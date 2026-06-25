Perú manifestó su apoyo a Venezuela tras el sismo que sacudió Caracas y reportó que ningún ciudadano peruano resultó damnificado

El Gobierno de Perú confirmó este jueves su solidaridad con el pueblo de Venezuela luego del fuerte sismo que se registró en Caracas y varias regiones del país sudamericano. En un comunicado oficial, la Cancillería peruana expresó su apoyo a las familias afectadas y transmitió un mensaje de respaldo ante el impacto del fenómeno natural. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que, hasta el momento, no existen ciudadanos peruanos afectados por el evento sísmico.
La declaración oficial precisa que el Ejecutivo peruano sigue de cerca la situación a través de la Sección de Intereses en Caracas, oficina diplomática encargada de brindar asistencia y resguardar los intereses de los ciudadanos peruanos en Venezuela. El mensaje, difundido a través de los canales oficiales de la Cancillería y replicado en su cuenta de X, destaca el compromiso de la misión diplomática con la protección de la comunidad peruana en el exterior.
PUBLICIDAD
Detalles del sismo y respuesta diplomática peruana
El movimiento telúrico, registrado en horas de la mañana, provocó alarma entre los habitantes de Caracas y generó daños materiales en varias zonas, según reportes locales. Aunque las autoridades venezolanas no han brindado un balance definitivo sobre posibles víctimas, la Cancillería del Perú enfatizó que mantiene una comunicación constante con las autoridades competentes y con los representantes de la colonia peruana en el país.
La Sección de Intereses en Caracas permanece en alerta ante cualquier requerimiento de asistencia de ciudadanos peruanos. En el comunicado oficial, la entidad diplomática de Perú reiteró que hasta el cierre del reporte no se ha registrado ningún compatriota entre los damnificados ni se han recibido solicitudes de emergencia por parte de la comunidad peruana residente en Venezuela.
PUBLICIDAD
Canales de emergencia habilitados para peruanos en Venezuela
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú recordó a sus ciudadanos que se encuentran disponibles canales de emergencia para atender cualquier eventualidad derivada del sismo. Se informó que los peruanos en Caracas y otras regiones de Venezuela pueden comunicarse con la oficina diplomática a través del número de emergencia: (00) 584142224598, y mediante el correo electrónico: info@consulperu-caracas.com.
Además, la Cancillería reiteró la importancia de que los peruanos residentes en el extranjero mantengan actualizados sus datos de contacto y sigan las recomendaciones de las autoridades locales, especialmente en contextos de riesgo natural como el experimentado este jueves en Caracas.
PUBLICIDAD
Mensaje institucional y respaldo regional
El comunicado de prensa, identificado como Comunicado de Prensa 027-26, subraya el respaldo institucional de Perú hacia Venezuela en momentos de emergencia. “El Perú expresa su solidaridad con el pueblo venezolano ante el fuerte sismo ocurrido hoy en Caracas y otras zonas del país, así como con las familias afectadas por este lamentable suceso”, señala el texto difundido por la Cancillería peruana.
Desde la cuenta oficial de la Cancillería del Perú en X, el mensaje fue replicado para ampliar el alcance de la comunicación y mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones del gobierno peruano en materia de protección consular. La publicación remarca el monitoreo permanente de la situación y la disposición para brindar asistencia oportuna a cualquier connacional que lo requiera.
PUBLICIDAD
Seguimiento y monitoreo de la comunidad peruana
El monitoreo de la situación de los peruanos en Venezuela continúa de manera ininterrumpida. Las autoridades diplomáticas han reiterado su disposición a atender nuevas emergencias y a fortalecer la red de contacto con organizaciones y asociaciones de la colonia peruana en el país.
Hasta el momento, la Cancillería peruana no ha reportado solicitudes de ayuda ni incidentes que involucren a ciudadanos peruanos, aunque la vigilancia se mantiene activa. La comunicación fluida con los representantes de la comunidad peruana y la actualización constante de la información permiten a las autoridades responder con rapidez ante cualquier contingencia.
Importancia de la cooperación consular en contextos de emergencia
La actuación de la Cancillería del Perú evidencia la importancia de los canales diplomáticos y consulares para la protección de los ciudadanos en el exterior, especialmente frente a situaciones imprevistas como terremotos o desastres naturales. La coordinación entre la Sección de Intereses en Caracas, la sede central en Lima y las autoridades venezolanas resulta fundamental para garantizar la seguridad de los connacionales.
PUBLICIDAD
El respaldo institucional y la activación de los protocolos de emergencia refuerzan el compromiso de Perú con la protección de sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. La difusión oportuna de la información y la apertura de vías de contacto directo constituyen herramientas clave para la gestión de crisis y la atención a la diáspora peruana.
Más Noticias
Qué se celebra el 25 de junio en el Perú: una fecha que concentra gestos fundacionales y disputas por la autoridad
La selección de acontecimientos, que va de un recibimiento multitudinario a la fundación de una empresa de servicios, sugiere que la identidad nacional se narra mediante episodios que articulan héroes, burocracias, seguridad y modernización
Proclamación de resultados en Perú: qué falta y quién tiene la última palabra
Las autoridades electorales mantienen abiertas las etapas finales, mientras la contabilización de actas y la resolución de recursos legales marcan la cuenta regresiva para oficializar los resultados presidenciales en el país
Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”
La modelo venezolana reveló la angustia que sintió al no poder comunicarse con su padre y una de sus tías tras los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela
Resultados ganadores de la Tinka este miércoles 24 de junio del 2026
La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario
Cronograma de proclamación al 100% los resultados de la segunda vuelta: el JNE confirma fecha y hora para Huánuco, Tacna, Amazonas y San Martín
El organismo electoral oficializó el cierre del escrutinio en cuatro regiones, que concluyeron la validación de actas y la resolución de expedientes, marcando el inicio de la etapa final del proceso electoral
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD