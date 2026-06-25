Padre de Christian Cueva habría desalojado a hija mayor de Pamela López y cambiado las chapas de su casa: “Llegó con policías”

Tras salir de 'La Granja VIP', Pamela López reveló que Luis Alberto Cueva habría ejecutado el cambio de cerraduras en la casa donde residía su hija Fabiana. Además, sostuvo que la propiedad pasó de estar vinculada al futbolista a una empresa. Youtube/ Show PE Oficial.

Luego de su participación en ‘La Granja VIP’, Pamela López decidió pronunciarse públicamente sobre uno de los episodios más difíciles que le ha tocado enfrentar en medio de la disputa que mantiene con Christian Cueva. La animadora de eventos se presentó en el pódcast de Carlos Cacho y ofreció una extensa versión sobre lo ocurrido con la vivienda ubicada en Trujillo, un tema que incluso la llevó a quebrarse emocionalmente durante su permanencia en el reality.

La aún esposa del futbolista reveló detalles que hasta ahora no habían salido a la luz y aseguró que la situación fue mucho más delicada de lo que muchos imaginaban. Según explicó, mientras ella se encontraba participando en el programa de convivencia, se produjo un cambio radical respecto a la propiedad donde permanecían sus pertenencias y las de sus hijos.

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Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue que responsabilizó directamente a Luis Alberto Cueva, padre de Christian Cueva, de haber ejecutado las acciones que terminaron afectando a su familia.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

Pamela López señala al padre de Christian Cueva como responsable del desalojo

Durante la conversación, Pamela López explicó que al regresar de Cusco, tras culminar su participación en el reality, se encontró con una situación completamente distinta a la que había dejado antes de partir.

Según contó, la vivienda ubicada en Trujillo había cambiado de propietario y las chapas ya no eran las mismas. Además, sostuvo que en el inmueble permanecían sus pertenencias y las de sus hijos.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

La influencer afirmó que quien encabezó estas acciones habría sido su exsuegro, situación que la sorprendió profundamente debido al vínculo familiar que mantuvieron durante años.

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“El padre de él, desafortunadamente, mi exsuegro llegó con unos policías en tiempo récord, pasó de ser el propietario el padre de mis hijos a ser el propietario una empresa y bueno, cambió la chapa y tengo entendido que él está ahí quedándose a dormir. Estaba mi hija mayor, están mis cosas, las cosas de mis hijos”, manifestó.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

Fabiana habría sido la más afectada por la situación

Uno de los aspectos que más impacto causó fue el relato sobre la presencia de su hija mayor en la vivienda al momento de las acciones que derivaron en el cambio de chapas. De acuerdo con Pamela López, Fabiana residía en la propiedad y terminó siendo la persona más perjudicada por la medida.

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La empresaria explicó que no solo estaban los objetos personales de su familia, sino también pertenencias acumuladas durante años, lo que incrementó la preocupación por el futuro de esos bienes.

El episodio tomó una dimensión aún más sensible debido a que involucra directamente a una de sus hijas, quien habría tenido que enfrentar la situación mientras su madre permanecía alejada por compromisos laborales relacionados con el programa de televisión.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

La vivienda estaba a nombre de Christian Cueva, según Pamela López

Durante la entrevista, Pamela López también explicó el contexto legal de la propiedad. Según señaló, el inmueble no habría sido adquirido dentro del matrimonio, motivo por el cual no figuraba a su nombre. La vivienda estaba registrada a nombre de Christian Cueva, situación que, según ella, complicó aún más el escenario. Sin embargo, aseguró que posteriormente se produjo un cambio inesperado respecto a la titularidad del inmueble.

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La influencer sostuvo que la propiedad pasó de estar vinculada al futbolista a figurar bajo el nombre de una empresa, lo que habría permitido la ejecución de las acciones denunciadas. Aunque no brindó mayores detalles sobre la operación, dejó entrever que el cambio de propietario ocurrió en un corto periodo de tiempo y terminó desencadenando la controversia.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

Pamela López cree que existe una represalia por reclamar los derechos de sus hijos

Otro momento que llamó la atención fue cuando Pamela López intentó encontrar una explicación a lo ocurrido.

La figura mediática aseguró que detrás de estas acciones existiría un malestar relacionado con los reclamos que viene realizando en favor de sus hijos. “Le da cólera que esté peleando por los derechos de mis hijos”, afirmó.

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La declaración evidenció que el conflicto familiar continúa escalando y que la disputa no solo involucra a Christian Cueva, sino también a otros integrantes de su entorno cercano. Asimismo, señaló que ya viene coordinando con su equipo legal para evaluar los pasos que seguirá en los próximos días. Según indicó, está esperando la llegada de su abogado a Lima para analizar la situación y definir las medidas correspondientes.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

Christian Cueva ya había respondido sobre el caso

Las declaraciones de Pamela López volvieron a poner sobre la mesa las palabras que ofreció anteriormente Christian Cueva cuando fue consultado acerca de este tema.

En aquella oportunidad, el futbolista evitó referirse directamente a las acusaciones relacionadas con el supuesto desalojo y optó por enfocar su respuesta en la situación actual de sus hijos.

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El jugador aseguró que los menores cuentan con una vivienda donde residir y que actualmente viven en Lima.

“Gracias a Dios mis hijos tienen su techo, muy tranquilo por eso, ellos viven en Lima. Tengo que hablar de las cosas de mis hijos. Ellos tienen un techo en Lima, viven en Lima, es de conocimiento público”, declaró.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva suma un nuevo capítulo

Las recientes declaraciones de Pamela López muestran que la disputa familiar con Christian Cueva continúa lejos de resolverse. Lo que comenzó como una separación mediática ha evolucionado hacia una serie de enfrentamientos públicos que involucran aspectos económicos, patrimoniales y familiares.

La denuncia realizada por la influencer añade un nuevo capítulo a una historia que ha mantenido la atención de la opinión pública durante los últimos meses. Esta vez, el foco se centra en la vivienda de Trujillo, en las circunstancias que rodearon el cambio de propietario y en la participación que, según Pamela López, habría tenido el padre del futbolista.

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Por ahora, la empresaria ha dejado claro que buscará asesoría legal para determinar las acciones que emprenderá. Mientras tanto, las declaraciones de ambas partes continúan generando debate entre los seguidores de una de las polémicas más comentadas del espectáculo peruano.

Pamela López expone a su exsuegro tras polémico desalojo en Trujillo: “Le da cólera que pelee por mis hijos”. Captura: Show Pe Oficial.