Prófugo Vladimir Cerrón arremete contra Roberto Sánchez y sus marchas: “Buscan extender la victimización para el 2031”

El político peruano Vladimir Cerrón publica un mensaje en la red social X sobre una marcha política y los resultados electorales, acompañado de una fotografía suya.

Vladimir Cerrón, dirigente de Perú Libre y actual prófugo de la justicia, emitió un mensaje en su cuenta de X en el que calificó las recientes movilizaciones convocadas por Roberto Sánchez como parte de una estrategia de victimización con miras al año 2031. En su publicación, Cerrón afirmó: “Buscan extender la victimización para el 2031”, en alusión directa a las manifestaciones organizadas por el exministro y líder político.

La declaración de Cerrón surge en medio de una nueva convocatoria a marchas en Lima impulsadas por Sánchez y agrupaciones que rechazan los resultados de las últimas elecciones presidenciales. La tensión política ha ido en aumento tras la proclamación de la virtual ganadora, generando un clima de incertidumbre y movilización social.

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Fotografía de archivo del candidato izquierdista a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez. EFE/Paolo Aguilar

La postura de Vladimir Cerrón ante la coyuntura electoral

El pronunciamiento de Vladimir Cerrón surge en un contexto de alta polarización y desconfianza en el sistema electoral peruano. Sánchez, exministro y principal convocante de las protestas, sostiene que existen elementos suficientes para cuestionar los resultados que darían la victoria a Keiko Fujimori. A través de mensajes en redes sociales y declaraciones públicas, Sánchez ha llamado a la movilización pacífica como mecanismo de presión y visibilización de sus demandas.

En su publicación, Cerrón no mencionó directamente a Sánchez, pero la referencia a la “victimización” remite a la estrategia discursiva que la oposición ha desplegado desde el cierre de los comicios. El líder de Perú Libre considera que el objetivo de estas movilizaciones no es solo disputar el resultado inmediato, sino también construir una narrativa que permita a Sánchez y su entorno mantener relevancia política con vistas a la próxima década.

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Las movilizaciones y el reclamo por los resultados electorales

Las marchas impulsadas por Roberto Sánchez han tenido como eje central la denuncia del presunto fraude y la defensa del voto popular. Desde la semana pasada, cientos de ciudadanos salieron a las calles de Lima y otras ciudades, exigiendo que se revisen actas y se anulen votos del exterior, lo que podría revertir la tendencia a favor de Keiko Fujimori. Sánchez, en sus declaraciones, ha insistido en que no reconocerá un gobierno surgido de un proceso que considera ilegítimo.

Peru's presidential candidate Roberto Sanchez poses during a meeting with the media as Peru's electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between Sanchez and candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru June 18, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El discurso opositor se apoya en la supuesta existencia de una persecución política y judicial contra líderes sociales y figuras de la izquierda, argumento que también ha sido utilizado para convocar a nuevas jornadas de protesta. Las movilizaciones han contado con el respaldo de organizaciones sociales y colectivos que comparten la preocupación por la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.

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Estrategia política y proyección a largo plazo

La afirmación de Vladimir Cerrón sobre la “extensión de la victimización” apunta a una lectura estratégica de la coyuntura. Según el dirigente prófugo, los sectores que hoy protestan buscan instalar la idea de una supuesta injusticia, no solo como herramienta coyuntural, sino como fundamento para consolidar un liderazgo opositor que trascienda el resultado inmediato.

La reñida contienda electoral en Perú se ilustra con un gráfico de barras, donde una lupa amplifica la mínima ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en el recuento de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque plantea que la protesta no se agota en la contienda actual, sino que funciona como plataforma para la construcción de una alternativa política de cara a las elecciones de 2031. Cerrón, desde la clandestinidad, advierte que el relato de la victimización podría ser utilizado durante los próximos años como argumento central para movilizar bases y mantener cohesión en torno a figuras como Sánchez.

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La reacción del entorno de Sánchez y el impacto en la agenda pública

En respuesta a las críticas, el entorno de Roberto Sánchez ha reiterado su compromiso con la defensa de la democracia y la transparencia electoral. Sostienen que las marchas son expresión legítima de una ciudadanía que se siente vulnerada en su derecho al voto y que rechaza la imposición de un resultado considerado fraudulento.

Marcha nacional en Perú ante posible proclamación de Keiko Fujimori | Foto: Facebook de Roberto Sánchez

El debate en torno a estas movilizaciones ha ocupado un lugar central en la agenda pública y ha evidenciado la fractura entre los principales actores políticos del país. La confrontación discursiva se ha trasladado a las redes sociales, donde el cruce de mensajes entre dirigentes ha intensificado la polarización y la incertidumbre sobre el desenlace del proceso electoral.

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Escenario futuro y persistencia de la movilización social

Mientras tanto, las organizaciones convocantes anunciaron que mantendrán su calendario de protestas hasta que se garantice una revisión exhaustiva de los resultados y se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. La persistencia de la movilización social sugiere que el conflicto político podría extenderse más allá de la proclamación oficial, impactando en la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

Peru's left-wing presidential candidate Roberto Sanchez gestures as he greets his supporters during a protest, after he alleged irregularities at the electoral authority, in Lima, Peru, June 19, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El mensaje de Vladimir Cerrón refleja la disputa por el control del relato político en un contexto de alta volatilidad, en el que cada declaración y cada marcha contribuyen a definir el rumbo de los acontecimientos. La estrategia de la victimización, según Cerrón, será puesta a prueba en los próximos años, marcando el pulso de la oposición frente a un gobierno que aún debe consolidar su legitimidad.

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