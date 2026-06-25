Tabla de posiciones del Grupo F del Mundial 2026: así van Países Bajos, Túnez, Japón y Suecia en la fecha 3

Suecia, Japón, Países Bajos y Túnez compiten en el Grupo F del Mundial 2026. Crédito: Agencias

Ya se juega la jornada decisiva de la fase de grupos del Mundial 2026 y este jueves 25 de junio el Grupo F entra en su cierre con un escenario completamente abierto. La fecha final se presenta con tres equipos aún en competencia por distintos objetivos, ya sea la clasificación directa a los dieciseisavos de final o la posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.

Países Bajos y Japón parten como los principales favoritos para quedarse con los dos boletos seguros de la serie, luego de un arranque sólido en las primeras jornadas. Más atrás, Suecia continúa con chances, aunque con un margen más estrecho que lo obliga a buscar un resultado positivo en esta última presentación. En tanto, Túnez ya está eliminada, tras no haber logrado sumar puntos en sus compromisos anteriores.

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Así está la tabla del Grupo F del Mundial 2026

Tras dos jornadas disputadas, Países Bajos y Japón lideran el Grupo F con cuatro puntos. Con solo una unidad menos, Suecia se mantiene en la pelea y todavía conserva opciones de alcanzar el primer o segundo lugar del grupo. En tanto, Túnez no ha sumado puntos y ya no tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. A continuación, la tabla de posiciones detallada:

Países Bajos: 4 puntos (+4)

Japón: 4 puntos (+4)

Suecia: 3 puntos (0)

Túnez: 0 puntos (-8)

Tabla de posiciones del Grupo F del Mundial 2026. Crédito: FIFA

Resultados del Grupo F del Mundial 2026

Fecha 1:

Países Bajos 2-2 Japón

Suecia 5-1 Túnez

Fecha 2:

Países Bajos 5-1 Suecia

Japón 4-0 Túnez

Fecha 3:

Suecia vs Japón | Jueves 25 de junio | 18:00 horas (Perú)

Túnez vs Países Bajos | Jueves 25 de junio | 18:00 horas (Perú)

¿Qué se define en la última fecha?

El Grupo F tendrá una jornada final decisiva con dos partidos en simultáneo, lo que añade un componente de tensión adicional en la definición del grupo: Japón vs Suecia y Túnez vs Países Bajos se jugarán al mismo tiempo para garantizar igualdad de condiciones.

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Neerlandeses y japoneses parten con la primera opción para clasificar a los dieciseisavos de final, aunque aún no tienen asegurado el pase. Una victoria e incluso un empate en sus respectivos compromisos podría ser suficiente para sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo, dependiendo del desarrollo de la jornada.

Suecia, por su parte, todavía mantiene opciones matemáticas de avanzar, pero llega con la obligación de sumar un resultado positivo ante Japón. El combinado nórdico está forzado a ganar para superar a su rival en la tabla y aspirar al segundo lugar del grupo, e incluso al liderato si se diera una caída de Países Bajos frente a Túnez.

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En tanto, el conjunto tunecino afronta su último partido sin posibilidades de clasificación, aunque con el objetivo de cerrar su participación con una mejor imagen competitiva frente a un rival de peso como Países Bajos. Sin embargo, el desafío no será sencillo ante uno de los equipos más sólidos del grupo.

¿Cuándo se juegan los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputarán en su totalidad desde el domingo 28 de junio hasta el viernes 3 de julio, marcando el inicio oficial de la fase de eliminación directa del torneo. Esta instancia estará compuesta por 16 partidos a partido único, en los que los equipos clasificados en la fase de grupos se jugarán la continuidad en la competencia en duelos de alta intensidad y sin margen de error.

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A partir de esta ronda, cualquier empate en el tiempo reglamentario llevará a la definición en tiempo suplementario y, de ser necesario, a la tanda de penales, lo que incrementa la tensión en cada enfrentamiento.