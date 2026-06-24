Roberto Sánchez evitar culpar a su exaliado Antauro Humala por su derrota: “Tenemos otra evaluación”

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó este miércoles atribuir su reciente derrota electoral a su antiguo aliado, el jefe etnocacerista Antauro Humala, quien lo acompañó hasta el término de la primera vuelta del pasado 12 y 13 de abril.
Durante una entrevista en la radio Exitosa, el periodista Nicolás Lúcar le preguntó si la falta de distancia respecto a las propuestas radicales de Humala, como un eventual conflicto con Chile, influyeron en su derrota frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
“Es una mirada de un balance político tuyo que yo respeto. Evidentemente, después de la guerra todos somos generales, pero respetamos los puntos de vista. Nosotros tenemos otra evaluación, pero respetamos”, afirmó.
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Seguidamente, sostuvo que, más allá de su posición, “nueve millones de peruanos han dicho que no quieren a Keiko” en 16 regiones y “más de mil quinientos distritos”, por lo que consideró que “el proceso tiene que ser prístino, claro, inobjetable”.
De esa manera, se refirió a la intención de apelar la resolución del jurado electoral que rechazó la solicitud de anular la votación en el exterior, lo que podría revertir los resultados y darle el triunfo sobre Fujimori, quien lidera el conteo de la segunda vuelta.
“Nosotros tenemos la duda en base precisamente a la modificatoria de esta reglamentación del proceso electoral. Y tenemos el derecho a pensar que eso ha sido orientado precisamente para no respetar la legalidad de este proceso”, explicó.
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“Ellos (en referencia a los organismos electorales) tienen que demostrar ahora, por eso nosotros hemos invocado en base a la atribución, porque eso no es ilegal y queremos que se resuelva en base a esa ley”, añadió.
Juntos por el Perú ha denunciado, sin aportar pruebas, que existe “un fraude en desarrollo” y anticipó que no reconocerá como presidenta a su rival, quien lo supera por 43.000 votos en la segunda vuelta presidencial.
Argumentó su pedido de anular la votación en el exterior por considerar que la norma electoral se modificó para la segunda vuelta y la protección de los votos hasta su llegada a Lima, lo que, según él, revertiría los resultados y le daría la victoria, al haber sido el más votado en el territorio nacional.
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Sin embargo, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedente la solicitud de Sánchez por haberse presentado fuera de plazo y sin el pago de la tasa electoral, lo que incumplió la normativa vigente.
“No podríamos decir fraude en mesa. No, hemos dicho: esta voluntad nos parece que es una voluntad de fraude en desarrollo. Se puede consumar. Nosotros queremos que todas las instituciones, todo el Perú, mire esta acción y se decida como corresponde”, concluyó Sánchez.
Humala, su exsocio, salió de prisión en 2022 tras cumplir una condena de 19 años de cárcel por el Andahuaylazo, una sublevación militar que dirigió contra el entonces gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en la que tomó una comisaría de la ciudad andina de Andahuaylas, con el resultado de cuatro policías muertos en acciones que él achaca al Estado.
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