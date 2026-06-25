Proclamación de resultados en Perú: qué falta y quién tiene la última palabra

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantienen abiertas las etapas finales del proceso electoral peruano, mientras el país permanece a la espera de la proclamación oficial de resultados. El avance hacia la proclamación presidencial depende de la contabilización completa de actas y la resolución de recursos legales pendientes, dos procedimientos que involucran a ambos organismos y que definen el cierre del proceso.
Hasta la mañana del 24 de junio, la plataforma de la ONPE reportaba 114 actas aún pendientes de contabilización, todas bajo revisión en los Jurados Electorales Especiales (JEE). Estas actas, en su mayoría observadas por inconsistencias o errores de forma, deben ser resueltas antes de que se complete el cómputo oficial. El organismo electoral indicó que este paso resulta indispensable para consolidar el 100 % de los resultados y habilitar la siguiente fase a cargo del JNE.
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Estado actual del procesamiento de actas y audiencias
En paralelo, la página del JNE mostraba que los 60 jurados especiales llegaron al 100 % en el procesamiento de actas observadas, y que el 87,68 % de esas actas ya había pasado por audiencia de recuento. De las 203 actas sujetas a ese procedimiento, 178 ya fueron revisadas en audiencia pública, quedando aún diligencias por programar y resolver.
Los JEE tienen previstas 14 audiencias para los días siguientes y mantienen otras 11 sin fecha asignada, concentradas principalmente en distritos de Lima Metropolitana. La culminación de estas audiencias resulta clave para cerrar el proceso de revisión de actas y avanzar hacia la proclamación descentralizada en cada JEE.
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Rol de los organismos y etapas pendientes
La ONPE es responsable de la organización y contabilización de los votos, mientras que el JNE actúa como máxima autoridad en materia electoral, consolidando y proclamando los resultados nacionales. Una vez que la ONPE remite el total de actas procesadas y resueltas, el JNE debe recibir las actas de proclamación descentralizada de cada JEE para proceder con la proclamación nacional.
Especialistas en derecho electoral explican que, tras el recuento, las decisiones de los JEE pueden ser apeladas solo si se presenta una causal numérica, como una proporción anormal de votos nulos, blancos o viciados. Hasta el momento, según los reportes de los organismos, no se han verificado situaciones de ese tipo en ninguna circunscripción del país.
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Recursos y pedidos de nulidad en trámite
Un punto relevante son los recursos de nulidad y apelaciones promovidos por agrupaciones políticas. Juntos por el Perú solicitó la nulidad total de los votos emitidos en el extranjero, alegando la existencia de irregularidades y un supuesto fraude electoral. El pedido fue presentado ante el JEE Lima Centro 2, que deberá resolverlo conforme a la ley electoral vigente.
El JNE realizó recientemente una audiencia pública virtual en la que revisó 25 recursos de apelación vinculados a la segunda vuelta presidencial, todos promovidos por la misma agrupación. De ese total, 24 fueron declarados infundados y solo uno prosperó parcialmente, relacionado con un acta del distrito de Castilla, Piura.
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Proceso técnico de actas observadas y proclamación
El circuito electoral establece que, al concluir el escrutinio en cada mesa, se generan cuatro ejemplares del acta electoral para la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), el JEE, el JNE y la ONPE. Esos documentos, que registran la instalación, votación y escrutinio, llegan a la ODPE bajo custodia policial y con acompañamiento de un fiscalizador del JNE.
Si el acta no presenta observaciones, se incorpora directamente al sistema de cómputo de la ONPE. Cuando hay inconsistencias, como falta de firmas, ilegibilidad o errores aritméticos, el acta es derivada al JEE correspondiente. Allí, los miembros del jurado cotejan la información y determinan si puede subsanarse. Si no es posible, se realiza un recuento de votos en audiencia pública.
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Hacia la proclamación nacional: pasos finales
Finalizado el recuento, el JEE levanta un acta con los votos obtenidos por cada organización política, así como los votos nulos y en blanco, y emite la resolución respectiva. Cuando todos los casos pendientes son resueltos, los JEE remiten las decisiones a las ODPE y, con el cómputo completo en cada circunscripción, elaboran el acta de proclamación descentralizada.
Solo después de completarse este recorrido, el JNE consolida los resultados nacionales y proclama oficialmente a la fórmula presidencial ganadora. Según los organismos electorales, se prevé que la transmisión oficial de la proclamación se realice el 7 de julio, seguida por la entrega de credenciales al próximo presidente el 15 del mismo mes.
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Escenarios y plazos previstos
El procedimiento aún enfrenta 14 audiencias con fecha y 11 sin programar, principalmente en distritos de Lima Metropolitana. El desenlace de estas diligencias, la resolución de recursos y la consolidación de resultados descentralizados son los pasos que restan antes de la proclamación nacional.
La ONPE y el JNE reiteran que la transparencia y la legalidad de cada etapa están garantizadas por el marco normativo vigente. El cierre del proceso depende de la culminación de procedimientos administrativos y jurisdiccionales que aún están en desarrollo, según consta en los reportes oficiales publicados por ambos organismos.
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