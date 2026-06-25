Perú

Padre de Christian Cueva habría desalojado a hija mayor de Pamela López y cambiado las chapas de su casa: “Llegó con policías”

La influencer contó detalles del conflicto que enfrenta por la vivienda de Trujillo donde residían sus hijos. La influencer señaló directamente al padre de Christian Cueva como responsable de cambiar las chapas de la propiedad cuando su hija mayor se encontraba dentro del inmueble

Guardar
Google icon
Tras salir de 'La Granja VIP', Pamela López reveló que Luis Alberto Cueva habría ejecutado el cambio de cerraduras en la casa donde residía su hija Fabiana. Además, sostuvo que la propiedad pasó de estar vinculada al futbolista a una empresa. Youtube/ Show PE Oficial.

Luego de su participación en ‘La Granja VIP’, Pamela López decidió pronunciarse públicamente sobre uno de los episodios más difíciles que le ha tocado enfrentar en medio de la disputa que mantiene con Christian Cueva. La animadora de eventos se presentó en el pódcast de Carlos Cacho y ofreció una extensa versión sobre lo ocurrido con la vivienda ubicada en Trujillo, un tema que incluso la llevó a quebrarse emocionalmente durante su permanencia en el reality.

La aún esposa del futbolista reveló detalles que hasta ahora no habían salido a la luz y aseguró que la situación fue mucho más delicada de lo que muchos imaginaban. Según explicó, mientras ella se encontraba participando en el programa de convivencia, se produjo un cambio radical respecto a la propiedad donde permanecían sus pertenencias y las de sus hijos.

PUBLICIDAD

Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue que responsabilizó directamente a Luis Alberto Cueva, padre de Christian Cueva, de haber ejecutado las acciones que terminaron afectando a su familia.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.
Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

Pamela López señala al padre de Christian Cueva como responsable del desalojo

Durante la conversación, Pamela López explicó que al regresar de Cusco, tras culminar su participación en el reality, se encontró con una situación completamente distinta a la que había dejado antes de partir.

Según contó, la vivienda ubicada en Trujillo había cambiado de propietario y las chapas ya no eran las mismas. Además, sostuvo que en el inmueble permanecían sus pertenencias y las de sus hijos.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.
Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

La influencer afirmó que quien encabezó estas acciones habría sido su exsuegro, situación que la sorprendió profundamente debido al vínculo familiar que mantuvieron durante años.

PUBLICIDAD

El padre de él, desafortunadamente, mi exsuegro llegó con unos policías en tiempo récord, pasó de ser el propietario el padre de mis hijos a ser el propietario una empresa y bueno, cambió la chapa y tengo entendido que él está ahí quedándose a dormir. Estaba mi hija mayor, están mis cosas, las cosas de mis hijos”, manifestó.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.
Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

Fabiana habría sido la más afectada por la situación

Uno de los aspectos que más impacto causó fue el relato sobre la presencia de su hija mayor en la vivienda al momento de las acciones que derivaron en el cambio de chapas. De acuerdo con Pamela López, Fabiana residía en la propiedad y terminó siendo la persona más perjudicada por la medida.

La empresaria explicó que no solo estaban los objetos personales de su familia, sino también pertenencias acumuladas durante años, lo que incrementó la preocupación por el futuro de esos bienes.

El episodio tomó una dimensión aún más sensible debido a que involucra directamente a una de sus hijas, quien habría tenido que enfrentar la situación mientras su madre permanecía alejada por compromisos laborales relacionados con el programa de televisión.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.
Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

La vivienda estaba a nombre de Christian Cueva, según Pamela López

Durante la entrevista, Pamela López también explicó el contexto legal de la propiedad. Según señaló, el inmueble no habría sido adquirido dentro del matrimonio, motivo por el cual no figuraba a su nombre. La vivienda estaba registrada a nombre de Christian Cueva, situación que, según ella, complicó aún más el escenario. Sin embargo, aseguró que posteriormente se produjo un cambio inesperado respecto a la titularidad del inmueble.

La influencer sostuvo que la propiedad pasó de estar vinculada al futbolista a figurar bajo el nombre de una empresa, lo que habría permitido la ejecución de las acciones denunciadas. Aunque no brindó mayores detalles sobre la operación, dejó entrever que el cambio de propietario ocurrió en un corto periodo de tiempo y terminó desencadenando la controversia.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.
Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

Pamela López cree que existe una represalia por reclamar los derechos de sus hijos

Otro momento que llamó la atención fue cuando Pamela López intentó encontrar una explicación a lo ocurrido.

La figura mediática aseguró que detrás de estas acciones existiría un malestar relacionado con los reclamos que viene realizando en favor de sus hijos. “Le da cólera que esté peleando por los derechos de mis hijos”, afirmó.

La declaración evidenció que el conflicto familiar continúa escalando y que la disputa no solo involucra a Christian Cueva, sino también a otros integrantes de su entorno cercano. Asimismo, señaló que ya viene coordinando con su equipo legal para evaluar los pasos que seguirá en los próximos días. Según indicó, está esperando la llegada de su abogado a Lima para analizar la situación y definir las medidas correspondientes.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.
Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

Christian Cueva ya había respondido sobre el caso

Las declaraciones de Pamela López volvieron a poner sobre la mesa las palabras que ofreció anteriormente Christian Cueva cuando fue consultado acerca de este tema.

