’, la jugadora habría encadenado la alarmante cifra de ocho torneos en apenas nueve semanas, un ritmo que ponía en riesgo su físico.

Los torneos que disputará Lucciana Pérez en su vuelta a Sudamérica. Crédito: Instagram El Saber del Deporte.

El regreso a suelo paulista, además, trae consigo recuerdos inmejorables para la jugadora. Cabe destacar que, durante la temporada pasada, Pérez brilló con luz propia en el W35 de Sao Paulo, escenario donde demostró toda su categoría al consagrarse campeona absoluta tanto en la modalidad de individuales como en la de dobles. Volver a esta plaza representa una oportunidad de oro para defender puntos y revalidar el buen tenis que suele desplegar en la arcilla brasileña.

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El paso de Lucciana Pérez por Italia

El trayecto de ‘Lu’ en el circuito profesional europeo durante este 2026 arrancó con fuerza en San Gregorio, marcando su estreno de la temporada tras culminar un año de ensueño en el tenis universitario de los Estados Unidos. En el circuito norteamericano, cabe recordar, fue galardonada de forma unánime como la mejor jugadora de todo el curso gracias a sus espectaculares registros de victorias.

En su primera semana en San Gregorio, la tenista avanzó con paso firme hasta la gran final de singles. En el partido definitivo, protagonizó una dramática batalla ante la experimentada argentina Nadia Podoroska, quien finalmente le arrebató el título en un emocionante tie-break. En esa misma competición, la jugadora demostró su versatilidad al alcanzar las semifinales en el cuadro de dobles.

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Lucciana Pérez ha conseguido su primer título del año y el sexto de su carrera en la modalidad de dobles. Su paso por San Gregorio I y II fue notable. Crédito: X ATPerú.

La revancha no tardaría en llegar. A la semana siguiente, en el mismo complejo italiano, Pérez escaló hasta las semifinales individuales, dejando en el camino e imponiéndose en los cuartos de final a la propia Podoroska. Aunque cayó en semis ante la letona Zeltina, la gran alegría del viaje llegó en el torneo de dobles: haciendo una dupla impecable con la local Miriana Tona, Lucciana alzó el título de campeona, sumando su primera gran alegría de la temporada. Finalmente, cerró su gira en Tarvisio, donde sufrió el desgaste acumulado y quedó eliminada en la primera ronda frente a la eslovaca Radka Zelníčková.

Tras cumplir con las exigentes paradas en Brasil y Argentina, la jugadora regresará a Estados Unidos para retomar sus estudios universitarios. No obstante, el camino hacia el futuro ya está trazado: es una decisión completamente tomada que, una vez que obtenga su título profesional académico, se dedicará de forma exclusiva al circuito de la WTA, volcando todo su talento en el tenis profesional, su gran pasión.

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