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Sergio Peña se plantea volver a la selección peruana, aunque dependerá de la evaluación de Mano Menezes: “Es lo más importante”

El nuevo proceso anima al mediocentro nacional a esforzarse en la búsqueda de un club extranjero de nivel con el firme propósito de regresar a la ‘bicolor’ para el inicio de las Eliminatorias CONMEBOL 2030

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Sergio Peña se ha trazado una meta inmediata: volver a la selección peruana. La evaluación final dependerá de Mano Menezes. - Crédito: FPF
Sergio Peña se ha trazado una meta inmediata: volver a la selección peruana. La evaluación final dependerá de Mano Menezes. - Crédito: FPF

Sergio Peña se ha trazado una meta inmediata. Claro que será difícil, pero no imposible. El mediocentro nacional, actualmente en situación libre de mercado tras su paso declinante por el desconocido Sakaryaspor, ha compartido una mirada muy ambiciosa relacionada a su futuro con la selección peruana. Quiere volver, pero no sabe cuáles serán los plazos. Su primer paso, eso sí, será encontrar un club pronto.

Estoy abierto a cualquier país a seguir compitiendo y en algún momento volver a la selección, que es lo más importante para todos. Tengo 30 años y considero que hace menos de un año estuve y no lo descarto. Dependerá del nuevo técnico, mi rendimiento en mi equipo y en la liga en la que esté. Hay que evaluar muchas cosas. La prioridad está afuera”, dijo en una entrevista con Flow TV.

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Sergio Peña - Segunda División de Turquía – Sakaryaspor – André Carrillo – Perú – deportes – 11 marzo
Sergio Peña celebrando una anotación con Perú al lado de André Carrillo. - Crédito: Difusión

La forma en cómo Mano Menezes ha dado inicio a su administración, entretanto, ha despertado mucho ánimo a Peña, quien ha resaltado su valentía y convicción para dar el cambio generacional, incluyendo a varios rostros nuevos que se postulan para las siguientes Clasificatorias Sudamericanas.

Pienso que la selección peruana está ahorita en un nuevo proceso, en una nueva era. La mayoría de jugadores son nuevos y jóvenes, merecen la oportunidad de estar. Los que no estamos es por algún motivo y se respeta. Todos son muy talentosos y se ha visto que están metiéndole ganas y profesionalismo para que el fútbol peruano siga creciendo”, sostuvo Sergio.

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Gran devoción por Cueva

Durante los años que Peña integró la ‘blanquirroja’, compartió vestuarios con varios futbolistas de una talla demasiado elevada, pero su admiración solo ha sido para Christian Cueva, por su magia innata con el balón en los pies.

“De los que puede ver, para mí es lo más top. Le tengo mucho respeto, porque sé que es el más talentoso con el que compartí. No necesita entrenar para hacer un partido de diez puntos. El Choloes talento puro”, dijo.

Sergio Peña y Christian Cueva fueron las figuras en el Perú vs Chile camino a Qatar 2022.
Sergio Peña y Christian Cueva fueron las figuras en el Perú vs Chile camino a Qatar 2022 - Crédito: AFP

“Si mañana lo convocas a un partido de la selección, no sabría decirte si lo hará bien o mal, pero si se levanta motivado te puede hacer un partido de diez puntos en el estado en el que esté”, añadió Peña.

Para Peña, definitivamente, fue honor ser compañero de Cueva: “Yo lo disfruté mucho, porque me tocó jugar con él en las Eliminatorias del Mundial, en la Copa América y en la siguiente Clasificatoria”.

Peña, de significativo a insustancial

Hubo una época, ya muy lejana, en la que Sergio Peña perteneció a la sección de promesas de Perú. Cuajado en el exterior, regresó hecho una realidad y fue ganándose un lugar en la consideración de la selección nacional, que por aquel entonces se encontraba bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca.

Si bien apareció con ciertos fogonazos en las Clasificatorias para Rusia 2018 —quedando recortado de la lista final para disputar la Copa del Mundo por una decisión netamente táctica del ‘Tigre’— su consolidación total llegó en las Eliminatorias de Qatar 2022, con un rendimiento significativo.

Sergio Peña se defendió de insultos y lanzó dura indirecta a los que rechazan jugar por Perú.
Sergio Peña fue uno de los organizadores del juego de la selección peruana. - Crédito: FPF

Peña hizo oídos sordos a las críticas y se puso a jugar con una naturalidad pasmosa como el organizador de la selección peruana, ofreciendo actuaciones loables abrochadas, incluso, con puntuales goles. Sin embargo, su principal problema fue la intermitencia y ello devino en la resistencia de la afición.

Actualmente, Sergio ha quedado reducido totalmente en los planes de la ‘bicolor’, aunque no se descarta que vuelva a entrar en la órbita, siempre y cuando demuestre que está a la altura de las nuevas exigencias que ha impuesto Mano Menezes en la parcela técnica.

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