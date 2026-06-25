Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 25 de junio de 2026

Un mapa físico-político conceptual resalta la costa peruana, la Placa de Nazca y el Cinturón de Fuego del Pacífico, con el logo del IGP y la fecha 25 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) emitió un reporte sísmico sobre un movimiento telúrico registrado el 24 de junio de 2026 en la región Ucayali. El evento, identificado bajo el código IGP/CENSIS/RS 2026-0377, ocurrió a las 11:25 de la mañana y fue percibido por la población de Pucallpa, generando atención entre los habitantes debido a su magnitud e intensidad.

El sismo alcanzó una magnitud de 4.9 y tuvo una profundidad de 154 kilómetros, con un epicentro situado a 18 kilómetros al norte de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo. Según el informe del IGP, la intensidad registrada en Pucallpa fue de nivel III, lo que indica que el movimiento fue sentido por algunas personas en interiores, pero no causó daños materiales.

Expertos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean la actividad sísmica en una sala de control moderna, con pantallas mostrando mapas del territorio peruano y zonas de alerta roja en Arequipa, Lima y Pasco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respuesta institucional y monitoreo permanente

El IGP subrayó que la vigilancia de la sismicidad nacional permite identificar patrones y brindar información confiable sobre la actividad telúrica. La institución recomienda a la población informarse a través de canales oficiales y no difundir rumores que puedan generar confusión o alarma. El reporte más reciente, identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0370, corresponde al temblor del 20 de junio en la región de Tumbes, el cual no derivó en emergencias.

La labor del organismo se ha consolidado como un pilar en la gestión del riesgo de desastres, gracias al despliegue de equipos técnicos y científicos en todo el país. Los registros actualizados y la emisión continua de alertas constituyen herramientas clave para la prevención y la protección de la ciudadanía frente a los sismos.