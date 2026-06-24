JNE: “En las próximas horas” iniciarán las proclamaciones de los resultados de la segunda vuelta

Miembros de un Jurado Electoral Especial revisan las papeletas de votación en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mientras el candidato presidencial izquierdista de Perú, Roberto Sánchez, dice que no reconocerá el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, alegando fraude, mientras su rival conservadora Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja, en Lima, Perú, el 23 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, anunció que “en las próximas horas” iniciarán las proclamaciones de los resultados de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

En conferencia de prensa, Clavijo precisó que primero se darán las proclamaciones descentralizadas de resultados, que están a cargo de los distintos Jurados Electorales Especiales. Una vez que culmine ello, el Pleno del JNE procederá a realizar la proclamación general.

“En las próximas horas ya los Jurados Electorales Especiales van a iniciar la programación de sus proclamaciones descentralizadas. Inmediatamente culminen los jurados electorales especiales de etapa, pasaremos nosotros a la proclamación centralizada”, declaró.

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La secretaria general del tribunal electoral también se pronunció sobre la demanda amparo admitida por el Poder Judicial con la que se busca suspender la proclamación de Keiko Fujimori como ganadora de la segunda vuelta.

“Nosotros seguimos trabajando en el marco del cronograma electoral. Nosotros tenemos la claridad del amparo constitucional que tenemos de ser el supremo organismo electoral que tiene en instancia jurisdiccional la última palabra. Es decir, que nosotros continuaremos trabajando por el mandato constitucional que tenemos de cumplir con el cronograma”, dijo Clavijo.

Conservative Keiko Fujimori waves to the media outside her home after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Roberto Sánchez fraudista

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, declaró en conferencia de prensa que su partido no reconocerá el gobierno de Keiko Fujimori si el JNE no resuelve el pedido de nulidad presentado por su agrupación. Calificó la situación como un “fraude en desarrollo” y no aportó pruebas en respaldo de esa afirmación.

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La impugnación de JP cuestiona la resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que, a solicitud de la Cancillería, eliminó para la segunda vuelta la obligatoriedad del escaneo y digitalización de las actas del voto en el exterior. Ese requisito sí rigió en la primera vuelta del 12 de abril. La ONPE justificó el cambio en las fallas técnicas de esa jornada. JP solicitó la anulación de los votos emitidos en 119 oficinas consulares. El Jurado Electoral Especial (JEE) declaró improcedente ese pedido.

“Nadie puede cambiar las reglas de juego cuando ha empezado un partido de fútbol”, dijo Sánchez. “Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica, la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”.

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Sánchez convocó además a una movilización para el sábado en Lima y llamó a las regiones a sumarse. Incluyó en su discurso un pedido de libertad para el expresidente Pedro Castillo.

Por su parte, el canciller Carlos Pareja rechazó “categóricamente” la denuncia constitucional presentada por JP ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, que solicita juicio político en su contra. Pareja sostuvo que la Cancillería cumplió funciones logísticas y consulares, sin intervenir en el cómputo de votos. Keiko Fujimori calificó el recurso de nulidad como “un acto desesperado” y señaló que los abogados de JP no presentaron prueba alguna al ser requeridos.

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