Perú manifestó su apoyo a Venezuela tras el sismo que sacudió Caracas y reportó que ningún ciudadano peruano resultó damnificado

Las autoridades peruanas informaron que la comunidad nacional en Venezuela no registró incidentes por el reciente terremoto, tras activar protocolos de asistencia y reforzar la comunicación consular

El Gobierno de Perú confirmó este jueves su solidaridad con el pueblo de Venezuela luego del fuerte sismo que se registró en Caracas y varias regiones del país sudamericano. En un comunicado oficial, la Cancillería peruana expresó su apoyo a las familias afectadas y transmitió un mensaje de respaldo ante el impacto del fenómeno natural. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que, hasta el momento, no existen ciudadanos peruanos afectados por el evento sísmico.

La declaración oficial precisa que el Ejecutivo peruano sigue de cerca la situación a través de la Sección de Intereses en Caracas, oficina diplomática encargada de brindar asistencia y resguardar los intereses de los ciudadanos peruanos en Venezuela. El mensaje, difundido a través de los canales oficiales de la Cancillería y replicado en su cuenta de X, destaca el compromiso de la misión diplomática con la protección de la comunidad peruana en el exterior.

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Un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú expresa su solidaridad con Venezuela por el sismo ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026 y ofrece contactos de emergencia.

Detalles del sismo y respuesta diplomática peruana

El movimiento telúrico, registrado en horas de la mañana, provocó alarma entre los habitantes de Caracas y generó daños materiales en varias zonas, según reportes locales. Aunque las autoridades venezolanas no han brindado un balance definitivo sobre posibles víctimas, la Cancillería del Perú enfatizó que mantiene una comunicación constante con las autoridades competentes y con los representantes de la colonia peruana en el país.

La Sección de Intereses en Caracas permanece en alerta ante cualquier requerimiento de asistencia de ciudadanos peruanos. En el comunicado oficial, la entidad diplomática de Perú reiteró que hasta el cierre del reporte no se ha registrado ningún compatriota entre los damnificados ni se han recibido solicitudes de emergencia por parte de la comunidad peruana residente en Venezuela.

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AME4144. CARACAS (VENEZUELA), 24/06/2026.- Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Rayner Peña

Canales de emergencia habilitados para peruanos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú recordó a sus ciudadanos que se encuentran disponibles canales de emergencia para atender cualquier eventualidad derivada del sismo. Se informó que los peruanos en Caracas y otras regiones de Venezuela pueden comunicarse con la oficina diplomática a través del número de emergencia: (00) 584142224598, y mediante el correo electrónico: info@consulperu-caracas.com.

Además, la Cancillería reiteró la importancia de que los peruanos residentes en el extranjero mantengan actualizados sus datos de contacto y sigan las recomendaciones de las autoridades locales, especialmente en contextos de riesgo natural como el experimentado este jueves en Caracas.

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Los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto en Caracas, Venezuela. 24 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Mensaje institucional y respaldo regional

El comunicado de prensa, identificado como Comunicado de Prensa 027-26, subraya el respaldo institucional de Perú hacia Venezuela en momentos de emergencia. “El Perú expresa su solidaridad con el pueblo venezolano ante el fuerte sismo ocurrido hoy en Caracas y otras zonas del país, así como con las familias afectadas por este lamentable suceso”, señala el texto difundido por la Cancillería peruana.

Desde la cuenta oficial de la Cancillería del Perú en X, el mensaje fue replicado para ampliar el alcance de la comunicación y mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones del gobierno peruano en materia de protección consular. La publicación remarca el monitoreo permanente de la situación y la disposición para brindar asistencia oportuna a cualquier connacional que lo requiera.

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Un hombre salta sobre un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Adrián Naranjo)

Seguimiento y monitoreo de la comunidad peruana

El monitoreo de la situación de los peruanos en Venezuela continúa de manera ininterrumpida. Las autoridades diplomáticas han reiterado su disposición a atender nuevas emergencias y a fortalecer la red de contacto con organizaciones y asociaciones de la colonia peruana en el país.

Hasta el momento, la Cancillería peruana no ha reportado solicitudes de ayuda ni incidentes que involucren a ciudadanos peruanos, aunque la vigilancia se mantiene activa. La comunicación fluida con los representantes de la comunidad peruana y la actualización constante de la información permiten a las autoridades responder con rapidez ante cualquier contingencia.

El Servicio Geológico Colombiano validó la ocurrencia de un fuerte terremoto frente a las costas de Venezuela - SGC/X

Importancia de la cooperación consular en contextos de emergencia

La actuación de la Cancillería del Perú evidencia la importancia de los canales diplomáticos y consulares para la protección de los ciudadanos en el exterior, especialmente frente a situaciones imprevistas como terremotos o desastres naturales. La coordinación entre la Sección de Intereses en Caracas, la sede central en Lima y las autoridades venezolanas resulta fundamental para garantizar la seguridad de los connacionales.

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El respaldo institucional y la activación de los protocolos de emergencia refuerzan el compromiso de Perú con la protección de sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. La difusión oportuna de la información y la apertura de vías de contacto directo constituyen herramientas clave para la gestión de crisis y la atención a la diáspora peruana.