Roberto Sánchez no responde por eventual derrota en urnas pero envía mensaje a su rival política: “9 millones de peruanos le han dicho no a Keiko Fujimori”

Roberto Sánchez analiza el panorama electoral, señalando los principales desafíos y perspectivas de cara a los resultados de estas elecciones que se dieron el 7 de junio. Fuente periodista Jesús Verde

Roberto Sánchez, candidato presidencial, advirtió que no aceptará los resultados emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la reciente contienda, argumentando que nueve millones de peruanos han manifestado su rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori. En una entrevista con Jesús Verde, Sánchez fue enfático al señalar que su postura responde a una demanda popular legítima. “Lo que ha ocurrido en las urnas no puede ser ignorado. Nueve millones de peruanos han dicho no a una opción que no representa el futuro que desean para nuestro país”, expresó.

El candidato explicó que su decisión parte de una interpretación estricta de la normativa electoral, la cual le otorga la potestad de cuestionar el proceso antes de que se proclamen los resultados finales. Sánchez afirmó: “La ley me faculta a presentar recursos y observaciones cuando existen dudas razonables. No se trata de desconocer el sistema, sino de exigir respeto a la voluntad popular”.

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Fundamentación jurídica y pasos previstos

Durante la conversación, Sánchez adelantó que su equipo jurídico ya elaboró una serie de acciones legales orientadas a que se resuelvan antes de la proclamación oficial del ganador. Precisó que la estrategia está centrada en garantizar la transparencia y la legitimidad de cada voto emitido. “El objetivo es muy claro: que no haya dudas sobre los resultados ni sobre la legitimidad de quien asuma la presidencia. No estamos pidiendo privilegios, solo que se cumpla la ley”, indicó.

Sánchez convoca a jornada nacional tras cuestionar ventaja de Fujimori | Foto: Facebook de Roberto Sánchez

El candidato mencionó que las medidas legales comprenderán impugnaciones de actas en las que se han detectado inconsistencias y recursos administrativos ante los órganos electorales competentes. “Nuestras observaciones tienen sustento y están acompañadas de pruebas. Solicitamos que se revisen antes de cualquier anuncio definitivo, tal como lo contempla la ley”, detalló.

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Argumentos y respeto a la normativa electoral

Sánchez insistió en que su proceder se enmarca en la legalidad y no busca entorpecer el proceso democrático. “Cumplo estrictamente con la normativa electoral. Las reglas del juego establecen mecanismos de impugnación y revisión, y no podemos permitir que se omitan cuando existen señales de alerta”, remarcó.

Al ser consultado sobre los tiempos y la viabilidad de los recursos, Sánchez aseguró que la normativa establece plazos claros para la revisión de impugnaciones antes de la proclamación de resultados. “No pretendemos extender el proceso más allá de lo razonable. Solicitamos que se resuelvan los recursos dentro de los plazos legales para que la ciudadanía tenga certeza y confianza en el desenlace”, comentó.

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Importancia del voto nacional y del exterior

En otro tramo de la entrevista, Sánchez subrayó el valor del voto emitido tanto dentro como fuera del país. “El voto de cada peruano, ya sea en Lima, Cusco o Madrid, tiene el mismo peso y merece el mismo respeto. La voz de la diáspora es fundamental y no puede ser minimizada o puesta en duda”, afirmó.

La imagen muestra a Roberto Sánchez y José Domingo Pérez junto a simpatizantes de Juntos por el Perú durante una marcha en Perú. (Juntos por el Perú)

Destacó que su respeto por la decisión popular incluye a todos los sectores y regiones, sin distinción. “He defendido siempre el derecho de los peruanos en el exterior a participar en la construcción democrática del país. Su aporte es parte esencial de la voluntad nacional”, añadió el candidato.

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Transparencia y confianza institucional

Sánchez hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones. “La transparencia es la base de toda democracia. Si queremos que la ciudadanía confíe en los resultados, debemos garantizar que no haya dudas ni sombras durante todo el proceso”, subrayó.

Peru's left-wing presidential candidate Roberto Sanchez leads supporters in a protest after he alleged irregularities at the electoral authority, in Lima, Peru, June 19, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El candidato pidió a los órganos electorales actuar con objetividad y rapidez en la resolución de los recursos planteados. “La ONPE tiene la responsabilidad de despejar cualquier cuestionamiento, de manera que ningún ciudadano sienta que su voto fue ignorado o alterado”, sostuvo.

Perspectivas y mensaje final

En el cierre de la entrevista, Sánchez reiteró que su rechazo a los resultados no implica desconocimiento de la institucionalidad, sino una exigencia de transparencia y respeto al marco legal. “La democracia se sostiene en el respeto a la voluntad popular y en la certeza de que cada voto cuenta. No se trata de obstaculizar, sino de defender ese principio”, concluyó.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empacte técnico, según conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Sánchez envió un mensaje a sus simpatizantes y a la población en general, instando a mantener la calma y esperar el desarrollo de los procedimientos legales. “Confío en que las instituciones actuarán conforme a derecho y que, al final, prevalecerá la voluntad de la mayoría”, manifestó el candidato presidencial.