Callao: delincuentes intentan incendiar combi con niños a bordo en plena ruta

Un ataque contra una combi con pasajeros a bordo volvió a poner en alerta a vecinos y usuarios del transporte público en el Callao. Dos delincuentes intentaron prender fuego a una unidad de la empresa Edmarsa en plena ruta, sin importar que dentro viajaban niños, adultos mayores y otros ocupantes.
Según información Latina Televisión, el episodio ocurrió en el paradero conocido como Farmacia, en la zona de Villegas, en el cruce de la avenida Salmón con Madre Selva- De acuerdo con la reconstrucción, los agresores se hicieron pasar por usuarios: uno descendió primero y registró con su celular el momento en que su cómplice lanzó un artefacto encendido hacia el vehículo. El objeto golpeó la puerta cuando el cobrador ya la cerraba, lo que evitó una tragedia.
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La noticia sorprendió a quienes esperaban transporte y a residentes del sector, que describieron un clima de inseguridad constante en ese punto del Callao. En el entorno del paradero, varios afirmaron que evalúan cambios en sus rutinas por precaución. Algunos comentaron que buscarán “medidas alternas” para trasladarse; otros advirtieron que prefieren no caminar por esas calles después de las 9 p. m. por temor a un nuevo hecho violento.
“Ya no se puede vivir de esta manera, ya no se puede. Ni las criaturas están a salvo, ni las criaturas, porque no respetan a nadie”, reclamó un vecino, al señalar que la situación afecta incluso a familias con menores.
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Otro residente relató que, en su entorno, la recomendación dentro del barrio se repite de casa en casa. “Ya estamos acostumbrados a escuchar ruidos aquí y allá.Sabemos que, a determinada hora, no es conveniente salir de casa”, sostuvo ante las cámaras del citado medio de comunicación.
El temor también alcanzó a transportistas de la zona. Algunos evitaron dar detalles y prefirieron mantenerse al margen ante preguntas sobre lo ocurrido. “No sé nada. No opino nada”, respondió un trabajador del sector, con evidente cautela.
En medio de ese panorama, otra persona recordó un hecho reciente que reforzó la sensación de vulnerabilidad. “Hace poco también mataron a un muchacho acá. De no sé qué problema tuvieron. Tres balas se le metieron al muchacho”, afirmó, sin precisar mayores datos.
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Ataque de buses en el Callao
Los ataques no se detienen. Hace unas semanas, una combi de la empresa de transportes Midivisa, que cubre la ruta Ventanilla–Callao, fue atacada mientras circulaba con pasajeros por la avenida 200, en el asentamiento humano Santa Rosa, en el distrito de Ventanilla. El atentado ocurrió frente a una guardería y en una zona de alta afluencia peatonal.
Según informó Exitosa, el ataque dejó dos heridos: el conductor Luis Antonio Rivera Ramos (39) y la pasajera Luz Aidé Barco Curichahua (41). Testigos señalaron que dos sujetos en motocicleta interceptaron la unidad, bloquearon el paso y, tras descender, uno de ellos disparó contra el vehículo. En la escena se hallaron siete casquillos, de acuerdo con la verificación inicial posterior al hecho.
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Según ese medio, con este caso Midivisa sumó tres ataques en lo que va del mes. El 3 de junio se informó un atentado bajo la modalidad de un falso pasajero, que disparó contra una unidad en marcha. Al día siguiente, 4 de junio, extorsionadores incendiaron otra combi y dejaron una nota con una exigencia de pago.
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