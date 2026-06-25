Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 25 de junio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) emitió un reporte sísmico sobre un movimiento telúrico registrado el 24 de junio de 2026 en la región Ucayali. El evento, identificado bajo el código IGP/CENSIS/RS 2026-0377, ocurrió a las 11:25 de la mañana y fue percibido por la población de Pucallpa, generando atención entre los habitantes debido a su magnitud e intensidad.
El sismo alcanzó una magnitud de 4.9 y tuvo una profundidad de 154 kilómetros, con un epicentro situado a 18 kilómetros al norte de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo. Según el informe del IGP, la intensidad registrada en Pucallpa fue de nivel III, lo que indica que el movimiento fue sentido por algunas personas en interiores, pero no causó daños materiales.
Respuesta institucional y monitoreo permanente
El IGP subrayó que la vigilancia de la sismicidad nacional permite identificar patrones y brindar información confiable sobre la actividad telúrica. La institución recomienda a la población informarse a través de canales oficiales y no difundir rumores que puedan generar confusión o alarma. El reporte más reciente, identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0370, corresponde al temblor del 20 de junio en la región de Tumbes, el cual no derivó en emergencias.
La labor del organismo se ha consolidado como un pilar en la gestión del riesgo de desastres, gracias al despliegue de equipos técnicos y científicos en todo el país. Los registros actualizados y la emisión continua de alertas constituyen herramientas clave para la prevención y la protección de la ciudadanía frente a los sismos.
¿Qué hacer ante un sismo?
Ante un sismo, lo primordial es mantener la calma y actuar con rapidez siguiendo las recomendaciones de los organismos de emergencia. Se aconseja buscar zonas seguras dentro de la vivienda, como columnas estructurales, bajo marcos de puertas reforzadas o junto a muebles sólidos que puedan proteger de la caída de objetos. Es conveniente alejarse de ventanas, espejos y elementos que puedan desprenderse. Si la persona se encuentra en la calle, debe ubicar un espacio abierto, lejos de postes, cables eléctricos y edificaciones susceptibles de colapso.
Durante el movimiento, no se recomienda utilizar ascensores ni bajar corriendo por las escaleras, ya que estas zonas pueden ser peligrosas en medio de un temblor. Si se está manejando un vehículo, se debe detener en un lugar seguro, evitando puentes y túneles. Tras el sismo, es fundamental revisar posibles fugas de gas, agua o electricidad y reportar cualquier daño estructural a las autoridades. Mantener la comunicación con familiares y estar informado a través de fuentes oficiales contribuye a una respuesta eficaz ante la emergencia.
¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?
La mochila de emergencia es un recurso esencial para enfrentar las primeras horas posteriores a un sismo. Debe contener agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil a pilas, pilas adicionales y un botiquín de primeros auxilios. También es indispensable incluir copias de documentos importantes, dinero en efectivo, silbato para pedir ayuda y una manta térmica. El objetivo es garantizar autonomía y seguridad mientras se espera asistencia o se logra una evacuación segura.
La inclusión de mascarillas, alcohol en gel y toallas húmedas resulta relevante ante escenarios donde la higiene personal cobra especial importancia. No deben faltar medicamentos de uso regular de cada miembro de la familia, así como artículos de higiene básica y un cargador portátil para dispositivos móviles. Se recomienda revisar y actualizar el contenido de la mochila cada seis meses, asegurando el buen estado de los productos y adaptándolo a las necesidades particulares del hogar.
¿Es importante el desarrollo de simulacros?
El desarrollo de simulacros constituye una herramienta clave para fortalecer la preparación ciudadana frente a los sismos. Estas prácticas permiten que la población reconozca rutas de evacuación, zonas seguras y procedimientos adecuados durante una emergencia. La participación activa en simulacros fomenta la coordinación entre vecinos, instituciones educativas y centros de trabajo, lo que incrementa las probabilidades de una respuesta ordenada y eficiente ante un movimiento telúrico.
Además, los simulacros ayudan a identificar falencias en los planes de contingencia y a corregir errores antes de una situación real. La repetición periódica de estos ejercicios favorece la memorización de acciones críticas, lo que puede marcar la diferencia en momentos de crisis. Las autoridades recomiendan que los simulacros sean parte integral de la cultura de prevención, involucrando a todos los integrantes del hogar o la comunidad para asegurar una mayor resiliencia frente a los desastres naturales.
El contexto sísmico peruano y la cultura de prevención
La ubicación de Perú dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico expone a su territorio a una actividad sísmica constante. El país experimenta movimientos de magnitudes variables, algunos apenas perceptibles y otros que pueden adquirir mayor relevancia según la intensidad y la cercanía a zonas habitadas. El conocimiento de las características geológicas locales y la preparación adecuada son factores determinantes para reducir los riesgos asociados a los sismos.
En este escenario, el fomento de una cultura de prevención ha sido una de las prioridades de las autoridades. El IGP insiste en la necesidad de que la población conozca las medidas de autoprotección y los protocolos de evacuación, así como la importancia de contar con una mochila de emergencia y participar en simulacros organizados regularmente.
Recomendaciones para la población ante un sismo
Ante la ocurrencia de un sismo, la principal recomendación es mantener la calma y ubicar una zona segura dentro del hogar o el lugar de trabajo. Se sugiere alejarse de ventanas, elementos colgantes y paredes de vidrio, y proteger la cabeza con los brazos o con objetos resistentes. Al finalizar el movimiento, es fundamental revisar posibles daños estructurales y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.
El IGP recuerda que la información oficial es el mejor recurso para conocer la magnitud y las características de los eventos telúricos. Además, recomienda preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes y medicamentos de uso regular. Esta preparación permite afrontar las primeras horas tras un sismo hasta la llegada de ayuda.
Importancia del monitoreo científico y la educación sísmica
La vigilancia constante a través de equipos sismológicos instalados en diferentes regiones ha permitido al IGP proporcionar reportes actualizados y precisos. Esta labor contribuye no solo a la información inmediata, sino también al análisis de tendencias y patrones que pueden servir para mejorar la gestión del riesgo en el futuro.
La educación sísmica es considerada un componente esencial en la reducción del impacto de los movimientos telúricos. Las campañas informativas y los programas de capacitación impulsados por las autoridades han tenido como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención. La participación activa de la comunidad en simulacros y talleres fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias reales.
Último sismo
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.9 ocurrido a las 11:25 de la mañana del 24 de junio de 2026.
El evento tuvo una profundidad de 154 kilómetros y su epicentro se localizó a 18 kilómetros al norte de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. La intensidad alcanzó el nivel III en Pucallpa, según el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0377.