En aquella oportunidad, el futbolista evitó referirse directamente a las acusaciones relacionadas con el supuesto desalojo y optó por enfocar su respuesta en la situación actual de sus hijos.

El jugador aseguró que los menores cuentan con una vivienda donde residir y que actualmente viven en Lima.

Gracias a Dios mis hijos tienen su techo, muy tranquilo por eso, ellos viven en Lima. Tengo que hablar de las cosas de mis hijos. Ellos tienen un techo en Lima, viven en Lima, es de conocimiento público”, declaró.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.
Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva suma un nuevo capítulo

Las recientes declaraciones de Pamela López muestran que la disputa familiar con Christian Cueva continúa lejos de resolverse. Lo que comenzó como una separación mediática ha evolucionado hacia una serie de enfrentamientos públicos que involucran aspectos económicos, patrimoniales y familiares.

La denuncia realizada por la influencer añade un nuevo capítulo a una historia que ha mantenido la atención de la opinión pública durante los últimos meses. Esta vez, el foco se centra en la vivienda de Trujillo, en las circunstancias que rodearon el cambio de propietario y en la participación que, según Pamela López, habría tenido el padre del futbolista.

Por ahora, la empresaria ha dejado claro que buscará asesoría legal para determinar las acciones que emprenderá. Mientras tanto, las declaraciones de ambas partes continúan generando debate entre los seguidores de una de las polémicas más comentadas del espectáculo peruano.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.
Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

Temas Relacionados

Pamela LópezChristian CuevaTrujilloDesalojoperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados ganadores del Gana Diario de este miércoles 24 de junio

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados ganadores del Gana Diario de este miércoles 24 de junio

Qué se celebra el 25 de junio en el Perú: una fecha que concentra gestos fundacionales y disputas por la autoridad

La selección de acontecimientos, que va de un recibimiento multitudinario a la fundación de una empresa de servicios, sugiere que la identidad nacional se narra mediante episodios que articulan héroes, burocracias, seguridad y modernización

Qué se celebra el 25 de junio en el Perú: una fecha que concentra gestos fundacionales y disputas por la autoridad

Proclamación de resultados en Perú: qué falta y quién tiene la última palabra

Las autoridades electorales mantienen abiertas las etapas finales, mientras la contabilización de actas y la resolución de recursos legales marcan la cuenta regresiva para oficializar los resultados presidenciales en el país

Proclamación de resultados en Perú: qué falta y quién tiene la última palabra

Perú manifestó su apoyo a Venezuela tras el sismo que sacudió Caracas y reportó que ningún ciudadano peruano resultó damnificado

El gobierno peruano manifestó su apoyo a la población venezolana luego del fuerte movimiento telúrico y comunicó que hasta el momento ningún connacional ha resultado perjudicado, según informaron la Cancillería y la Sección de Intereses en Caracas

Perú manifestó su apoyo a Venezuela tras el sismo que sacudió Caracas y reportó que ningún ciudadano peruano resultó damnificado

Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”

La modelo venezolana reveló la angustia que sintió al no poder comunicarse con su padre y una de sus tías tras los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela

Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Proclamación de resultados en Perú: qué falta y quién tiene la última palabra

Proclamación de resultados en Perú: qué falta y quién tiene la última palabra

Perú manifestó su apoyo a Venezuela tras el sismo que sacudió Caracas y reportó que ningún ciudadano peruano resultó damnificado

Cronograma de proclamación al 100% los resultados de la segunda vuelta: el JNE confirma fecha y hora para Huánuco, Tacna, Amazonas y San Martín

‘Ley Silla’ es una realidad en Perú: Congreso da luz verde al descanso sentado obligatorio para trabajadores

Roberto Sánchez evitar culpar a su exaliado Antauro Humala por su derrota: “Tenemos otra evaluación”

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”

Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”

Pablo Heredia pone paños fríos al romance con Shirley Arica y aclara que no hay exclusividad: “Estoy fluyendo”

Melanie Martínez admite que se vistió de negro el día de la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez a propósito y en son de burla

Mathías Brivio detiene el arranque de ‘Esto es Guerra’ para apoyar a venezolanos tras doble terremoto

Melanie Martínez revela que Christian Domínguez publicó mensaje de su hija sin permiso: “Solo recibió un ‘disculpa’”

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026 HOY, miércoles 24 de junio: programación, canal TV, horarios y resultados en vivo

Partidos del Mundial 2026 HOY, miércoles 24 de junio: programación, canal TV, horarios y resultados en vivo

Presidente de la Federación Peruana de Tenis explicó el cambió de sede del Perú vs Paraguay por Copa Davis: “Hay una expectativa mayor”

“Alex Valera es un jugador importantísimo que puede aportar muchísimo”: Jorge Bermúdez sugiere a América de Cali que fiche al delantero de la ‘U’

Gabriel Carabajal se liberó de Cusco FC tras un paso deslucido en Liga 1 2026: llegó a San Martín de Tucumán por pedido de Alejandro Orfila

Adrián Quiroz cumplió su primer entrenamiento con Universitario de cara al Torneo Clausura de Liga 1 2026