Dónde ver Japón vs Suecia HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo F del Mundial 2026

Dónde ver Japón vs Suecia: canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa del Mundo 2026.

Suecia y Japón se enfrentarán en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, en un partido clave para definir la clasificación en el Grupo F. Ambas selecciones buscarán sumar una victoria decisiva. A continuación, los detalles para seguir la transmisión de este encuentro.

Horario de Japón vs Suecia por Mundial 2026

Este partido comenzará a las 18:00 horas de Perú, a las 1:00 horas de Suecia (del jueves 25 de junio) y a las 8:00 horas de Japón (del jueves 25 de junio). Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia, Estados Unidos, Venezuela y Chile; a las 20:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

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Dónde ver Japón vs Suecia por Mundial 2026

El choque entre Japón y Suecia será transmitido en Perú y el resto de Sudamérica a través de DirecTV. Los aficionados también podrán acceder a la transmisión mediante la plataforma digital DGO, compatible con diversos dispositivos.

Infobae Perú realizará una cobertura integral en su sitio web, incluyendo la previa, el seguimiento minuto a minuto, los goles, las incidencias y las declaraciones. Además, ofrecerá actualizaciones permanentes de la tabla de posiciones y los resultados de la jornada.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cómo llega Japón?

Japón llega a la tercera fecha del Grupo F tras una destacada actuación en sus dos primeros partidos del Mundial 2026. En el debut, el equipo asiático igualó 2-2 frente a Países Bajos en Dallas, en un encuentro donde remontó dos veces. Virgil van Dijk abrió el marcador para los neerlandeses, pero Keito Nakamura respondió de inmediato. Crysencio Summerville volvió a adelantar a los europeos, aunque Daichi Kamada selló el empate sobre el final.

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En su segunda presentación, Japón superó con claridad a Túnez por 4-0 en el Estadio Monterrey. Daichi Kamada abrió el marcador tras una jugada de Nakamura. Ayase Ueda amplió la ventaja con un remate de media distancia. En la segunda mitad, Junya Ito anotó el tercero y Ueda sentenció el resultado con un cabezazo. Con estos resultados, el elenco nipón llega al duelo ante Suecia con una sólida campaña y la posibilidad de asegurar su clasificación a la siguiente fase.

Mundial 2026 - Túnez 0 - Japón 4

¿Cómo llega Suecia?

Suecia afronta la tercera fecha del Grupo F tras una victoria contundente ante Túnez y una derrota amplia frente a Países Bajos. En su debut, el conjunto sueco superó a los africanos por 5-1, con goles de Yasin Ayari en dos ocasiones, Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg. Los europeos mostraron dominio desde el inicio y aprovecharon los errores defensivos del rival para sentenciar el partido.

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En la segunda jornada, Suecia cayó 5-1 ante Países Bajos en el Estadio Houston. El equipo neerlandés expuso las debilidades defensivas de los suecos y resolvió el encuentro con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo. La ‘azul y amarilla’ logró descontar, pero nunca encontró respuestas ante la superioridad del rival. Con estos resultados, el seleccionado escandinavo llega al duelo frente a Japón con un triunfo y una derrota, en busca de asegurar su clasificación en el grupo.

Así va la tabla de posiciones del Grupo F

Países Bajos y Japón comparten el primer puesto del Grupo F con 4 puntos, Suecia se ubica en el tercer lugar con 3 unidades y Túnez ocupa la última posición sin puntos. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros accederán a la siguiente ronda del torneo.

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