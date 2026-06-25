Ignacio Buse se reencontrará con la tierra batida tras Wimbledon 2026: competirá en Kitzbühel y defenderá puntos en Gstaad

Ignacio Buse defenderá puntos importantes este 2026 en Gstaad. Crédito: EFE/Miquel Borrás.

Ignacio Buse afronta días decisivos en una temporada que no ha dejado de ofrecerle nuevos desafíos. Antes de enfocarse plenamente en Wimbledon 2026, el tenista peruano ya tiene definido gran parte de su calendario para las semanas posteriores al Grand Slam londinense. Una vez concluida su participación sobre césped, el actual número 34 del ranking ATP volverá a la tierra batida, superficie donde ha mostrado su mejor versión y en la que ha construido buena parte de sus éxitos como profesional.

La transición no será menor. Después de varias semanas de adaptación al césped, Buse regresará a un entorno mucho más familiar para él. Allí buscará consolidar su crecimiento dentro del circuito ATP y, al mismo tiempo, defender una importante cantidad de puntos obtenidos durante la temporada pasada.

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Su primera parada tras Wimbledon será el ATP 250 de Gstaad, en Suiza, torneo programado para la semana del 13 de julio. La cita tiene una relevancia especial para el peruano, ya que fue precisamente en las montañas suizas donde firmó una de las actuaciones más destacadas de su carrera en 2025.

El tenista peruano derrotó 2-1 a Kamil Majchrzak, top 100 mundial, y se colocó entre los ocho mejores del torneo suizo. (Video: Tennis TV)

En aquella edición, Buse sorprendió al circuito al alcanzar las semifinales, resultado que representó hasta ese momento su mejor desempeño en un torneo ATP. Gracias a esa campaña acumuló 113 puntos para el ranking, una cifra que ahora deberá defender para mantener su posición entre los mejores jugadores del mundo.

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Una semana más tarde, el peruano continuará su gira europea en el ATP 250 de Kitzbühel, en Austria. El certamen también se disputa sobre tierra batida y suele reunir a varios especialistas de la superficie, por lo que será una nueva oportunidad para medir su evolución y seguir sumando experiencia en el máximo nivel.

El regreso al polvo de ladrillo llega en un momento oportuno para Buse. Si bien ha mostrado avances importantes sobre césped, la tierra sigue siendo el escenario donde mejor se expresan sus principales virtudes: consistencia desde el fondo de la cancha, movilidad, intensidad física y capacidad para construir puntos largos.

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Ignacio Buse durante su participación en el ATP 250 de Mallorca 2026. Crédito: Mallorca Championships

Dos octavos de final en césped

Más allá de los resultados que consiga en Wimbledon, la gira sobre césped ya puede considerarse positiva para el peruano. En una superficie históricamente compleja para los tenistas sudamericanos, Buse logró alcanzar los octavos de final tanto en el ATP 500 de Queen’s como en el ATP 250 de Mallorca.

Los resultados reflejan una adaptación más rápida de la esperada. Durante las últimas semanas, el propio jugador reconoció sentirse cada vez más cómodo sobre hierba, una superficie que exige movimientos distintos, puntos más cortos y una agresividad constante.

La victoria sobre Marcos Giron en Queen’s representó su primer triunfo oficial en césped, mientras que el resonante éxito frente a Stéfanos Tsitsipás en Mallorca confirmó que podía trasladar parte de su tenis a condiciones muy diferentes a las habituales.

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Así fue el punto decisivo de Nacho Buse que le dio el triunfo ante Tsitsipas. Disney

Ahora, el desafío pasa por extraer conclusiones de esa experiencia y trasladarlas a Wimbledon, el torneo más prestigioso del mundo sobre esta superficie. Allí buscará seguir creciendo como jugador y demostrar que puede competir frente a los mejores en cualquier escenario.

¿Cuándo debuta en Wimbledon 2026?

Wimbledon 2026 comenzará oficialmente el lunes 29 de junio y se extenderá hasta el domingo 12 de julio en las instalaciones del All England Lawn Tennis and Croquet Club, en Londres.

Será una edición especial para Ignacio Buse. Además de disputar por primera vez el cuadro principal del torneo londinense como jugador consolidado dentro de la élite, también lo hará como cabeza de serie, un hecho histórico para el tenis peruano. No había un representante nacional sembrado en un Grand Slam desde hacía 22 años.

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El debut del peruano quedará definido este viernes 26 de junio, fecha en la que se realizará el sorteo oficial del cuadro principal. Allí conocerá a su rival, así como el día y horario exacto de su estreno.

Ignacio Buse competirá por primera vez en el cuadro principal de Wimbledon 2026. Crédito: Mallorca Championships

Aunque todavía no se conocen los emparejamientos, la organización ya confirmó que los partidos correspondientes a la primera ronda se disputarán entre el lunes 29 y el martes 30 de junio. Con la confianza reforzada por su desempeño en Queen’s y Mallorca, Buse llegará a la ‘Catedral del tenis’ dispuesto a seguir escribiendo páginas importantes para el deporte peruano.

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