Shirley Arica revela la traición de Gabriela Herrera cuando eran mejores amigas: “Llegó con mi ex, no priorizó nuestra amistad”

La modelo contó que atravesaba un cuadro de depresión cuando Gabriela Herrera insistió en sacarla de casa para compartir una salida. Sin embargo, a último momento canceló el encuentro y terminó reuniéndose con el exnovio de Shirley. YouTube/ SMQD.

Durante una de las recientes emisiones de La Granja, Shirley Arica sorprendió al revelar uno de los episodios más dolorosos que vivió junto a Gabriela Herrera, quien durante mucho tiempo fue considerada una de sus amigas más cercanas.

La llamada ‘Chica realidad’ abrió su corazón y contó una historia que, según confesó, marcó para siempre la relación que mantenía con la bailarina. Lo que comenzó como un gesto de apoyo en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida terminó convirtiéndose en una profunda decepción que hasta hoy recuerda con tristeza.

Según relató Shirley, todo ocurrió cuando atravesaba un complicado cuadro emocional. La modelo confesó que se encontraba luchando contra una fuerte depresión, una situación que la mantenía encerrada en casa y sin ganas de realizar ninguna actividad social. Fue precisamente en ese contexto cuando Gabriela Herrera apareció para animarla y convencerla de salir.

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Shirley Arica rompe su silencio sobre Gabriela Herrera: “No priorizó nuestra amistad”. Captura: SMQD.

Gabriela Herrera insistió para que Shirley saliera de casa

De acuerdo con el relato de Shirley Arica, ella no tenía intención alguna de salir ese día. Sin embargo, Gabriela insistió varias veces porque quería verla y ayudarla a distraerse. La modelo recordó que su entonces amiga no aceptaba una negativa y continuó animándola para compartir un momento juntas.

“Me dijo: ‘No, pero vamos, levántate de tu cama, vamos a comer algo rico’”, recordó Shirley. La insistencia fue tal que finalmente decidió hacer un esfuerzo por ella. “Le dije: ‘Escúchame, yo me voy a cambiar y me voy a alistar para… o sea, por ti. Nada más que por ti’”, relató.

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Shirley Arica rompe su silencio sobre Gabriela Herrera: “No priorizó nuestra amistad”. Captura: SMQD.

La confesión dejó en evidencia el delicado momento emocional que atravesaba. Shirley aseguró que no tenía fuerzas para salir ni para socializar, pero aceptó porque consideraba que Gabriela era una persona importante en su vida y valoraba su preocupación. Con la salida confirmada, la modelo se encargó incluso de realizar la reserva en el restaurante donde ambas pensaban reunirse.

Shirley Arica rompe su silencio sobre Gabriela Herrera: “No priorizó nuestra amistad”. Captura: SMQD.

La inesperada cancelación que despertó las sospechas de Shirley Arica

Cuando Shirley ya se encontraba lista para salir, recibió un mensaje que la dejó desconcertada. A último momento, Gabriela Herrera canceló la reunión. La respuesta fue breve y aparentemente simple. “Ay, amiga, yo ya no voy”, le comunicó.

Aunque en un primer momento pensó que podía tratarse de un cambio de planes o algún inconveniente de último minuto, lo que descubrió después terminó afectándola profundamente.

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La situación tomó un giro inesperado cuando recibió una llamada del propietario del restaurante donde había realizado la reserva. Según contó Shirley, aquella comunicación fue la que terminó revelándole una verdad que jamás imaginó.

Shirley Arica rompe su silencio sobre Gabriela Herrera: “No priorizó nuestra amistad”. Captura: SMQD.

El dueño del restaurante le reveló una verdad que no esperaba

La llamada del encargado del local tenía un propósito simple: confirmar si Shirley asistiría o no a la reserva. Sin embargo, durante la conversación, salió a la luz una información que la dejó completamente sorprendida. Gabriela sí había acudido al restaurante.

Pero no estaba sola. La bailarina había llegado acompañada por el exnovio de Shirley y por una nueva persona con la que estaba saliendo. Aquella revelación cayó como un balde de agua fría sobre la modelo.

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Lo que más le dolió no fue únicamente la presencia de su expareja, sino el hecho de que Gabriela hubiese insistido durante horas para convencerla de salir, para luego cancelar y encontrarse con personas relacionadas directamente con su pasado sentimental. La situación terminó afectándola profundamente debido al estado emocional en el que se encontraba en ese momento.

Shirley Arica rompe su silencio sobre Gabriela Herrera: “No priorizó nuestra amistad”. Captura: SMQD.

“Me puse a llorar”: la reacción de Shirley tras enterarse de lo ocurrido

Durante su relato, Shirley dejó entrever el impacto emocional que tuvo aquella situación. La modelo recordó que estaba atravesando un momento extremadamente vulnerable y que enterarse de lo ocurrido fue devastador. Según explicó, sintió que la confianza depositada en Gabriela había sido traicionada.

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La decepción fue tan grande que no pudo contener las lágrimas. Aunque el tiempo ha pasado y ambas lograron conversar posteriormente sobre lo sucedido, Shirley reconoce que ese episodio cambió para siempre la manera en que veía su amistad.

La experiencia se convirtió en una lección que la llevó a replantearse el significado de la lealtad y el lugar que ocupan los verdaderos amigos durante los momentos más difíciles.

Shirley Arica rompe su silencio sobre Gabriela Herrera: “No priorizó nuestra amistad”. Captura: SMQD.

Shirley Arica cuestiona la lealtad de Gabriela Herrera

Con el paso de los años, Shirley asegura que intentó comprender la situación desde diferentes perspectivas. Incluso admitió que no tenía problemas con que Gabriela conociera o frecuentara personas relacionadas con su expareja. Sin embargo, considera que existían prioridades que debieron respetarse.

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Shirley Arica rompe su silencio sobre Gabriela Herrera: “No priorizó nuestra amistad”. Captura: SMQD.

Durante su reflexión, explicó que lo que realmente la hirió fue sentir que su amistad quedó en segundo plano frente a personas que recién estaban ingresando en la vida de Gabriela.

“Yo puedo entender que tú estés saliendo con el amigo de mi ex… pero ¿Cómo no te vas a saber partir en dos y no priorizas nuestra amistad, que son personas que tú recién conoces y las conoces por mí?”, expresó con firmeza.

Shirley Arica rompe su silencio sobre Gabriela Herrera: “No priorizó nuestra amistad”. Captura: SMQD.

Gabriela Herrera y Shirley Arica lograron hablar del tema años después

La modelo también reveló que, con el paso del tiempo, ambas tuvieron la oportunidad de conversar sobre lo ocurrido. Según explicó, el tema salió nuevamente a la luz durante su participación en La Granja, donde finalmente pudieron intercambiar opiniones y expresar sus puntos de vista.

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Incluso hubo espacio para las disculpas. Sin embargo, Shirley dejó claro que entender una situación y perdonarla no necesariamente significa olvidarla. La experiencia permaneció grabada en su memoria porque ocurrió en uno de los momentos más vulnerables de su vida.

Cuando más necesitaba apoyo emocional, sintió que una persona importante para ella tomó una decisión que terminó lastimándola profundamente.

Shirley Arica rompe su silencio sobre Gabriela Herrera: “No priorizó nuestra amistad”. Captura: SMQD.